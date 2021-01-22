Монополисты в феврале добровольно снизят цены на газ, - Витренко
В феврале газовые монополисты добровольно снизят цены на голубое топливо до предельного уровня, установленного государством.
Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что монополисты будут добровольно снижать цены до того предельного уровня, который установило государство: 6,99. Что это означает для людей? Та категория, которая является наиболее уязвимой к увеличению цен на газ - категория, которая потребляет газ для индивидуального отопления - сумма платежки снизится в феврале по сравнению с январем на 500 грн. Вместо того, чтобы в платежке было плюс 230 грн", - сказал Витренко.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы
По его словам, государство поддерживает развитие рынка в Украине, но происходить оно должно "в интересах людей, а не в интересах олигархов".
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Цена продажи = Расходы + Прибыль (%). И что добыть газ у нас также неистово дорого как на севере ********? Да еще и доставить ДО границы за тысячи КМ.
У нас также дорого? Надо спецтехнику, вертолеты, зарплаты по 2-3к баксов? А? лонданутый.
Расходы прочесть НЕГДЕ.Их нет.
Больше чем на 40% газа мы УЖЕ себя обеспечили. СВОИМ.
Теперь вопрос ЧТО деляют на постах и работах тупни которые за ВСЕ годы не увеличили добычу СВОЕГО газа?
Теперь про ХфЫрмы рога и копыта. Чудодейственным образом ВОРОВСТВА выродков НАШИ ЧАСТНЫЕ трубы оказались в собственности частной фирмы. С какого буя? ВСЕ, (абсолютно все) трубы ПО ГОРОДАМ и селам люди купили за свои деньги. В какой сраке оказался транспорт? Тебе в лондоне не рассказали?
Теперь по сути. Где твою мать РАСХОДЫ? Зарплата рыжого ублюдка не слишком большая? А у тебя РЫЛО свинное не репнет от 4 лямов баксов премии? Паскуда ты лощеная.
Ты НИЧЕГО в жизни не делал. Твоя комуняцкая мамашка ПЛЕВАЛАна Украину и украинцев. Как это чудище взяли на государственную работу?
По нормальному этим газовым барнам и прихвостням пора уже построить зону на 10000 посадочных мест. Но увы. Зе-зебилы
1-e місце в Європі по території - 603 628 км2;
4-е місце в світі за сукупною вартістю природних ресурсів;
5-е місце в Європі і 29-е у світі за чисельністю населення.
Україна - одна з найбагатших країн у світі, за запасами природних копалин. Вона займає:
1-е місце в Європі за розвіданими вилученими запасами уранових руд;
2-е місце в Європі, 10-е місце в світі за запасами титанових руд;
2-е місце в світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд тонн або 12% від світових запасів);
2-е місце в світі за запасами залізних руд (30 млрд. Т);
4-е місце в світі за запасами калію (Стебницьке родовище);
2-е місце в Європі за запасами ртутних руд;
3-е місце в Європі (13-е в світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн м.куб);
7-е місце в світі за запасами вугілля (33,9 млрд. Т)
Україна - аграрна країна:
1-е місце в Європі за площею орних земель;
3-е місце в світі за площею чорнозему (25% світового обсягу);
1-е місце в світі з експорту соняшника і соняшникової олії (4-6 млрд. Літ) в золоті (200-300 тон);
2-е місце в світі по виробництву і 4-е місце за експортом ячменю;
3-е місце в світі по виробництву і 4-е місце з експорту кукурудзи;
4-е місце в світі за обсягом вирощуваного картоплі;
5-е місце в світі по виробництву жита;
5-е місце в світі по виробництву бджільництва (75 тис тонн);
8-е місце в світі з експорту пшениці;
9-е місце в світі по виробництву курячих яєць;
16-е місце в світі з експорту сиру
Україна може забезпечити потреби в продовольстві для 600 млн чоловік.
Україна - індустріальна країна:
1-е місце в Європі з виробництва аміаку;
2-е місце в Європі і 4-е у світі за потужністю газотрансаортной система (яка виходить пропускна потужність газотранспортної з країнами ЄС - 142,5 млрд. Куб.м газу);
3-е місце в Європі і 8-е у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3-е місце в Європі і 11-е в світі за довжиною мережі залізниць (21,7 тис. Кілометрів);
3-е місце в світі (після США і Франції) з виробництва локаторів і локаційної техніки;
3-е місце в світі з експорту чавуну
4-е місце в світі з експорту турбін для атомних електростанцій;
4-е місце в світі на ринку будівництва ракет-носіїв і їх комерційного використання для виведення на орбіту корисних вантажів;
4-е місце в світі з експорту глин
4-е місце в світі з експорту титану
8-е місце в світі з експорту руд і концентратів;
9-е місце в світі з експорту продукції ВПК;
10-е місце в світі за обсягами виробництва сталі (32,4 млн. Т).
Україна освічена країна:
За класифікацією Human Development report, Україна відноситься до країн з високим рівнем освіти. Чисельність докторів економічних наук в Україні становить 15 тис. Чол., Кандидатів наук - понад 80 тис. Чол;
Україна займає 4 місце в світі за кількістю людей з вищою освітою, при цьому рівень освіти вище, ніж середній європейський;
9-е місце в світі за кількістю студентів з-за кордону;
9-е місце в Європі за чисельністю користувачів мережі інтернет...
P.S. То чому так "хреново" живеться українцям в Україні?! Україна одна з найбагатших країн світу за своїми природніми ресурсами та можливостями. Шкода що народ України не може чи не хоче відстоювати свої права будучи обдуреними після революції гідності і в черговий раз допустивши до влади бандитів, вбивць та олігархів які плюють та витирають ноги об основний закон КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ. Влада просто добиває свій народ кабальними тарифами, податками, безглуздими штрафами, мізерними заробітніми платами та пенсіями...
Враховуючи наші природні ресурси, закони (перегляньте хоча б 3, 5, 13 ст. Конституції) ми можемо бути багатшими за ОАЕ.!
АЛЕ МИ ПОГРАБОВАНІ ОЛІГАРХАМИ БРЕХУНАМ...
в многоэтажках - озолотятся от наплыва клиентов.
чисто по заголовку. чтобы много не читать. дописуйте
либо "Витренко (он)"
либо "Витренко (она)"
а кто что снизит добровольно - то дело десятое