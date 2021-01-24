ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий: возможны перебои энергоснабжения и нарушения движения транспорта

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Украины 24-25 января.

24-25 января на Правобережье Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м / с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Согласно данным спасателей, 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значений снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый). В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях - 10-20 см.

"Погодные условия могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, а в западных областях также к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отмечают в ГСЧС.

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