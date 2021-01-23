Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По данным премьера, эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

"Количество занятых койкомест снизилось до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило количество коек с подачей кислорода: с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе текущего года. Для этих целей в регионы было выделено почти 1,5 млрд. грн. Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция - это основа", - отмечает Шмыгаль.

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