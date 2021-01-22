Юрисконсульта Київського СІЗО затримано на хабарі 500 дол., - Нацполіція

Правоохоронці затримали юрисконсульта державної установи "Київський слідчий ізолятор" за вимагання та отримання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник вимагав грошові кошти за послугу, яка, згідно з чинним законодавством, надається безкоштовно, а саме нотаріальне посвідчення довіреності для осіб, які перебувають у СІЗО. Скориставшись нагодою, чоловік вирішив нажитися на вирішенні цього питання і сказав жінці, співмешканець якої перебуває у слідчому ізоляторі, що це коштуватиме 500 доларів. Під час реалізації оперативної інформації правоохоронці затримали службовця неподалік від місця роботи, а гроші вилучили як речовий доказ.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Зараз хабарнику готується повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.