"Британский" штамм коронавируса выявлен в Сербии

В Сербии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Жительница Сербии накануне вернулась из Великобритании.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, женщина по прибытию сдала ПЦР-тест на коронавирус, однако результат оказался отрицательным. При повторном тестировании анализ показал, что женщина была носителем "британского" штамма коронавируса.

Она находится на изоляции, так же как и лица, контактировавшие с ней.

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