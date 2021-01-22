Передача удерживаемых в ОРДЛО лиц будет происходить через Минск, - Денисова
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО будут передавать пленных украинцев по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сказала в комментарии Радио Свобода.
"Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, якобы (передавать) будут через Майорск (КПВВ "Майорское" - ред.), А потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк - Луганск - Ростов-на-Дону - Минск. Затем нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску", - сказала Денисова.
Омбудсмен добавила, что новой информации о передаче пока нет.
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