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Новости Коронавирус и карантин
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Британский штамм COVID-19 не только заразнее, но и смертельнее остальных, - Джонсон

Британский штамм COVID-19 не только заразнее, но и смертельнее остальных, - Джонсон

Британский штамм вируса не только быстрее распространяется, но и, возможно, чаще приводит к смерти пациента.

Об этом заявил на брифинге премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си".

"Сегодня нам сообщили, что помимо более быстрого распространения, судя по всему, есть свидетельства, что новый вариант - вариант, обнаруженный в Лондоне и на юго-востоке страны - может быть связан с более частой смертностью", - сказал Джонсон.

Он уточнил, что разработанные вакцины эффективны против обоих вариантов коронавируса.

Также на Цензор.НЕТ: Гейтс сделал прививку от COVID-19. ФОТО

Напомним, в начале недели ВОЗ объявила, что британский штамм коронавируса отмечен уже в 60 странах мира.

Автор: 

Великобритания (4931) карантин (16729) Джонсон_Борис (504) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
для таких як ви є вакцина Спутник в
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22.01.2021 22:12
+5
"Британский штамм вируса не только быстрее распространяется, но и, возможно, чаще приводит к смерти пациента"


Но, возможно, что и реже...
Ох, и хитёр Джонсон. И ковид прорекламировал и .опу себе прикрыл ))
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22.01.2021 22:52
+4
Вставай, ковидом заклейменный..

😁
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22.01.2021 21:59
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Яка чудова новина!
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22.01.2021 21:57 Ответить
В Британии давно уже провакцинировали многих от коронавируса и сразу началась эпидемия того же коронавируса, но мутированного и заболеваемость поднялась и смертность. Вот вам пример активной вакцинации и что она несет с собой.
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22.01.2021 22:09 Ответить
для таких як ви є вакцина Спутник в
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22.01.2021 22:12 Ответить
Для особо тупых пишу 100 раз - все вакцины от короны изготовлены в одном месте и разлиты из одной бочки во все страны. А лохам рассказывают какая лучше, чтобы у них доверие вызвать к вакцине. А вот уже привитые и получившие осложнения говорят не прививаться, а те кто умерли не говорят, потому что их уже нет. А ты, лох, прививайся, на одного лоха меньше будет.
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22.01.2021 23:05 Ответить
я бачу ти завжди лікуєшся уриною ! можно поцікавитись , яка у тебе освіта ?
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22.01.2021 23:18 Ответить
Бл..ть Сколько же вас долб...в на свете.
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23.01.2021 01:07 Ответить
Это подобных вам из одно пробирки выводят, чтобы потом проблем не было с голосованием и прокаткой мозгов телевизором
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23.01.2021 02:09 Ответить
Подивимось чи ця вакцинація не збільшить у рази смертність від ковіду, умнічати тут ще зарано.

Зато у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - сказала она.
Добавим, антителозависимое усиление инфекции - это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.Источник: https://censor.net/ru/n3243324
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22.01.2021 23:18 Ответить
тим в кого здоров'я в нормі ще можно подумати вакцинуватись чи ні . а ось чим в кого проблеми ,тільки обирати вакцину , як підходить для вас !
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22.01.2021 23:25 Ответить
Имперский коледж порожняк не гонит.
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22.01.2021 21:59 Ответить
Вставай, ковидом заклейменный..

😁
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22.01.2021 21:59 Ответить
Британский штамм COVID-19 не только заразнее, но и смертельнее остальных,

"доктор-вірусолог" - БорисДжонсон
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22.01.2021 22:02 Ответить
а в Британии нет "докторов-вірусологов",что бы информировать Премьер министра?
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23.01.2021 00:39 Ответить
Что-то я не припомню ни одного загнувшегося от Ковида судьи , прокурора или тадепута .
На худой конец , простого украинского аллигаторха вроде Пинчука или Порошенка .
А простой народ , он и раньше мёр от чего попало ...
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22.01.2021 22:08 Ответить
А як же Гепа Хєрнес?
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22.01.2021 22:15 Ответить
Гепа умер во сне, а это не считается
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22.01.2021 22:56 Ответить
Ну с дыркой посередине тела жизнь она так и складывается.
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22.01.2021 23:09 Ответить
Шо, Боря, кресло под тобой подгорает ?
Население перестало верить в эту мульку ?
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22.01.2021 22:11 Ответить
опять ты - двухразовое недообразованное?
тебе вирусняк в пробирке прислать? - молись на шо правительство вовремя среагировало и ты еще жив, а то могу прислать, тока твое да.
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22.01.2021 22:23 Ответить
" 'Poor Kids' Are Just as Bright as 'White Kids' "
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22.01.2021 22:26 Ответить
poor grandpas - as no light for their kids as always was...
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22.01.2021 22:30 Ответить
Да, дедуля совсем уже не варит. Такое ляпнет - не собрать потом.
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22.01.2021 22:33 Ответить
дважды прикацапленый по совковым дипломам - требует дважды подверждения на квалификацию... - правильно и очень...
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22.01.2021 22:44 Ответить
Так это ты источник распространения коронавируса?
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22.01.2021 22:59 Ответить
конечно я - а ты думал кацапляндия с китайозами?
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22.01.2021 23:04 Ответить
Ти просто не хворів на цю заразу, а як не дай Бог захворієш то тоді зрозумієш як це і повіриш що ковід не вигадка.
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22.01.2021 22:25 Ответить
Ну как можно заболеть тем чего не существует ?
Это ж не герпес.
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22.01.2021 22:27 Ответить
ето в кацапячем - 2 раза по советски отчераченом мозгу ничего нет...
у многих все работает нормально ....
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22.01.2021 22:35 Ответить
Британський штам COVID-19 не тільки заразніший, а й смертельніший за інші, - Джонсон - Цензор.НЕТ 2650 https://censor.net/ru/user/63125
Раньше ты мне казался адекватным, потом присмотрелся и понял, что ты такой же долб...б как и Лариса, там сверху.
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23.01.2021 01:12 Ответить
Когда кажется - пробуй либо святую воду, либо галоперидол.
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23.01.2021 03:43 Ответить
Ну я ж захворів, при цьому я не старий і повір це дуже страшно, хоча що тут говорити такі як ти повірять тільки тоді коли самі захворіють.
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23.01.2021 04:24 Ответить
Коронавирусов существует 43 разновидности. Ты какой именно болел ?
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23.01.2021 05:04 Ответить
Вот же дерьмо...
И в этом случае британское по качеству лучше китайского.
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22.01.2021 22:16 Ответить
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23.01.2021 00:24 Ответить
Британские ученые открыли американских ученых, которых случайно закрыли в туалете.
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22.01.2021 22:18 Ответить
и шо отем австалиянцам и канадиянцам - 4300 трупаков в день в США?

не ихнее же...
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22.01.2021 22:19 Ответить
Вони самі на расєі дохнуть як мухи. Ці трампісти після програшу свого додіка наче останній глузд втратили.
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22.01.2021 22:25 Ответить
виють наче день останнiй i суд госпонiй... - я б не запечував... - нехай собi ныють i скаржуться.....
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22.01.2021 23:15 Ответить
Это он уже отсебятину порит, насчет "смертельности". Политики такие политики.
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22.01.2021 22:44 Ответить
Это не отсебятина - Боря строчит строго по методичке ))
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22.01.2021 23:04 Ответить
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22.01.2021 23:30 Ответить
штани сними, трикололор в туда воткни - и непременно поделись впечатлемиями
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23.01.2021 04:11 Ответить
тебя барана присовковового, тока ленивый не знает....
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23.01.2021 04:57 Ответить
"Британский штамм вируса не только быстрее распространяется, но и, возможно, чаще приводит к смерти пациента"


Но, возможно, что и реже...
Ох, и хитёр Джонсон. И ковид прорекламировал и .опу себе прикрыл ))
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22.01.2021 22:52 Ответить
Ну так надо ж как то оправдать бесполезно-беспомощную парацетамольную медицину
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23.01.2021 00:24 Ответить
До України той штам ще не дістався але безпорадність зеленської влади, яка залишила українців без вакцини, не дасть скористатись цією нагодою...
Зеленський вб'є більше українців, ніж путєн...
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22.01.2021 23:00 Ответить
Перед новым годом был уже в западной Украине
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23.01.2021 00:22 Ответить
Понятно, что заразнее - британский штамм с правым рулём.
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22.01.2021 23:53 Ответить
мы мы мы - и шо там у - предателей сегодня?
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23.01.2021 04:07 Ответить
есть ментnальный кенгурa - никому не нужен? - псих,,, заберешь? - ********* кормить...
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23.01.2021 04:17 Ответить
 
 