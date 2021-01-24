РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7263 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 048 11

"Британский" штамм коронавируса выявлен в Сербии

В Сербии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Жительница Сербии накануне вернулась из Великобритании.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, женщина по прибытию сдала ПЦР-тест на коронавирус, однако результат оказался отрицательным. При повторном тестировании анализ показал, что женщина была носителем "британского" штамма коронавируса.

Она находится на изоляции, так же как и лица, контактировавшие с ней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британский штамм COVID-19 не только заразнее, но и смертельнее остальных, - Джонсон

Автор: 

Великобритания (4941) карантин (16729) Сербия (387) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Да да! Ми всє умрьом!!!!
показать весь комментарий
24.01.2021 17:23
+3
Бывший кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков сказал коротко никакие вакцины не спасут,это афера века...
показать весь комментарий
24.01.2021 17:21
+3
Ви б спеціалістів слухали а не прем'єр міністрів
показать весь комментарий
24.01.2021 17:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Британский" штамм коронавируса выявлен в Сербии - Цензор.НЕТ 8617
показать весь комментарий
24.01.2021 16:59 Ответить
И обосрался недомерок 🤢🤡 гнусавый , как всегда позорище криворогое
показать весь комментарий
24.01.2021 19:11 Ответить
Если этот штамм есть у рашистов, они его непременно приволокут на Донбасс, а оттуда нашижлюди импортируют эту заразу нам. Умные люди закрывают сообщение с соседями, а наши супер стратеги расчехляются до нельзя...
показать весь комментарий
24.01.2021 17:03 Ответить
Да да! Ми всє умрьом!!!!
показать весь комментарий
24.01.2021 17:23 Ответить
Ну все пошла вода в хату..сидеть нам на локдаунах вечно...щас и эту заразу разнесут по всему миру, а вчера Британский премьер сказал шо этим штамом легче заразица и смертность выше. Делаем ставки когда следующий локдаун и насколько жёсткий будет
показать весь комментарий
24.01.2021 17:05 Ответить
Ви б спеціалістів слухали а не прем'єр міністрів
показать весь комментарий
24.01.2021 17:25 Ответить
Ну так он же не сам это придумал он ссылался на своих учёных..
показать весь комментарий
24.01.2021 17:42 Ответить
Бывший кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков сказал коротко никакие вакцины не спасут,это афера века...
показать весь комментарий
24.01.2021 17:21 Ответить
Больше штаммов британских и других для успешной продажи хороших и не очень вакцин!
Мир театр....
показать весь комментарий
24.01.2021 18:17 Ответить
Хорошая новость!
показать весь комментарий
24.01.2021 18:41 Ответить
Коронавирус оказался бесполнзным. Президенты и их длинноухие друзья им болеют, но не дохнут. Нужно улучшение продукта.
показать весь комментарий
24.01.2021 19:11 Ответить
 
 