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Новости Обмен пленными
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Передача удерживаемых в ОРДЛО лиц будет происходить через Минск, - Денисова

Передача удерживаемых в ОРДЛО лиц будет происходить через Минск, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО будут передавать пленных украинцев по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сказала в комментарии Радио Свобода.

"Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, якобы (передавать) будут через Майорск (КПВВ "Майорское" - ред.), А потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк - Луганск - Ростов-на-Дону - Минск. Затем нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску", - сказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что новой информации о передаче пока нет.

Также читайте: К процессу передачи удерживаемых лиц нужно подходить взвешенно, чтобы не сорвать минские договоренности и общий обмен пленными, - Разумков. ВИДЕО

Автор: 

Денисова Людмила (996) пленные (2132)


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Топ комментарии
+6
Наркоманов и гопников снова наменяют в Украину.
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22.01.2021 20:59
+4
простая логика: как только обдроченцы пересекают границу кацапстана, наши заложники, по идее, могут плюнуть в их бамбаскую рожу, т.к. статус заложника на территории ********** упраздняется. Но если ********* продолжит и схранит статус конвоируемых заложников, тогда он переходит в статус террориста. Более того, когда заложники сядут в самолет или ступят на белорусскую землю, их будут продолжать конвоировать обдроченцы с оружием? По идее, усатый обязан арестовать конвоиров-обдроченцев как террористов с оружием. Если нет - Тракторист подписался под терроризмом.
Шота накрутили, набуровили так, шо не понять...
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22.01.2021 21:33
+3
мокшанские дегенраты ужэ не знают как поизощряться, и лишний раз показать всем свою ущербность и отстствие ума и хоть какой-то человечческой морали. кацапы - тупиковая ветвь нашей цивилизации.
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22.01.2021 21:30
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Главное, что бы без агента кремля мертведчука ! А т шпионов нам подсунет 100% !
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22.01.2021 20:52 Ответить
Наркоманов и гопников снова наменяют в Украину.
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22.01.2021 20:59 Ответить
можно и через Красну площадь или через Майдан или Аллею Ветеранов в Вашингтоне или Биробиджан Еврейская область РФ..какая разница...
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22.01.2021 21:00 Ответить
или через зимбабвэ с антарктидой...
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22.01.2021 21:31 Ответить
минск зашкварился
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22.01.2021 21:06 Ответить
Это не намного лучше мертвечука, и того и другого, уголовнику путлеру надо легализовать в мире
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22.01.2021 21:12 Ответить
кацапы решили на этот раз зашифроваться через таракана
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22.01.2021 21:23 Ответить
мокшанские дегенраты ужэ не знают как поизощряться, и лишний раз показать всем свою ущербность и отстствие ума и хоть какой-то человечческой морали. кацапы - тупиковая ветвь нашей цивилизации.
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22.01.2021 21:30 Ответить
простая логика: как только обдроченцы пересекают границу кацапстана, наши заложники, по идее, могут плюнуть в их бамбаскую рожу, т.к. статус заложника на территории ********** упраздняется. Но если ********* продолжит и схранит статус конвоируемых заложников, тогда он переходит в статус террориста. Более того, когда заложники сядут в самолет или ступят на белорусскую землю, их будут продолжать конвоировать обдроченцы с оружием? По идее, усатый обязан арестовать конвоиров-обдроченцев как террористов с оружием. Если нет - Тракторист подписался под терроризмом.
Шота накрутили, набуровили так, шо не понять...
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22.01.2021 21:33 Ответить
Давно настав час міняти платформу!

Наші кувиметри настількі недолугі, що... навіть... вбивати пора тварюк, бо до них доходить довше ніж до жирафів(
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22.01.2021 21:49 Ответить
Х@ло даёт понять , что с Зе договариваться бесполезно, не решающее звено,.мурло поющее.
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22.01.2021 22:03 Ответить
Щось мені здається, що всіх їх потрібно довго перевіряти, чим вони там дишуть.
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23.01.2021 12:10 Ответить
Минск пойдет на встречу, он Украине никогда ни в чем не отказывал! Лишь бы освободить украинских заложников из плена русскомирских бандитов!
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12.05.2021 17:30 Ответить
 
 