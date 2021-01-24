Наемники РФ вчера 9 раз нарушили режим прекращения огня: потерь нет
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденное, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Недалеко от населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
Вблизи Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
"С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.
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Бо ЗЕ сказав - не стрілять.
І батьківщину не захищать.
Сидіть там мов живий щит. А ми за вашими спинами будемо красти.
ловнокомандувач". може еще отсупить? или пенсии дамбасу повысить...
Які не може кров не литись на війні.
Не може перемир'я втримати ворожі сили,
Які лиш нищити й загарбати прийшли.
Їм треба ця земля. .і шоби українці тут не жили
Інакше б їх довік тут зовсім не було.
А перемир'є це для них немов розвага
Бо їм забрати хочеться чуже добро.
Тому тримати з ними мир - безглузда справа !!!
І кожен знає, скільки вовка не корми -
Він все одно у ліс свій завертає
Вимочує свій сірий писок у крові.
І ще гарячу плоть у клоччя роздирає
Не перемир'я треба! Тільки Перемога!
Яка б прогнала ворога на довгії роки!
Ми тягнем час...а матері благають Бога..
Та не буває мирним перемир'я на війні…
08.08.2019 (воїн ООС)