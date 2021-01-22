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Новини Хабарники
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Юрисконсульта Київського СІЗО затримано на хабарі 500 дол., - Нацполіція

Юрисконсульта Київського СІЗО затримано на хабарі 500 дол., - Нацполіція

Правоохоронці затримали юрисконсульта державної установи "Київський слідчий ізолятор" за вимагання та отримання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник вимагав грошові кошти за послугу, яка, згідно з чинним законодавством, надається безкоштовно, а саме нотаріальне посвідчення довіреності для осіб, які перебувають у СІЗО. Скориставшись нагодою, чоловік вирішив нажитися на вирішенні цього питання і сказав жінці, співмешканець якої перебуває у слідчому ізоляторі, що це коштуватиме 500 доларів. Під час реалізації оперативної інформації правоохоронці затримали службовця неподалік від місця роботи, а гроші вилучили як речовий доказ.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Зараз хабарнику готується повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4695) Київ (19424) Нацполіція (15138) СІЗО (723)


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Топ коментарі
+2
Юрисконсульт Киевского СИЗО - бесплатный адвокат? Коллега медведчука?
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22.01.2021 18:11
+1
а скільки ж беруть ті, від кого щось залежить?
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22.01.2021 18:06
+1
Раскрыта взятка века !!! Шаурму герою !!
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22.01.2021 18:15
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а скільки ж беруть ті, від кого щось залежить?
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22.01.2021 18:06 Відповісти
Юрисконсульт Киевского СИЗО - бесплатный адвокат? Коллега медведчука?
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22.01.2021 18:11 Відповісти
Раскрыта взятка века !!! Шаурму герою !!
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22.01.2021 18:15 Відповісти
Так это ж его доход за полдня!
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22.01.2021 18:28 Відповісти
Нажаль так , якщо не за годину ...
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22.01.2021 18:44 Відповісти
Мля! Ахметова взяли.... ой, нет, мелкую сошку, которая обосралась на 6000 долларов, отмазываться то
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22.01.2021 18:17 Відповісти
Малюськины реформы
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22.01.2021 18:20 Відповісти
В этой новости прекрасно всё.
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22.01.2021 18:22 Відповісти
Позорисько.... Ніколи не бери хабарі. Дрібні. Бо потім тільки з дріб'язком і будуть приходити.
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22.01.2021 18:36 Відповісти
так он теперь будет жить на работе?
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22.01.2021 19:14 Відповісти
 
 