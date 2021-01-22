Монополисты в феврале добровольно снизят цены на газ, - Витренко

В феврале газовые монополисты добровольно снизят цены на голубое топливо до предельного уровня, установленного государством.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что монополисты будут добровольно снижать цены до того предельного уровня, который установило государство: 6,99. Что это означает для людей? Та категория, которая является наиболее уязвимой к увеличению цен на газ - категория, которая потребляет газ для индивидуального отопления - сумма платежки снизится в феврале по сравнению с январем на 500 грн. Вместо того, чтобы в платежке было плюс 230 грн", - сказал Витренко.

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По его словам, государство поддерживает развитие рынка в Украине, но происходить оно должно "в интересах людей, а не в интересах олигархов".