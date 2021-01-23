Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль
Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По данным премьера, эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью.
"Количество занятых койкомест снизилось до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило количество коек с подачей кислорода: с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе текущего года. Для этих целей в регионы было выделено почти 1,5 млрд. грн. Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция - это основа", - отмечает Шмыгаль.
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Заболеваемость уменьшилась, а смертность увеличилась. Такой вот фокус-покус битый крокус.
Нас просветили...
Е мае.я так вакционировалась что до сих пор не отойду..только из трахеита выбралась..
прізвище хоч одне епідеміолога цей тупий собачий рот може сказанути?
Тобто це гасла, зборотьби з вірусом???
А в Європі ідіоти гроші витрачають на тестування та вакцини... - не розуміють, що ковідні гроші можна розпиляти на асфальтових аферах, а лохів годувати фальшивою статистикою та сериалами про сватів...
Вместо этого у Зеленского придумывают мутные схемы и ищут производителя, который согласится работать через фирму-прокладку с откатами и прочими прелестями коррупционных раскладов. У Зеленского никого не интересует здоровье украинцев. Их интересует возможность в очередной раз обстричь стадо. Заработать на вакцине, купленной за бюджетные деньги, несколько раз. Сначала получить откат с покупки, а потом продать вакцину гражданам за грубые деньги.
Напомните, это уже торговля на крови, или ещё сто дней нужно подождать? Как там у свидетелей "барыги мальдивского" ничего не жмёт? Хотя что там может жать, если в голове одна нитка между ушами, а последние трусы были использованы для пошива маски на е*учку.
Ну, зато хоть поржёте. Главное, не кашляйте.
https://tverezo.info/post/129846
Мнения / Общество 23-янв, 06:099 4 024 0
Организация ЄС в Ирпене обратилась с письмом в компанию Pfizer Украина с просьбой предоставить информацию касательно возможности закупки вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 для жителей Ирпеня.
Как выяснилось, вакцину купить нынче невозможно. А знаете почему? Потому что государство Украина не обращалось с просьбой о регистрации вакцины.
А должно было. Через МОЗ.
То есть, министр Степанов всем нам нагло сцал в глаза, рассказывая, что проводит переговоры со всеми производителями вакцин с мая прошлого года. А на самом деле никто даже не почесался, что бы обеспечить жителей Украины качественными препаратами.
Вместо этого у Зеленского придумывают мутные схемы и ищут производителя, который согласится работать через фирму-прокладку с откатами и прочими прелестями коррупционных раскладов.
У Зеленского никого не интересует здоровье украинцев. Их интересует возможность в очередной раз обстричь стадо. Заработать на вакцине, купленной за бюджетные деньги, несколько раз.
Сначала получить откат с покупки, а потом продать вакцину гражданам за грубые деньги.
Напомните, это уже торговля на крови, или ещё сто дней нужно подождать?
Как там у свидетелей "барыги мальдивского" ничего не жмёт? Хотя что там может жать, если в голове одна нитка между ушами, а последние трусы были использованы для пошива маски на е*учку.
Ну, зато хоть поржёте. Главное, не кашляйте.
Елена Подгорная