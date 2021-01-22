Британский штамм COVID-19 не только заразнее, но и смертельнее остальных, - Джонсон

Британский штамм вируса не только быстрее распространяется, но и, возможно, чаще приводит к смерти пациента.

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си".

"Сегодня нам сообщили, что помимо более быстрого распространения, судя по всему, есть свидетельства, что новый вариант - вариант, обнаруженный в Лондоне и на юго-востоке страны - может быть связан с более частой смертностью", - сказал Джонсон.

Он уточнил, что разработанные вакцины эффективны против обоих вариантов коронавируса.

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Напомним, в начале недели ВОЗ объявила, что британский штамм коронавируса отмечен уже в 60 странах мира.