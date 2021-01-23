Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль
Україна виходить з посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли в грудні 2020 року.
Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За даними прем'єра, епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю.
"Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. При цьому уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн. Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа", - зазначає Шмигаль.
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Заболеваемость уменьшилась, а смертность увеличилась. Такой вот фокус-покус битый крокус.
Нас просветили...
Е мае.я так вакционировалась что до сих пор не отойду..только из трахеита выбралась..
прізвище хоч одне епідеміолога цей тупий собачий рот може сказанути?
Тобто це гасла, зборотьби з вірусом???
А в Європі ідіоти гроші витрачають на тестування та вакцини... - не розуміють, що ковідні гроші можна розпиляти на асфальтових аферах, а лохів годувати фальшивою статистикою та сериалами про сватів...
Вместо этого у Зеленского придумывают мутные схемы и ищут производителя, который согласится работать через фирму-прокладку с откатами и прочими прелестями коррупционных раскладов. У Зеленского никого не интересует здоровье украинцев. Их интересует возможность в очередной раз обстричь стадо. Заработать на вакцине, купленной за бюджетные деньги, несколько раз. Сначала получить откат с покупки, а потом продать вакцину гражданам за грубые деньги.
Напомните, это уже торговля на крови, или ещё сто дней нужно подождать? Как там у свидетелей "барыги мальдивского" ничего не жмёт? Хотя что там может жать, если в голове одна нитка между ушами, а последние трусы были использованы для пошива маски на е*учку.
Ну, зато хоть поржёте. Главное, не кашляйте.
https://tverezo.info/post/129846
Мнения / Общество 23-янв, 06:099 4 024 0
Организация ЄС в Ирпене обратилась с письмом в компанию Pfizer Украина с просьбой предоставить информацию касательно возможности закупки вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 для жителей Ирпеня.
Как выяснилось, вакцину купить нынче невозможно. А знаете почему? Потому что государство Украина не обращалось с просьбой о регистрации вакцины.
А должно было. Через МОЗ.
То есть, министр Степанов всем нам нагло сцал в глаза, рассказывая, что проводит переговоры со всеми производителями вакцин с мая прошлого года. А на самом деле никто даже не почесался, что бы обеспечить жителей Украины качественными препаратами.
Вместо этого у Зеленского придумывают мутные схемы и ищут производителя, который согласится работать через фирму-прокладку с откатами и прочими прелестями коррупционных раскладов.
У Зеленского никого не интересует здоровье украинцев. Их интересует возможность в очередной раз обстричь стадо. Заработать на вакцине, купленной за бюджетные деньги, несколько раз.
Сначала получить откат с покупки, а потом продать вакцину гражданам за грубые деньги.
Напомните, это уже торговля на крови, или ещё сто дней нужно подождать?
Как там у свидетелей "барыги мальдивского" ничего не жмёт? Хотя что там может жать, если в голове одна нитка между ушами, а последние трусы были использованы для пошива маски на е*учку.
Ну, зато хоть поржёте. Главное, не кашляйте.
Елена Подгорная