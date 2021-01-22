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Британский штамм COVID-19 не только заразнее, но и смертельнее остальных, - Джонсон
Британский штамм вируса не только быстрее распространяется, но и, возможно, чаще приводит к смерти пациента.
Об этом заявил на брифинге премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си".
"Сегодня нам сообщили, что помимо более быстрого распространения, судя по всему, есть свидетельства, что новый вариант - вариант, обнаруженный в Лондоне и на юго-востоке страны - может быть связан с более частой смертностью", - сказал Джонсон.
Он уточнил, что разработанные вакцины эффективны против обоих вариантов коронавируса.
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Напомним, в начале недели ВОЗ объявила, что британский штамм коронавируса отмечен уже в 60 странах мира.
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показать весь комментарий22.01.2021 22:12
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Зато у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - сказала она.
Добавим, антителозависимое усиление инфекции - это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.Источник: https://censor.net/ru/n3243324
😁
"доктор-вірусолог" - БорисДжонсон
На худой конец , простого украинского аллигаторха вроде Пинчука или Порошенка .
А простой народ , он и раньше мёр от чего попало ...
Население перестало верить в эту мульку ?
тебе вирусняк в пробирке прислать? - молись на шо правительство вовремя среагировало и ты еще жив, а то могу прислать, тока твое да.
Это ж не герпес.
у многих все работает нормально ....
Раньше ты мне казался адекватным, потом присмотрелся и понял, что ты такой же долб...б как и Лариса, там сверху.
И в этом случае британское по качеству лучше китайского.
не ихнее же...
Но, возможно, что и реже...
Ох, и хитёр Джонсон. И ковид прорекламировал и .опу себе прикрыл ))
Зеленський вб'є більше українців, ніж путєн...