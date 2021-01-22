Уманський: доручення Зеленського перевірити тарифи на газ - маніпуляція

Доручаючи Кирилу Тимошенку перевірити відповідність тарифної сітки на газ у регіонах, президент Володимир Зеленський намагається перекласти відповідальність за тарифи на місцеву владу.

Про це пише у Фейсбуці ексміністр фінансів України та колишній радник глави Офісу президента Ігор Уманський, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент дає Кирилу Тимошенку "доручення перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни". Мовляв, тарифи на опалення, побутовий газ, користування громадським транспортом і т.д. - це відповідальність поганої влади, і зараз хороший президент зробить всім "атата". Але, як завжди, є одне АЛЕ. І полягає воно в тому, що з усіх перерахованих тарифів на місцях формуються тільки ціни на міський громадський транспорт", - зазначив Уманський.

Ексміністр процитував ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування", згідно з яким тарифи на тепло і воду встановлюють не вони, а національна комісія.

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"А подібні "доручення" без терміну виконання і конкретно поставленої мети - нахабна й відверта маніпуляція громадською думкою. ... Єдина мета цього "доручення" - перекладання відповідальності і чергове вішання локшини на вуха українцям", - вважає Уманський.

Нагадаємо, 19 січня президент Зеленський доручив заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України.