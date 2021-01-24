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"Британський" штам коронавірусу виявлено в Сербії
У Сербії виявили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Мешканка Сербії напередодні повернулася з Великої Британії.
Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, жінка після прибуття здала ПЛР-тест на коронавірус, однак результат виявився негативним. Повторне тестування показало, що жінка була носієм "британського" штаму коронавірусу.
Вона перебуває на ізоляції, так само, як і особи, які контактували з нею.
Топ коментарі
+4 V K #436873
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+3 Senator S #201477
показати весь коментар24.01.2021 17:21
+3 V K #436873
показати весь коментар24.01.2021 17:25
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