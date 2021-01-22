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Уманский: поручение Зеленского проверить тарифы на газ - манипуляция

Уманский: поручение Зеленского проверить тарифы на газ - манипуляция

Поручая Кириллу Тимошенко проверить соответствие тарифной сетки на газ в регионах, президент Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за тарифы на местные власти.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-министр финансов Украины и бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент дает Кириллу Тимошенко "поручение проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны". Мол, тарифы на отопление, бытовой газ, пользование общественным транспортом и т.д. - это ответственность плохой власти, и сейчас хороший Президент сделает всем "атата". Но, как всегда, есть одно НО. И заключается оно в том, что из всех перечисленных тарифов на местах формируются только цены на городской общественный транспорт", - отметил Уманский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский поручил Кабмину сбалансировать цены на газ для всего населения: Все должны получить понятные тарифы

Экс-министр процитировал ст. 28 Закона Украины "О местном самоуправлении", согласно которой тарифы на тепло и воду устанавливают не они, а национальная комиссия.

"А подобные "поручения" без срока исполнения и конкретно поставленной цели - наглая и откровенная манипуляция общественным мнением. ... Единственная цель этого "поручения" - перекладывание ответственности и очередное вешания лапши на уши украинцам", - считает Уманский.

Также на Цензор.НЕТ: Против 6 облгазов открыли дела за завышение цены на газ для населения, - АМКУ

Напомним, 19 января президент Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса Президента Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины.

Уманский: поручение Зеленского проверить тарифы на газ - манипуляция 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Уманский Игорь (139) Тарифы на газ (351) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+28
Уманский: поручение Зеленского проверить тарифы на газ - манипуляция - Цензор.НЕТ 7590
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22.01.2021 20:39
+18
Ничего другого и не ожидал.
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22.01.2021 20:29
+16
Нащо їх взагалі перевіряти? Епоха бідності скінчилася же. Відрізати одразу газ за несплату та і все. По 4000$/міс отримують, а комуналку платити **********.
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22.01.2021 20:31
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Правила форума Совет форумчан
Ничего другого и не ожидал.
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22.01.2021 20:29 Ответить
зедепил пукнюул,насрал и слил.. ДЭПИЛ...
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22.01.2021 20:51 Ответить
Кидалово уже не новое ! Закупить газ за 5, продавать потом за 9 и скинуть до якобы 7.
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22.01.2021 20:55 Ответить
И самое главное - придумать лохотрон ,,транспортировка газа,,
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22.01.2021 20:56 Ответить
Так хер там 7, ещё + 1.7 транспортировка
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22.01.2021 21:14 Ответить
Та там еще ссылка на какую-то тридцатипроцентную скидку, которя была, а теперь - нету
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22.01.2021 21:20 Ответить
1.7гр транспортировка с Амстердама . ВЫ ЧТО? Коболев его лично проталкивал.
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22.01.2021 21:48 Ответить
Які 7? Порахуємо, 6,99 ціна Нафтогаза для обл.газів, 2, 87 націнка обл.газів за розподілення,
і того 9,86. Додаємо НДС 20%. Маємо 11,83 грн/куб. Ну і вишенька на торт - бдизько 1 грн. за доставку 1 куб. газу. ВЕЛИКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЛОХОТРОН.
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22.01.2021 23:05 Ответить
Тарифи стали нижче!
Вчора на цвинтар несли замерзлу бабусю, так вона з труни волала - Мені настало покращення, гази з мене пішли, комуналка впаоа.
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22.01.2021 20:30 Ответить
Виала, сорі, клава, або руки)
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22.01.2021 20:31 Ответить
Нащо їх взагалі перевіряти? Епоха бідності скінчилася же. Відрізати одразу газ за несплату та і все. По 4000$/міс отримують, а комуналку платити **********.
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22.01.2021 20:31 Ответить
ну шо?отрегулировал вам тарифы зеленый президент,а,73%?
отож...
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22.01.2021 20:31 Ответить
Так відповіли Тимурівці.
Хоча за браком розуму навіть не розуміли питання)
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22.01.2021 20:41 Ответить
чота умное вякнул,лапоть?
не только не росли-но даже упали в расчете на доллар...и субсидии были.и зарплаты с пенсиями стали выше уровня 2013 года,тоже в расчете на доллар...
а у тебя как?валежника то на всех хватает?не деретесь там за правообладание?
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22.01.2021 20:45 Ответить
он же абищаль, он не абманить!
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22.01.2021 20:44 Ответить
Уманский: поручение Зеленского проверить тарифы на газ - манипуляция - Цензор.НЕТ 1531
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22.01.2021 21:02 Ответить
*Зе,ты же обещаль*...
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22.01.2021 22:00 Ответить
Ага, ага. Ось тільки хто волав на весь стадіон, що плаіжка "не має бути вироком...", чи якось там? Нарід вуха розвісив і ломанувся до дільниць голосувати... І наголосували, що в правлячій фракції в нас "...тупий собачий рот", "... берете гумову ляльку...", "...нехай продасть собаку...", "...діти різних сортів", "...баба да, баба да...", і т.д. і т.п., продовжувати можна дуже довго. Це ми ще не торкалися теми прокремлівського реваншизму. Схоже, нарід наш дещо продешевив.
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22.01.2021 20:55 Ответить
ну скажем так Уманский также несколько не прав... местные органы власти уже 3 год если не больше в малых городках и поселках городского типа...и селах... там где есть Центральное отопление устанавливают тарифы сами, т.е. они не есть Лицензианты НКРЕКП..
в крупных города райцентры областные центры города с большим население.. тарифы устанавливает НКРЕКП на основании всех расчетов таблиц обоснований предоставленных местными органами власти которые в 99% случаев являются владельцами тепло коммун централей ТЭЦ и так далее так что...ля ля Уманский тарифы на газ тут также все сложно и просто было бы достаточно ЗАКОНОМ ПРИНЯТЫМ РАДОЙ УСТАНОВИТЬ КВОТУ 17 МЛРД ГАЗА который идет на внутренний рынок Украины для населения частный сектор индивидуальное отопление центральное отопление и ФОП и бюджет военные полиция медицина коммунальная и так далее в принципе 17 лярдов газа добывает даже больше Украина у себя в недрах а все что сверху рыночная цена по формуле.. а на 1 лярдов установить предельную (предельные) цены и тарифы) и точка...
Вода..природные монополии как впрочем и газ тут также вполне даже можно было давно сосчитать населению ФОП, бюджет армия полиция коммунальщики и так далее минимальный потребительский минимум воды и по социальной твердой цене например на человека (домогосподарство) в месяц в квартирах 4 куба воды= 1 чел. все что по регистрации в квартире -а все что выше по рыночной цене как было со светом 100 квт первые по 90 копеек а выше по высокому тарифу... нельзя с нуля считать все рынком рынком будет тогда когда пенсия будет равна половине достойной зарплате а достойная зарплата минимум 2000 евро а пенсия 100(не ниже 800) евро или если нет доходов то социально выживаемая нормативная доза по свету по теплу по газу по воде... или или а иначе КРОВАВЫЕ БОЙНИ...
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22.01.2021 20:58 Ответить
ну,тобі особисто йуля в три рази відрегулює...як у 2009
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22.01.2021 21:14 Ответить
А вот и рашкотварь перданула фейерверком про ПАПа, садись в тазик со льдом ,животное...
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22.01.2021 22:06 Ответить
ну, і ще раз слуги уманського обізвуть алкоголіком
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22.01.2021 20:32 Ответить
та вы шо? ждем видосик....
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22.01.2021 20:33 Ответить
Вова Зашкварский-Зеленский-Голобрудько.
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22.01.2021 20:33 Ответить
Зеленский - прохиндей, аферист и мошенник. Все примитивно просто.
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22.01.2021 20:34 Ответить
зеленський розумовідсталий лох, якого бєня використав у своїх інтересах. про зелених люмпенів мовчу, на цьому спеціалізується клінічна психіатрія
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22.01.2021 20:55 Ответить
Значит Уманский ничего не слышал про потужну 144-ю реформу децентрализации
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22.01.2021 20:34 Ответить
Дурнику, а яке відношення децентралізація має до тарифів на газ?
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22.01.2021 23:12 Ответить
Уманский: поручение Зеленского проверить тарифы на газ - манипуляция - Цензор.НЕТ 4807
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22.01.2021 20:38 Ответить
Уманский: поручение Зеленского проверить тарифы на газ - манипуляция - Цензор.НЕТ 7590
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22.01.2021 20:39 Ответить
Ответ дан полторы сотни лет назад, вот он:
"Прежде чем заниматься наукой, философией, политикой, искусством и т.п., люди должны есть, пить, одеваться, размножаться и т.п."
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22.01.2021 22:19 Ответить
Самое удивительное, что 73% все вышепересчисленное делают исправно при любом президенте.
От харь большинства зубожилых прикуривать можно.

Вопрос не в том, что не удовлетворены их основные потребности, а в том, что других потребностей у них нет.
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22.01.2021 22:28 Ответить
Если бы не было, не голосовали бы.
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22.01.2021 22:35 Ответить
Де розрахунок, щоб бачити СКІЛЬКИ на карман "голодним" іде? Так НАГЛО не показують калькуляцію.......Торбохвати.
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22.01.2021 20:41 Ответить
Так, тепер піськограю важко буде приховати свої бажання.
Уманский: поручение Зеленского проверить тарифы на газ - манипуляция - Цензор.НЕТ 5059
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22.01.2021 21:11 Ответить
Офтоп:
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонило предложение России о проведении дебатов по поводу языкового закона в Украине.
Русафобія!
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22.01.2021 20:42 Ответить
Украинский язык может стать официальным в ЕС, - APnews
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22.01.2021 20:50 Ответить
Хай відправе Юзіка подивитися, чі поборолась корупція.
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22.01.2021 20:43 Ответить
Еще один обиженный?
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22.01.2021 20:43 Ответить
Але ж правду каже. Чи для вас не це головне, зелена шістка?
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22.01.2021 21:31 Ответить
Мастурбація...
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22.01.2021 20:44 Ответить
шо, далі ганяєш кожаного на Ссанича?😅
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22.01.2021 20:49 Ответить
эта деффачка - раз так описывает свои предпочтения...)
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22.01.2021 20:52 Ответить
ні, це самець роду парнокопитних
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22.01.2021 20:57 Ответить
Може він відправе силові структури до Ахметова, Коломойського та інших ціноутворювачів державного на карман...Хоча, як він може, їх руки у нього в опе.
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22.01.2021 20:47 Ответить
Уманский: поручение Зеленского проверить тарифы на газ - манипуляция - Цензор.НЕТ 464
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22.01.2021 20:56 Ответить
По Аристотелю и Платону, олигархическая система являет собой обогащение нескольких олигархов, которые обогащаются за счет обнищания народа и выжимания всех денег с народа и народ весь злой в таком государстве, а угрозы олигархической системе - это неизбежное восстание нищего и злого народа.
И восстания уже были в Украине, но олигархи сделали громоотвод в виде власти, которая полностью им подчиняется, и народ свергнул Януковича и всю ту власть, а олигархи не пострадали и народ олигархам удалось обдурить громоотводом, но олигархическая система осталась в Украине и олигархи себе следующие власти полностью подконтрольные поставили. И раз олигархия осталась, то значит и восстания дальше неизбежны, но народ должен не в громоотвод бить молнией своей ярости, а народ должен бить по олигархам и идти всем многомиллионным восстанием в замки олигархов и Линчевать их или пусть бегут из страны в изгнание. А затем много миллионный народ должен приказать власти арестовать все у олигархов, что они незаконно захватили у государства - это гос предприятия, ресурсы, и их счета все арестовать и имущество и все деньги вернуть в казну, а если власти не выполнит волю народа, то они станут не легитимны и тоже вслед за олигархами отправятся и будет избрана новая власть, которая это сделает. Затем приказать понизить платежки, которые накрутили олигархи ибо захватили все гос предприятия Украины и сделали монополии. А раз монополия и нет конкурентов, то они и цены подымают ибо их свойство жадно обогащаться бесконечно, пока они не получат отпор. И они еще и накручивают цены на то, что принадлежит народу по конституции. Затем можно будет строить новое государство с новой системой, которая считается лучшей для народа - это демократической в которой законы будут приниматься во благо народа, чтобы весь народ мог развиваться и богатеть, а если весь народ будет богатеть, то и государство в целом будет богатеть и развиваться! Украине нужно строить новое государство. Посчитайте литературу про системы государственные, олигархия описана худшей системой, и Украина живет так, потому что система олигархическая. Нужно систему олигархическую уничтожить, чтобы дальше начать строить новую систему. Люди читайте книги, ну нельзя так дальше жить с этой системой худшей.
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22.01.2021 21:04 Ответить
нет, вы прямо скажите, личный контроль малька есть или нет?
ну шо бы уже все знали будет ли дело, или опять писюртватая офтальмология и глаза закрывать?
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22.01.2021 21:12 Ответить
Мерять газ кубометрами и не указывать давление и температуру - самая Главная манипуляция! Одним кубометром газа из магистрального трубопровода можно готовить не один год!
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22.01.2021 21:19 Ответить
Уманскому Ермак так должность и не продал, видимо не сошлись в цене, и побрёл Уманский пригорюнившись в борцуны.
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22.01.2021 21:21 Ответить
95 квартал в жизнь!!
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22.01.2021 21:27 Ответить
Поки українці будуть ''клювати'' на викрутаси зеленського заради рейтинга (а це його головна справа), доти він і буде їх робити. Розумнішайте вже, українці, скільки можна толерувати брехню?
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22.01.2021 21:35 Ответить
Даааа, шото давненько от Володи небыло видосиков! Ану, как снять че- нить в жанре вестерна, члены ОПы, все на лошадях, ряженные в мундиры НКВД, с Маузерами обьезжают областные администрации и проверяют платежки на газ!
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22.01.2021 22:20 Ответить
А дебильному неучу, зеленскому откуда это знать?? он же у нас мини- пуйло!! только дает безмозглые распоряжения!! а думать у него не получается ! Ему не чем думать. нету серого вещества!!
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22.01.2021 22:20 Ответить
Хіба це перша його маніпуляція?

"Deutche Welle" у репортажі про "Велике крадівництво" викрило брехню «найвеличнішого потерпілого». Воно заявило, що «побудувало» 4 000 км доріг, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили в 10 разів більше ніж за 10 років.
Петро Порошенко нещодавно заявив, що 2018 став рекордним щодо кількості відремонтованих автодоріг в Україні. Вдалося відродити 3 800 км доріг. Майже стільки, як тепер стверджує Зееленський. Це раніше, на той момент міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що протягом 2016 - 2017 відремонтовано 3 000 км доріг.
У 2012 році керівництво Укравтодору заявляло, що до ЄВРО 2012 відремонтовано 3 000 км доріг. Таким чином, якщо враховувати лише наведені дані, то за останні десять років до приходу Зеленського мали бути відремонтовані щонайменше 10 000 км доріг. Це не збігається з твердженням преЗЕдента, що у 2020 році зробили в десятеро більше ніж за попередні десять років.
На запит "Deutche Welle" Укравтодор відповів, що "у 2020 році на автомобільних дорогах державного значення на об'єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту влаштовано 3 357,6 км верхніх шарів покриття".
https://www.youtube.com/watch?v=PjUif07rh5U&feature=emb_logo
.
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22.01.2021 22:23 Ответить
Вова знову збрехав.
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22.01.2021 22:26 Ответить
Проверить тарифы? Президент Коболев, долго смеялся! Ему очень понравилась очередная шутка!
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22.01.2021 22:28 Ответить
МВФ? Украина должна исполнять, через Порошенко и Зе ранее утверждённый план Моргентау.

Был предложен в сентябре 1944 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944) 2-й квебекской конференции , в которой участвовали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Уинстон Черчилль и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82 Франклин Рузвельт . На конференции был подписан меморандум, согласно которому Германия должна была стать преимущественно аграрной страной. Детали стали известны прессе, и план подвергся острой критике в США и Британии. Этим воспользовалось министерство пропаганды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Геббельса , который заявил, что «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9 еврей Моргентау» хочет превратить Германию в огромное картофельное поле. Газета «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 Фёлькишер Беобахтер » вышла с заголовком «Рузвельт и Черчилль согласились с еврейским убийственным планом».
План в первоначальном виде был отклонён, однако в послевоенной Германии американская администрация приняла ряд мер по ограничению экономического развития, среди которых:1.децентрализация банковской системы, создание 11 банковских округов с собственными центральными банками и запрет на их взаимодействие;
2.дезинтеграция единой производственной системы;
3.демонтаж оборудования промышленных предприятий;запрет внешней торговли;
4.ограничение импорта, запрет морского рыболовства, запрет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F производства азота для минеральных удобрений, демонтаж и уничтожение 13 химических заводов;
5.вырубка немецких лесов (не была осуществлена из-за ослабления рабочей силы и протестов союзнических войск);
6.жёсткая налоговая политика.

И сколько пунктов выполнено?
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22.01.2021 22:48 Ответить
Судя по всему, наше правительство перевыполняет план Моргентау. И как Порошенко хвалился перевыполнением , не 70% а сразу на 100%. Провёл уничтожение медицины,...
А Зе ещё и распродаж территории. То Инициатива наших чиновников видно сильно поощряется!
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22.01.2021 23:01 Ответить
Кстати в городах где меньше 50тысячь, 10 и 11 класс школы отменяется. Зачем их учить!
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22.01.2021 23:04 Ответить
Ти дібіл?
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22.01.2021 23:24 Ответить
Я не придумал за 50тысячь, это только что озвучили в дебатах планы.
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22.01.2021 23:44 Ответить
Я з приводу всих постів, скопом.
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22.01.2021 23:52 Ответить
Германия (Украина) должна была стать преимущественно аграрной страной....

И план воплощения , не видите аналогии в происходящем, с поправкой на текущее развитие?
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23.01.2021 00:02 Ответить
Ти, очевидно, не зовсім зовсім не розумієш, що таке аграрне виробництво, тому і перепостчуєш цю маячню. Я, мабуть, відкрию тобі велику таємницю, коли поясню, що аграрне виробництво потребуе розвитого машинобудування та хімічної промисловості, високо розвиненої виробничої системи та розвитої зовнішньої торгівлі. Так що вся твою маячня тупо мимо.
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23.01.2021 00:10 Ответить
В Литве Немецкие аграрии приобрели землю, и появляются вместе с техникой и своими рабочими 2 раза, посадить и собрать урожай и увести. И им запрещено на это привлекать литовцев.
И честно платят Литве сбор 1 евро за гектар в год. У нас может быть чуть чуть по другому, хозяин будет иметь и Украинское гражданство.
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23.01.2021 01:08 Ответить
Дурнику, подібне лайно, я навіть коментувати не хочу. Це повний маразм.
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23.01.2021 01:12 Ответить
В Вост.части Германии разрешена покупка 50 га (учитывая кооперативы), в зап.части Германии только 20 га. Что же в Германии не пошли ва-банк как Украина и не продают по 10 000 га ? Да потому что там нет олигархов, но есть миллиардеры.
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23.01.2021 13:40 Ответить
https://twitter.com/Continentaile
https://twitter.com/Continentaile

(25+75)= Українці

@Continentaile

·https://twitter.com/Continentaile/status/1352697359076102149 1 ч

Найнижчий за 20 років((( Вольодя не зміг((( Показники інвестицій в Україну минулоріч були найгіршими з нульових - експертка
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22.01.2021 23:13 Ответить
http://tepllo.pp.ua Купить твердотопливный котел - выгодный экономный вариант автономной и энергонезависимой системы отопления
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23.01.2021 07:04 Ответить
КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ !!!!
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23.01.2021 09:10 Ответить
тарифи можна пережити а мою державу шкода бо на всіх рівнях іде руйнація всього украінського по формулі какая разніца
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23.01.2021 14:26 Ответить
Маніпуляція з тарифами це гра у одні ворота.........для того щоби заставити суспільство
закрити рот на те, що будуть закупати газ у ворога.... А хто у нас продає газ. хто посередник між ворогом і Україною............не ті хто купив 73% ДЛБ.
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23.01.2021 16:09 Ответить
Народ, зачем вы пишите всякие обширные комментарии по поводу того, что понимает зевова и чем он манипулирует.
Тогда следует предположить, что он вообще что-то понимает в госуправлении и административно-хозяйственной деятельности. На чем основано это предположение? Человек не имеет никакого образования, ( не будем же мы считать, что полученный им криворожский диплом заработан грызением основ науки, ведь он всю студенческую жизнь провёл в КВН), никогда нигде не работал, только с младых ногтей кривлялся на сцене, в основном в российском шоу-бизнесе. Разве можно от него ожидать не только какого-то понимания того, что вообще происходит в экономике, но даже и сознательного манипулирования.
Он просто говорит что-то, что , по его примитивному мнению, может понравится народу, чтобы хоть как-то спасти свой рейтинг.
Вот и всё.
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23.01.2021 18:06 Ответить
 
 