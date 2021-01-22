Передача удерживаемых в ОРДЛО лиц будет происходить через Минск, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО будут передавать пленных украинцев по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сказала в комментарии Радио Свобода.

"Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, якобы (передавать) будут через Майорск (КПВВ "Майорское" - ред.), А потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк - Луганск - Ростов-на-Дону - Минск. Затем нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску", - сказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что новой информации о передаче пока нет.

Также читайте: К процессу передачи удерживаемых лиц нужно подходить взвешенно, чтобы не сорвать минские договоренности и общий обмен пленными, - Разумков. ВИДЕО