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Новини Обмін полоненими
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Передача утримуваних в ОРДЛО осіб відбуватиметься через Мінськ, - Денісова

Передача утримуваних в ОРДЛО осіб відбуватиметься через Мінськ, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передаватимуть полонених українців маршрутом Ростов-на-Дону - Мінськ - Київ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це омбудсмен сказала в коментарі Радіо Свобода.

"Ми дізналися нову інформацію, її поширили. Наша інформація була правильна. Потім іншу інформацію почали поширювати деякі політики, нібито (передавати) будуть через Майорськ (КПВВ "Майорське"- ред.), а потім все ж сталося так, як сталося. Тобто, вони за планами поїхали через Донецьк - Луганськ - Ростов-на-Дону - Мінськ. Потім потрібно, щоб це вирішували уповноважені органи з пропуску", - сказала Денісова.

Омбудсмен додала, що нової інформації про передачу поки немає.

Читайте також: На переговорах у Мінську українська сторона чекає відповіді від росіян на свою ініціативу про розблокування процесу обміну полоненими

Автор: 

Денісова Людмила (883) полонені (2256)


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Топ коментарі
+6
Наркоманов и гопников снова наменяют в Украину.
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22.01.2021 20:59
+4
простая логика: как только обдроченцы пересекают границу кацапстана, наши заложники, по идее, могут плюнуть в их бамбаскую рожу, т.к. статус заложника на территории ********** упраздняется. Но если ********* продолжит и схранит статус конвоируемых заложников, тогда он переходит в статус террориста. Более того, когда заложники сядут в самолет или ступят на белорусскую землю, их будут продолжать конвоировать обдроченцы с оружием? По идее, усатый обязан арестовать конвоиров-обдроченцев как террористов с оружием. Если нет - Тракторист подписался под терроризмом.
Шота накрутили, набуровили так, шо не понять...
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22.01.2021 21:33
+3
мокшанские дегенраты ужэ не знают как поизощряться, и лишний раз показать всем свою ущербность и отстствие ума и хоть какой-то человечческой морали. кацапы - тупиковая ветвь нашей цивилизации.
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22.01.2021 21:30
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Главное, что бы без агента кремля мертведчука ! А т шпионов нам подсунет 100% !
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22.01.2021 20:52 Відповісти
Наркоманов и гопников снова наменяют в Украину.
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22.01.2021 20:59 Відповісти
можно и через Красну площадь или через Майдан или Аллею Ветеранов в Вашингтоне или Биробиджан Еврейская область РФ..какая разница...
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22.01.2021 21:00 Відповісти
или через зимбабвэ с антарктидой...
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22.01.2021 21:31 Відповісти
минск зашкварился
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22.01.2021 21:06 Відповісти
Это не намного лучше мертвечука, и того и другого, уголовнику путлеру надо легализовать в мире
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22.01.2021 21:12 Відповісти
кацапы решили на этот раз зашифроваться через таракана
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22.01.2021 21:23 Відповісти
мокшанские дегенраты ужэ не знают как поизощряться, и лишний раз показать всем свою ущербность и отстствие ума и хоть какой-то человечческой морали. кацапы - тупиковая ветвь нашей цивилизации.
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22.01.2021 21:30 Відповісти
простая логика: как только обдроченцы пересекают границу кацапстана, наши заложники, по идее, могут плюнуть в их бамбаскую рожу, т.к. статус заложника на территории ********** упраздняется. Но если ********* продолжит и схранит статус конвоируемых заложников, тогда он переходит в статус террориста. Более того, когда заложники сядут в самолет или ступят на белорусскую землю, их будут продолжать конвоировать обдроченцы с оружием? По идее, усатый обязан арестовать конвоиров-обдроченцев как террористов с оружием. Если нет - Тракторист подписался под терроризмом.
Шота накрутили, набуровили так, шо не понять...
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22.01.2021 21:33 Відповісти
Давно настав час міняти платформу!

Наші кувиметри настількі недолугі, що... навіть... вбивати пора тварюк, бо до них доходить довше ніж до жирафів(
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22.01.2021 21:49 Відповісти
Х@ло даёт понять , что с Зе договариваться бесполезно, не решающее звено,.мурло поющее.
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22.01.2021 22:03 Відповісти
Щось мені здається, що всіх їх потрібно довго перевіряти, чим вони там дишуть.
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23.01.2021 12:10 Відповісти
Минск пойдет на встречу, он Украине никогда ни в чем не отказывал! Лишь бы освободить украинских заложников из плена русскомирских бандитов!
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12.05.2021 17:30 Відповісти
 
 