Монополісти в лютому добровільно знизять ціни на газ, - Вітренко

У лютому газові монополісти добровільно знизять ціни на блакитне паливо до граничного рівня, встановленого державою.

Про це в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що монополісти будуть добровільно знижувати ціни до того граничного рівня, який встановила держава: 6,99. Що це означає для людей? Та категорія, яка є найбільш вразливою до збільшення цін на газ - категорія, яка споживає газ для індивідуального опалення - сума платіжки знизиться в лютому порівняно з січнем на 500 грн. Замість того, щоб у платіжці було плюс 230 грн", - сказав Вітренко.

За його словами, держава підтримує розвиток ринку в Україні, але відбуватися він має "в інтересах людей, а не в інтересах олігархів".

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