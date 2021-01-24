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ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий: возможны перебои энергоснабжения и нарушения движения транспорта

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий: возможны перебои энергоснабжения и нарушения движения транспорта

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины 24-25 января.

 24-25 января на Правобережье Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м / с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Согласно данным спасателей, 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значений снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый). В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях - 10-20 см.

"Погодные условия могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, а в западных областях также к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отмечают в ГСЧС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве объявили I уровень опасности в связи с туманом: видимость 200-500 м, - ГСЧС

Автор: 

погода (2819) ГСЧС (4954) электроэнергия (772)


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Перебои в электроснабжении уже вовсю лютуют! Но не из-за погоды, а по причине веерных отключений. Шмарклевлада в угоду бене и Ринату Лионидовичу задавила атомную генерацию, а сверхжадные олигархи в погоне за сверхприбылями не вырулили в ситуации с энергоснабжением. Доставай свечки, шмаркля! Мы придем твою халабуду на Банковой отключать!
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24.01.2021 11:46 Ответить
Атомная генерация уже пару недель на максимуме пашет. И все равно чутка не хватает. Бо кто-то решил не вкладываться в запасы угля.
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24.01.2021 13:38 Ответить
 
 