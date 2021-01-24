Наемники РФ вчера 9 раз нарушили режим прекращения огня: потерь нет

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденное, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Недалеко от населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

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"С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.