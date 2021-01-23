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Новини Коронавірус і карантин
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Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль

Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль

Україна виходить з посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прем'єра, епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю.

"Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. При цьому уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн. Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа", - зазначає Шмигаль.

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Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль 01

карантин (18172) Шмигаль Денис (4563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
ЗЕбарига святкуватиме свій ДН. Совпадєніє
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23.01.2021 14:41
+5
Ой, как неловко получилось: выход из дурантина совпал с днем рождения яНеЛоха43Летнего
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23.01.2021 14:40
+5
Кроме того что мы закупаем гавно, мы это еще и делаем через компании-прокладки, чтобы Зе-команда могла заработать на смерти Украинцев. (фото 4)

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4952
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23.01.2021 14:49
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Ой, как неловко получилось: выход из дурантина совпал с днем рождения яНеЛоха43Летнего
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23.01.2021 14:40 Відповісти
Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1885
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23.01.2021 18:45 Відповісти
ЗЕбарига святкуватиме свій ДН. Совпадєніє
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23.01.2021 14:41 Відповісти
Да ему через соц.сети "поздравлений"-натыкают.
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23.01.2021 14:44 Відповісти
Хренов как дров. Коменты отключат или ботов нагонят "ленту" чистить
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23.01.2021 15:12 Відповісти
Учитывая, что тестирование практически прекратилось, "стабилизация" вобще не удивляет.

Заболеваемость уменьшилась, а смертность увеличилась. Такой вот фокус-покус битый крокус.
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23.01.2021 14:42 Відповісти
Стабилизация на кладбищах....а в основном все хорошо прекрасная маркиза(
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23.01.2021 14:43 Відповісти
...зря смеетесь - ведь теперь на кладбища повезут по отремонтированным хорошим дорогам
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23.01.2021 14:51 Відповісти
Количество тестов падает почти в 0. Стата из гугла. Мы сейчас тестируем примерно на уровне октября 2020 года. Позорище. Сколько там Степанов обещал нам тестов до конца года? 100К в день кажется? (фото 1)

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 582
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23.01.2021 14:45 Відповісти
Несмотря на то что «Зе-команда победила эпидемию» - статистика смертности из держ.стата показывает резкий рост по сравнению с предыдущими годами. (фото 2)Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3850
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23.01.2021 14:46 Відповісти
Вместо того чтобы закупить качественную вакцину, Украина закупает хрен знает что, эффективность 50/50. Как уже шутят «или заболеешь или нет». (фото 3).

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6652
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23.01.2021 14:48 Відповісти
Кроме того что мы закупаем гавно, мы это еще и делаем через компании-прокладки, чтобы Зе-команда могла заработать на смерти Украинцев. (фото 4)

Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4952
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23.01.2021 14:49 Відповісти
Да у нас предлагают вакцинироваться по желанию) только вот производителя вакцины умалчивают и на многие вопросы тоже....
Нас просветили...
Е мае.я так вакционировалась что до сих пор не отойду..только из трахеита выбралась..
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23.01.2021 14:49 Відповісти
От ковид? Где вы вакцину взяли, если ее нет в Украине официально зарегистрированной? Некрасиво лгать, пани
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23.01.2021 15:44 Відповісти
Брехло ****
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23.01.2021 14:49 Відповісти
які "епідеміоологи", шмьіль?

прізвище хоч одне епідеміолога цей тупий собачий рот може сказанути?
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23.01.2021 14:56 Відповісти
4х на этой неделе похоронил.. знакомых и коллег по работе..Возраст 58-64....
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23.01.2021 15:00 Відповісти
Так, а навіщо тоді такий безглуздий "жорсткий" карантин в продовж якого ти втратив своїх колег?
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23.01.2021 17:56 Відповісти
в Польщі, з її рівнем медицини і вакцинацією, так швидко не вдалось погасити китайську заразу, як цьому фраєру з санітаром степановим
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23.01.2021 15:02 Відповісти
интересно бы узнать статистику сделанных тестов (просто количество)
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23.01.2021 15:06 Відповісти
Мечтатель . У вас допуск к гостайне есть?
Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2643
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23.01.2021 15:18 Відповісти
та с аткудава))) а я шо...я ничё))) так просто)))))
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23.01.2021 15:24 Відповісти
тест на ковид это верховна рада. Где погибшие в георической борьбе с ковидом депутаты,помошники ,уборщицы .За год где жертвы из многотысячного коллектива. Бессимптомные выявленные со стели не в счет. Зато вреда сколько от этой брехни и денег украдено. Не счесть. И не могут угомонится но быдло хавает уже в намордниках скоро будут и в загонах.
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23.01.2021 15:06 Відповісти
на ковідних лікарняних майже усі були по місяцю.
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23.01.2021 15:31 Відповісти
А диагноз,голова болыть борщу хочется мабуть грип. С третьег раза тест 100% даст положительный результат. Статистика понимать надо.
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23.01.2021 17:16 Відповісти
Все о зе-команде в одном плакате
Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4939
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23.01.2021 15:15 Відповісти
«Маски, дістанція, дезинфекція»©😁
Тобто це гасла, зборотьби з вірусом???
А в Європі ідіоти гроші витрачають на тестування та вакцини... - не розуміють, що ковідні гроші можна розпиляти на асфальтових аферах, а лохів годувати фальшивою статистикою та сериалами про сватів...
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23.01.2021 15:28 Відповісти
закупити вакцину компанії Pfizer сьогодні неможливо лише тому, що держава Україна не зверталась із проханням реєстрації вакцини, а мала б це зробити через МОЗ. https://tverezo.info/post/129846
Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6024
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23.01.2021 15:47 Відповісти
То есть, министр Степанов всем нам нагло сцал в глаза, рассказывая, что проводит переговоры со всеми производителями вакцин с мая прошлого года. А на самом деле никто даже не почесался, что бы обеспечить жителей Украины качественными препаратами.
Вместо этого у Зеленского придумывают мутные схемы и ищут производителя, который согласится работать через фирму-прокладку с откатами и прочими прелестями коррупционных раскладов. У Зеленского никого не интересует здоровье украинцев. Их интересует возможность в очередной раз обстричь стадо. Заработать на вакцине, купленной за бюджетные деньги, несколько раз. Сначала получить откат с покупки, а потом продать вакцину гражданам за грубые деньги.
Напомните, это уже торговля на крови, или ещё сто дней нужно подождать? Как там у свидетелей "барыги мальдивского" ничего не жмёт? Хотя что там может жать, если в голове одна нитка между ушами, а последние трусы были использованы для пошива маски на е*учку.
Ну, зато хоть поржёте. Главное, не кашляйте.
https://tverezo.info/post/129846
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23.01.2021 15:49 Відповісти
Хто надасть гарантію на якісь вакцини та її 100 відсоткову ефектвність??? В іншому випадку для чого ці пляски???
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23.01.2021 20:44 Відповісти
Почему цирк «слуг» никто не забудет. И не простит
Мнения / Общество 23-янв, 06:099 4 024 0

Организация ЄС в Ирпене обратилась с письмом в компанию Pfizer Украина с просьбой предоставить информацию касательно возможности закупки вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 для жителей Ирпеня.

Как выяснилось, вакцину купить нынче невозможно. А знаете почему? Потому что государство Украина не обращалось с просьбой о регистрации вакцины.

А должно было. Через МОЗ.

То есть, министр Степанов всем нам нагло сцал в глаза, рассказывая, что проводит переговоры со всеми производителями вакцин с мая прошлого года. А на самом деле никто даже не почесался, что бы обеспечить жителей Украины качественными препаратами.

Вместо этого у Зеленского придумывают мутные схемы и ищут производителя, который согласится работать через фирму-прокладку с откатами и прочими прелестями коррупционных раскладов.

У Зеленского никого не интересует здоровье украинцев. Их интересует возможность в очередной раз обстричь стадо. Заработать на вакцине, купленной за бюджетные деньги, несколько раз.

Сначала получить откат с покупки, а потом продать вакцину гражданам за грубые деньги.

Напомните, это уже торговля на крови, или ещё сто дней нужно подождать?

Как там у свидетелей "барыги мальдивского" ничего не жмёт? Хотя что там может жать, если в голове одна нитка между ушами, а последние трусы были использованы для пошива маски на е*учку.

Ну, зато хоть поржёте. Главное, не кашляйте.

Елена Подгорная
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24.01.2021 01:14 Відповісти
шо это за гавно?
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24.01.2021 11:42 Відповісти
Мы не "возвращаемся", мы опять утыкаемся в шмыгалясных тварей, которые уже скоро как год играют в пандемию и карантин, при этом убивая экономику и разворовывая бюджетные средства. Но эту свору с Грушевского кукловоды уже готовят на заклание умственно-отсталому населению, дабы отвести праведный гнев от себя и остаться возле корыта. И многие дурачки на это ведутся, присоединяясь к чисто экономическим требованиям тогда, когда они уже давно должны быть политическими...
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24.01.2021 12:03 Відповісти
 
 