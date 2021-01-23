Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль

Україна виходить з посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прем'єра, епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю.

"Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. При цьому уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн. Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа", - зазначає Шмигаль.

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