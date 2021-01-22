Уманский: поручение Зеленского проверить тарифы на газ - манипуляция

Поручая Кириллу Тимошенко проверить соответствие тарифной сетки на газ в регионах, президент Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за тарифы на местные власти.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр финансов Украины и бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент дает Кириллу Тимошенко "поручение проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны". Мол, тарифы на отопление, бытовой газ, пользование общественным транспортом и т.д. - это ответственность плохой власти, и сейчас хороший Президент сделает всем "атата". Но, как всегда, есть одно НО. И заключается оно в том, что из всех перечисленных тарифов на местах формируются только цены на городской общественный транспорт", - отметил Уманский.

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Экс-министр процитировал ст. 28 Закона Украины "О местном самоуправлении", согласно которой тарифы на тепло и воду устанавливают не они, а национальная комиссия.

"А подобные "поручения" без срока исполнения и конкретно поставленной цели - наглая и откровенная манипуляция общественным мнением. ... Единственная цель этого "поручения" - перекладывание ответственности и очередное вешания лапши на уши украинцам", - считает Уманский.

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Напомним, 19 января президент Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса Президента Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины.