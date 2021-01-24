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"Британский" штамм коронавируса выявлен в Сербии
В Сербии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Жительница Сербии накануне вернулась из Великобритании.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, женщина по прибытию сдала ПЦР-тест на коронавирус, однако результат оказался отрицательным. При повторном тестировании анализ показал, что женщина была носителем "британского" штамма коронавируса.
Она находится на изоляции, так же как и лица, контактировавшие с ней.
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