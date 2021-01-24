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Наемники РФ вчера 9 раз нарушили режим прекращения огня: потерь нет

Наемники РФ вчера 9 раз нарушили режим прекращения огня: потерь нет

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденное, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Недалеко от населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

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"С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Наемники РФ вчера 9 раз нарушили режим прекращения огня: потерь нет 01

обстрел (26982) Донбасс (26955) перемирие (1586)


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Топ комментарии
+5
Наші сиділи мовчки.
Бо ЗЕ сказав - не стрілять.
І батьківщину не захищать.
Сидіть там мов живий щит. А ми за вашими спинами будемо красти.
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24.01.2021 08:20
+4
Зеклоуны уже частями перебираются в парашку, вслед за Лигой Смеха продали Дизель Шоу. Готовят себе подушку в Ростове.
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24.01.2021 08:23
+4
Які ще в біса найманці! Там же два армійських корпуси рашки зі штабом в Ростові! Досить вже називати "та сторона", "ополченці", "сепаратисти". Без місяця 7 років розпочатої Росією війни проти України!
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24.01.2021 08:50
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Наші сиділи мовчки.
Бо ЗЕ сказав - не стрілять.
І батьківщину не захищать.
Сидіть там мов живий щит. А ми за вашими спинами будемо красти.
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24.01.2021 08:20 Ответить
Зеклоуны уже частями перебираются в парашку, вслед за Лигой Смеха продали Дизель Шоу. Готовят себе подушку в Ростове.
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24.01.2021 08:23 Ответить
господин зеленьський, синьор-голодомор (но не синьор-геноцид), как избранный народом Украины президент, ответьте на вопрос - если вы считаете, что только Днепр может разделять украинцев (Я ДУМАЮ, ЧТО В США ПОСЛЕ ТАКИХ СЛОВ ПОСЛЕДОВАЛА БЫ ТАКАЯ КАМПАНИЯ, что президенту надо было минимум крайне долго крайне неприятно), то зачем вам разведка, которая подсчитывает число обстрелов и количество убитых расийскими кадровыми военными и наемниками украинских солдат и офицеров... и мультяшная разведка стала не только вашим позором (вы - ладно - пришли и ушли, немного погнусавили), но и позором Украины... 10 тысяч бездельников, переписывающих Интернет (да-да - Интернет - с большой буквы, а президент - с маленькой)... умом президента не понять и остается только США...
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24.01.2021 08:49 Ответить
Які ще в біса найманці! Там же два армійських корпуси рашки зі штабом в Ростові! Досить вже називати "та сторона", "ополченці", "сепаратисти". Без місяця 7 років розпочатої Росією війни проти України!
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24.01.2021 08:50 Ответить
"...дервиш ...держал на плече обезьянку, у которой от страха непрерывно делался понос."(c) - совсем как наш "головнокомандувач". може еще отсупить? или пенсии дамбасу повысить...
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24.01.2021 08:58 Ответить
***
Які не може кров не литись на війні.
Не може перемир'я втримати ворожі сили,
Які лиш нищити й загарбати прийшли.
Їм треба ця земля. .і шоби українці тут не жили

Інакше б їх довік тут зовсім не було.
А перемир'є це для них немов розвага
Бо їм забрати хочеться чуже добро.
Тому тримати з ними мир - безглузда справа !!!

І кожен знає, скільки вовка не корми -
Він все одно у ліс свій завертає
Вимочує свій сірий писок у крові.
І ще гарячу плоть у клоччя роздирає

Не перемир'я треба! Тільки Перемога!
Яка б прогнала ворога на довгії роки!
Ми тягнем час...а матері благають Бога..
Та не буває мирним перемир'я на війні…

08.08.2019 (воїн ООС)
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24.01.2021 09:51 Ответить
"наёмники" в данном контексте сАвсЭм неуместно.. рабы какие-то, алкаши, червяки - но точно не "наёмники", тем особям хоть плата какая-то предусмотрена, а этим - пестюль..
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24.01.2021 10:01 Ответить
 
 