"Британський" штам коронавірусу виявлено в Сербії

У Сербії виявили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Мешканка Сербії напередодні повернулася з Великої Британії.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, жінка після прибуття здала ПЛР-тест на коронавірус, однак результат виявився негативним. Повторне тестування показало, що жінка була носієм "британського" штаму коронавірусу.

Вона перебуває на ізоляції, так само, як і особи, які контактували з нею.

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