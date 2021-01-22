Уманский: поручение Зеленского проверить тарифы на газ - манипуляция
Поручая Кириллу Тимошенко проверить соответствие тарифной сетки на газ в регионах, президент Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за тарифы на местные власти.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр финансов Украины и бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент дает Кириллу Тимошенко "поручение проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны". Мол, тарифы на отопление, бытовой газ, пользование общественным транспортом и т.д. - это ответственность плохой власти, и сейчас хороший Президент сделает всем "атата". Но, как всегда, есть одно НО. И заключается оно в том, что из всех перечисленных тарифов на местах формируются только цены на городской общественный транспорт", - отметил Уманский.
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Экс-министр процитировал ст. 28 Закона Украины "О местном самоуправлении", согласно которой тарифы на тепло и воду устанавливают не они, а национальная комиссия.
"А подобные "поручения" без срока исполнения и конкретно поставленной цели - наглая и откровенная манипуляция общественным мнением. ... Единственная цель этого "поручения" - перекладывание ответственности и очередное вешания лапши на уши украинцам", - считает Уманский.
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Напомним, 19 января президент Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса Президента Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины.
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і того 9,86. Додаємо НДС 20%. Маємо 11,83 грн/куб. Ну і вишенька на торт - бдизько 1 грн. за доставку 1 куб. газу. ВЕЛИКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛОХОТРОН.
Вчора на цвинтар несли замерзлу бабусю, так вона з труни волала - Мені настало покращення, гази з мене пішли, комуналка впаоа.
отож...
Хоча за браком розуму навіть не розуміли питання)
не только не росли-но даже упали в расчете на доллар...и субсидии были.и зарплаты с пенсиями стали выше уровня 2013 года,тоже в расчете на доллар...
а у тебя как?валежника то на всех хватает?не деретесь там за правообладание?
в крупных города райцентры областные центры города с большим население.. тарифы устанавливает НКРЕКП на основании всех расчетов таблиц обоснований предоставленных местными органами власти которые в 99% случаев являются владельцами тепло коммун централей ТЭЦ и так далее так что...ля ля Уманский тарифы на газ тут также все сложно и просто было бы достаточно ЗАКОНОМ ПРИНЯТЫМ РАДОЙ УСТАНОВИТЬ КВОТУ 17 МЛРД ГАЗА который идет на внутренний рынок Украины для населения частный сектор индивидуальное отопление центральное отопление и ФОП и бюджет военные полиция медицина коммунальная и так далее в принципе 17 лярдов газа добывает даже больше Украина у себя в недрах а все что сверху рыночная цена по формуле.. а на 1 лярдов установить предельную (предельные) цены и тарифы) и точка...
Вода..природные монополии как впрочем и газ тут также вполне даже можно было давно сосчитать населению ФОП, бюджет армия полиция коммунальщики и так далее минимальный потребительский минимум воды и по социальной твердой цене например на человека (домогосподарство) в месяц в квартирах 4 куба воды= 1 чел. все что по регистрации в квартире -а все что выше по рыночной цене как было со светом 100 квт первые по 90 копеек а выше по высокому тарифу... нельзя с нуля считать все рынком рынком будет тогда когда пенсия будет равна половине достойной зарплате а достойная зарплата минимум 2000 евро а пенсия 100(не ниже 800) евро или если нет доходов то социально выживаемая нормативная доза по свету по теплу по газу по воде... или или а иначе КРОВАВЫЕ БОЙНИ...
"Прежде чем заниматься наукой, философией, политикой, искусством и т.п., люди должны есть, пить, одеваться, размножаться и т.п."
От харь большинства зубожилых прикуривать можно.
Вопрос не в том, что не удовлетворены их основные потребности, а в том, что других потребностей у них нет.
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонило предложение России о проведении дебатов по поводу языкового закона в Украине.
Русафобія!
И восстания уже были в Украине, но олигархи сделали громоотвод в виде власти, которая полностью им подчиняется, и народ свергнул Януковича и всю ту власть, а олигархи не пострадали и народ олигархам удалось обдурить громоотводом, но олигархическая система осталась в Украине и олигархи себе следующие власти полностью подконтрольные поставили. И раз олигархия осталась, то значит и восстания дальше неизбежны, но народ должен не в громоотвод бить молнией своей ярости, а народ должен бить по олигархам и идти всем многомиллионным восстанием в замки олигархов и Линчевать их или пусть бегут из страны в изгнание. А затем много миллионный народ должен приказать власти арестовать все у олигархов, что они незаконно захватили у государства - это гос предприятия, ресурсы, и их счета все арестовать и имущество и все деньги вернуть в казну, а если власти не выполнит волю народа, то они станут не легитимны и тоже вслед за олигархами отправятся и будет избрана новая власть, которая это сделает. Затем приказать понизить платежки, которые накрутили олигархи ибо захватили все гос предприятия Украины и сделали монополии. А раз монополия и нет конкурентов, то они и цены подымают ибо их свойство жадно обогащаться бесконечно, пока они не получат отпор. И они еще и накручивают цены на то, что принадлежит народу по конституции. Затем можно будет строить новое государство с новой системой, которая считается лучшей для народа - это демократической в которой законы будут приниматься во благо народа, чтобы весь народ мог развиваться и богатеть, а если весь народ будет богатеть, то и государство в целом будет богатеть и развиваться! Украине нужно строить новое государство. Посчитайте литературу про системы государственные, олигархия описана худшей системой, и Украина живет так, потому что система олигархическая. Нужно систему олигархическую уничтожить, чтобы дальше начать строить новую систему. Люди читайте книги, ну нельзя так дальше жить с этой системой худшей.
ну шо бы уже все знали будет ли дело, или опять писюртватая офтальмология и глаза закрывать?
"Deutche Welle" у репортажі про "Велике крадівництво" викрило брехню «найвеличнішого потерпілого». Воно заявило, що «побудувало» 4 000 км доріг, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили в 10 разів більше ніж за 10 років.
Петро Порошенко нещодавно заявив, що 2018 став рекордним щодо кількості відремонтованих автодоріг в Україні. Вдалося відродити 3 800 км доріг. Майже стільки, як тепер стверджує Зееленський. Це раніше, на той момент міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що протягом 2016 - 2017 відремонтовано 3 000 км доріг.
У 2012 році керівництво Укравтодору заявляло, що до ЄВРО 2012 відремонтовано 3 000 км доріг. Таким чином, якщо враховувати лише наведені дані, то за останні десять років до приходу Зеленського мали бути відремонтовані щонайменше 10 000 км доріг. Це не збігається з твердженням преЗЕдента, що у 2020 році зробили в десятеро більше ніж за попередні десять років.
На запит "Deutche Welle" Укравтодор відповів, що "у 2020 році на автомобільних дорогах державного значення на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту влаштовано 3 357,6 км верхніх шарів покриття".
https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&feature=emb_logo
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Был предложен в сентябре 1944 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944) 2-й квебекской конференции , в которой участвовали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Уинстон Черчилль и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82 Франклин Рузвельт . На конференции был подписан меморандум, согласно которому Германия должна была стать преимущественно аграрной страной. Детали стали известны прессе, и план подвергся острой критике в США и Британии. Этим воспользовалось министерство пропаганды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Геббельса , который заявил, что «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9 еврей Моргентау» хочет превратить Германию в огромное картофельное поле. Газета «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 Фёлькишер Беобахтер » вышла с заголовком «Рузвельт и Черчилль согласились с еврейским убийственным планом».
План в первоначальном виде был отклонён, однако в послевоенной Германии американская администрация приняла ряд мер по ограничению экономического развития, среди которых:1.децентрализация банковской системы, создание 11 банковских округов с собственными центральными банками и запрет на их взаимодействие;
2.дезинтеграция единой производственной системы;
3.демонтаж оборудования промышленных предприятий;запрет внешней торговли;
4.ограничение импорта, запрет морского рыболовства, запрет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F производства азота для минеральных удобрений, демонтаж и уничтожение 13 химических заводов;
5.вырубка немецких лесов (не была осуществлена из-за ослабления рабочей силы и протестов союзнических войск);
6.жёсткая налоговая политика.
И сколько пунктов выполнено?
А Зе ещё и распродаж территории. То Инициатива наших чиновников видно сильно поощряется!
И план воплощения , не видите аналогии в происходящем, с поправкой на текущее развитие?
не зовсімзовсім не розумієш, що таке аграрне виробництво, тому і перепостчуєш цю маячню. Я, мабуть, відкрию тобі велику таємницю, коли поясню, що аграрне виробництво потребуе розвитого машинобудування та хімічної промисловості, високо розвиненої виробничої системи та розвитої зовнішньої торгівлі. Так що вся твою маячня тупо мимо.
И честно платят Литве сбор 1 евро за гектар в год. У нас может быть чуть чуть по другому, хозяин будет иметь и Украинское гражданство.
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(25+75)= Українці
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Найнижчий за 20 років((( Вольодя не зміг((( Показники інвестицій в Україну минулоріч були найгіршими з нульових - експертка
закрити рот на те, що будуть закупати газ у ворога.... А хто у нас продає газ. хто посередник між ворогом і Україною............не ті хто купив 73% ДЛБ.
Тогда следует предположить, что он вообще что-то понимает в госуправлении и административно-хозяйственной деятельности. На чем основано это предположение? Человек не имеет никакого образования, ( не будем же мы считать, что полученный им криворожский диплом заработан грызением основ науки, ведь он всю студенческую жизнь провёл в КВН), никогда нигде не работал, только с младых ногтей кривлялся на сцене, в основном в российском шоу-бизнесе. Разве можно от него ожидать не только какого-то понимания того, что вообще происходит в экономике, но даже и сознательного манипулирования.
Он просто говорит что-то, что , по его примитивному мнению, может понравится народу, чтобы хоть как-то спасти свой рейтинг.
Вот и всё.