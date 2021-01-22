Передача утримуваних в ОРДЛО осіб відбуватиметься через Мінськ, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передаватимуть полонених українців маршрутом Ростов-на-Дону - Мінськ - Київ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це омбудсмен сказала в коментарі Радіо Свобода.

"Ми дізналися нову інформацію, її поширили. Наша інформація була правильна. Потім іншу інформацію почали поширювати деякі політики, нібито (передавати) будуть через Майорськ (КПВВ "Майорське"- ред.), а потім все ж сталося так, як сталося. Тобто, вони за планами поїхали через Донецьк - Луганськ - Ростов-на-Дону - Мінськ. Потім потрібно, щоб це вирішували уповноважені органи з пропуску", - сказала Денісова.

Омбудсмен додала, що нової інформації про передачу поки немає.

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