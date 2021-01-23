РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12828 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 509 34

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По данным премьера, эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

"Количество занятых койкомест снизилось до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило количество коек с подачей кислорода: с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе текущего года. Для этих целей в регионы было выделено почти 1,5 млрд. грн. Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция - это основа", - отмечает Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы выходим из карантина готовыми ко всем вызовам. Все нуждающиеся в медпомощи в борьбе с COVID-19 обязательно ее получат, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль 01

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2679) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
ЗЕбарига святкуватиме свій ДН. Совпадєніє
показать весь комментарий
23.01.2021 14:41
+5
Ой, как неловко получилось: выход из дурантина совпал с днем рождения яНеЛоха43Летнего
показать весь комментарий
23.01.2021 14:40
+5
Кроме того что мы закупаем гавно, мы это еще и делаем через компании-прокладки, чтобы Зе-команда могла заработать на смерти Украинцев. (фото 4)

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4952
показать весь комментарий
23.01.2021 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой, как неловко получилось: выход из дурантина совпал с днем рождения яНеЛоха43Летнего
показать весь комментарий
23.01.2021 14:40 Ответить
Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1885
показать весь комментарий
23.01.2021 18:45 Ответить
ЗЕбарига святкуватиме свій ДН. Совпадєніє
показать весь комментарий
23.01.2021 14:41 Ответить
Да ему через соц.сети "поздравлений"-натыкают.
показать весь комментарий
23.01.2021 14:44 Ответить
Хренов как дров. Коменты отключат или ботов нагонят "ленту" чистить
показать весь комментарий
23.01.2021 15:12 Ответить
Учитывая, что тестирование практически прекратилось, "стабилизация" вобще не удивляет.

Заболеваемость уменьшилась, а смертность увеличилась. Такой вот фокус-покус битый крокус.
показать весь комментарий
23.01.2021 14:42 Ответить
Стабилизация на кладбищах....а в основном все хорошо прекрасная маркиза(
показать весь комментарий
23.01.2021 14:43 Ответить
...зря смеетесь - ведь теперь на кладбища повезут по отремонтированным хорошим дорогам
показать весь комментарий
23.01.2021 14:51 Ответить
Количество тестов падает почти в 0. Стата из гугла. Мы сейчас тестируем примерно на уровне октября 2020 года. Позорище. Сколько там Степанов обещал нам тестов до конца года? 100К в день кажется? (фото 1)

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 582
показать весь комментарий
23.01.2021 14:45 Ответить
Несмотря на то что «Зе-команда победила эпидемию» - статистика смертности из держ.стата показывает резкий рост по сравнению с предыдущими годами. (фото 2)Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3850
показать весь комментарий
23.01.2021 14:46 Ответить
Вместо того чтобы закупить качественную вакцину, Украина закупает хрен знает что, эффективность 50/50. Как уже шутят «или заболеешь или нет». (фото 3).

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6652
показать весь комментарий
23.01.2021 14:48 Ответить
Кроме того что мы закупаем гавно, мы это еще и делаем через компании-прокладки, чтобы Зе-команда могла заработать на смерти Украинцев. (фото 4)

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4952
показать весь комментарий
23.01.2021 14:49 Ответить
Да у нас предлагают вакцинироваться по желанию) только вот производителя вакцины умалчивают и на многие вопросы тоже....
Нас просветили...
Е мае.я так вакционировалась что до сих пор не отойду..только из трахеита выбралась..
показать весь комментарий
23.01.2021 14:49 Ответить
От ковид? Где вы вакцину взяли, если ее нет в Украине официально зарегистрированной? Некрасиво лгать, пани
показать весь комментарий
23.01.2021 15:44 Ответить
Брехло ****
показать весь комментарий
23.01.2021 14:49 Ответить
які "епідеміоологи", шмьіль?

прізвище хоч одне епідеміолога цей тупий собачий рот може сказанути?
показать весь комментарий
23.01.2021 14:56 Ответить
4х на этой неделе похоронил.. знакомых и коллег по работе..Возраст 58-64....
показать весь комментарий
23.01.2021 15:00 Ответить
Так, а навіщо тоді такий безглуздий "жорсткий" карантин в продовж якого ти втратив своїх колег?
показать весь комментарий
23.01.2021 17:56 Ответить
в Польщі, з її рівнем медицини і вакцинацією, так швидко не вдалось погасити китайську заразу, як цьому фраєру з санітаром степановим
показать весь комментарий
23.01.2021 15:02 Ответить
интересно бы узнать статистику сделанных тестов (просто количество)
показать весь комментарий
23.01.2021 15:06 Ответить
Мечтатель . У вас допуск к гостайне есть?
Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2643
показать весь комментарий
23.01.2021 15:18 Ответить
та с аткудава))) а я шо...я ничё))) так просто)))))
показать весь комментарий
23.01.2021 15:24 Ответить
тест на ковид это верховна рада. Где погибшие в георической борьбе с ковидом депутаты,помошники ,уборщицы .За год где жертвы из многотысячного коллектива. Бессимптомные выявленные со стели не в счет. Зато вреда сколько от этой брехни и денег украдено. Не счесть. И не могут угомонится но быдло хавает уже в намордниках скоро будут и в загонах.
показать весь комментарий
23.01.2021 15:06 Ответить
на ковідних лікарняних майже усі були по місяцю.
показать весь комментарий
23.01.2021 15:31 Ответить
А диагноз,голова болыть борщу хочется мабуть грип. С третьег раза тест 100% даст положительный результат. Статистика понимать надо.
показать весь комментарий
23.01.2021 17:16 Ответить
Все о зе-команде в одном плакате
Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4939
показать весь комментарий
23.01.2021 15:15 Ответить
«Маски, дістанція, дезинфекція»©😁
Тобто це гасла, зборотьби з вірусом???
А в Європі ідіоти гроші витрачають на тестування та вакцини... - не розуміють, що ковідні гроші можна розпиляти на асфальтових аферах, а лохів годувати фальшивою статистикою та сериалами про сватів...
показать весь комментарий
23.01.2021 15:28 Ответить
закупити вакцину компанії Pfizer сьогодні неможливо лише тому, що держава Україна не зверталась із проханням реєстрації вакцини, а мала б це зробити через МОЗ. https://tverezo.info/post/129846
Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6024
показать весь комментарий
23.01.2021 15:47 Ответить
То есть, министр Степанов всем нам нагло сцал в глаза, рассказывая, что проводит переговоры со всеми производителями вакцин с мая прошлого года. А на самом деле никто даже не почесался, что бы обеспечить жителей Украины качественными препаратами.
Вместо этого у Зеленского придумывают мутные схемы и ищут производителя, который согласится работать через фирму-прокладку с откатами и прочими прелестями коррупционных раскладов. У Зеленского никого не интересует здоровье украинцев. Их интересует возможность в очередной раз обстричь стадо. Заработать на вакцине, купленной за бюджетные деньги, несколько раз. Сначала получить откат с покупки, а потом продать вакцину гражданам за грубые деньги.
Напомните, это уже торговля на крови, или ещё сто дней нужно подождать? Как там у свидетелей "барыги мальдивского" ничего не жмёт? Хотя что там может жать, если в голове одна нитка между ушами, а последние трусы были использованы для пошива маски на е*учку.
Ну, зато хоть поржёте. Главное, не кашляйте.
https://tverezo.info/post/129846
показать весь комментарий
23.01.2021 15:49 Ответить
Хто надасть гарантію на якісь вакцини та її 100 відсоткову ефектвність??? В іншому випадку для чого ці пляски???
показать весь комментарий
23.01.2021 20:44 Ответить
Почему цирк «слуг» никто не забудет. И не простит
Мнения / Общество 23-янв, 06:099 4 024 0

Организация ЄС в Ирпене обратилась с письмом в компанию Pfizer Украина с просьбой предоставить информацию касательно возможности закупки вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 для жителей Ирпеня.

Как выяснилось, вакцину купить нынче невозможно. А знаете почему? Потому что государство Украина не обращалось с просьбой о регистрации вакцины.

А должно было. Через МОЗ.

То есть, министр Степанов всем нам нагло сцал в глаза, рассказывая, что проводит переговоры со всеми производителями вакцин с мая прошлого года. А на самом деле никто даже не почесался, что бы обеспечить жителей Украины качественными препаратами.

Вместо этого у Зеленского придумывают мутные схемы и ищут производителя, который согласится работать через фирму-прокладку с откатами и прочими прелестями коррупционных раскладов.

У Зеленского никого не интересует здоровье украинцев. Их интересует возможность в очередной раз обстричь стадо. Заработать на вакцине, купленной за бюджетные деньги, несколько раз.

Сначала получить откат с покупки, а потом продать вакцину гражданам за грубые деньги.

Напомните, это уже торговля на крови, или ещё сто дней нужно подождать?

Как там у свидетелей "барыги мальдивского" ничего не жмёт? Хотя что там может жать, если в голове одна нитка между ушами, а последние трусы были использованы для пошива маски на е*учку.

Ну, зато хоть поржёте. Главное, не кашляйте.

Елена Подгорная
показать весь комментарий
24.01.2021 01:14 Ответить
шо это за гавно?
показать весь комментарий
24.01.2021 11:42 Ответить
Мы не "возвращаемся", мы опять утыкаемся в шмыгалясных тварей, которые уже скоро как год играют в пандемию и карантин, при этом убивая экономику и разворовывая бюджетные средства. Но эту свору с Грушевского кукловоды уже готовят на заклание умственно-отсталому населению, дабы отвести праведный гнев от себя и остаться возле корыта. И многие дурачки на это ведутся, присоединяясь к чисто экономическим требованиям тогда, когда они уже давно должны быть политическими...
показать весь комментарий
24.01.2021 12:03 Ответить
 
 