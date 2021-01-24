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Новини Коронавірус і карантин
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"Британський" штам коронавірусу виявлено в Сербії

У Сербії виявили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Мешканка Сербії напередодні повернулася з Великої Британії.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, жінка після прибуття здала ПЛР-тест на коронавірус, однак результат виявився негативним. Повторне тестування показало, що жінка була носієм "британського" штаму коронавірусу.

Вона перебуває на ізоляції, так само, як і особи, які контактували з нею.

Читайте також: Британський штам COVID-19 не тільки заразніший, а й смертельніший за інші, - Джонсон

Автор: 

Велика Британія (5563) карантин (18172) Сербія (366) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Да да! Ми всє умрьом!!!!
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24.01.2021 17:23
+3
Бывший кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков сказал коротко никакие вакцины не спасут,это афера века...
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24.01.2021 17:21
+3
Ви б спеціалістів слухали а не прем'єр міністрів
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24.01.2021 17:25
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"Британский" штамм коронавируса выявлен в Сербии - Цензор.НЕТ 8617
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24.01.2021 16:59 Відповісти
И обосрался недомерок 🤢🤡 гнусавый , как всегда позорище криворогое
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24.01.2021 19:11 Відповісти
Если этот штамм есть у рашистов, они его непременно приволокут на Донбасс, а оттуда нашижлюди импортируют эту заразу нам. Умные люди закрывают сообщение с соседями, а наши супер стратеги расчехляются до нельзя...
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24.01.2021 17:03 Відповісти
Да да! Ми всє умрьом!!!!
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24.01.2021 17:23 Відповісти
Ну все пошла вода в хату..сидеть нам на локдаунах вечно...щас и эту заразу разнесут по всему миру, а вчера Британский премьер сказал шо этим штамом легче заразица и смертность выше. Делаем ставки когда следующий локдаун и насколько жёсткий будет
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24.01.2021 17:05 Відповісти
Ви б спеціалістів слухали а не прем'єр міністрів
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24.01.2021 17:25 Відповісти
Ну так он же не сам это придумал он ссылался на своих учёных..
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24.01.2021 17:42 Відповісти
Бывший кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков сказал коротко никакие вакцины не спасут,это афера века...
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24.01.2021 17:21 Відповісти
Больше штаммов британских и других для успешной продажи хороших и не очень вакцин!
Мир театр....
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24.01.2021 18:17 Відповісти
Хорошая новость!
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24.01.2021 18:41 Відповісти
Коронавирус оказался бесполнзным. Президенты и их длинноухие друзья им болеют, но не дохнут. Нужно улучшение продукта.
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24.01.2021 19:11 Відповісти
 
 