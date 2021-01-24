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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Франции ужесточили требования к приезжающим из других стран ЕС

Власти Франции ужесточили требования к приезжающим из других стран ЕС

Власти Франции в связи с пандемией коронавируса COVID-19 с воскресенья обязали всех, кто прибывает из прочих стран ЕС, предоставлять отрицательный анализ на COVID-19.

Об этом сообщили французские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это требование распространяется на лиц, кто добирается до Франции по морю или воздушным транспортом, а тест с отрицательным результатом на COVID-19 должен быть получен не ранее чем за 72 часа до приезда. Подобное требование с середины января уже действовало в отношении людей, приезжающих во Францию не из стран ЕС.

Однако такое ужесточение пограничного контроля не касается тех, кто прибывает во Францию по земле, включая лиц, пересекающих границу для работы, уточняют СМИ.

По данным СМИ, каждую неделю во Францию морским и воздушным транспортом приезжает около 62 тыс. человек из других стран ЕС.

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Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом. Более 72,8 тыс. инфицированных скончались. Число госпитализированных с коронавирусом достигает 25,8 тыс. человек, причем 2,9 тыс. из них находятся в палатах интенсивной терапии.

Между тем, во Франции минимум первую дозу вакцины от коронавируса получили до 1 млн человек. Власти планируют вакцинировать 15 млн жителей до конца июня.

Однако, указывают СМИ, заболеваемость, смертность и масштаб госпитализаций во Франции остаются на высоком уровне. В результате появлялась информация, что в стране, где действует комендантский час, будет введен третий режим изоляции: первый действовал в марте-мае 2020 года, второй - в октябре-декабре.

Автор: 

карантин (16729) Франция (3500) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Дурачки эти французы. Вон зеленский со шмыгалем запретили продажу трусов и колгот во время локдауна - так у нас в стране моментально втрое упала смертность от короновируса, показатели заболевших тоже идут на спад. Шах и мат жабоеды!
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24.01.2021 18:41
+7
Франция давно уже превратилась в помойку из-за наплыва эмигрантов из бывших колоний. Пройдёт не так много времени и белых французов будет меньшинство.
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24.01.2021 19:34
+4
ПізДДно!
Схаменулися, коли вже загубили країну!

"ИМХО", франція з європою просрали свою незалежність, тоді, коли (за рахунок ліності, та очікування ХАЛЯВНОЇ НИЖЧОЇ, робочої сили) запустили в свої країни біженців с АБСОЛЮТНО відмінним менталітетом для корінного населення!
ВСЕ. ЗАСЬ. Кінець.(((
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24.01.2021 19:18
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Тобто локдауни та комендантські години нічорта не допомагають, тепер мова йде за ізоляцію від зовнішнього світу.
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24.01.2021 18:35 Ответить
Дурачки эти французы. Вон зеленский со шмыгалем запретили продажу трусов и колгот во время локдауна - так у нас в стране моментально втрое упала смертность от короновируса, показатели заболевших тоже идут на спад. Шах и мат жабоеды!
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24.01.2021 18:41 Ответить
"Жабоїдами" французів називають виключно кацапи.
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24.01.2021 18:44 Ответить
для тебе тільки владімір сцанич справжній українець?
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24.01.2021 18:52 Ответить
Будь-хто, хто любить Україну та українців та не ділить їх на сорти. Второпало?
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24.01.2021 19:30 Ответить
Поляки часто говорять на французів жабояд (zabojad)
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24.01.2021 19:38 Ответить
А сами поляки (ляхи) чем лучше французов?
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24.01.2021 21:18 Ответить
Вірус сміється з їхньої (і не лише) комендантської години, яка починається о 18:00.
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24.01.2021 18:55 Ответить
а африканцы ?
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24.01.2021 19:03 Ответить
ПізДДно!
Схаменулися, коли вже загубили країну!

"ИМХО", франція з європою просрали свою незалежність, тоді, коли (за рахунок ліності, та очікування ХАЛЯВНОЇ НИЖЧОЇ, робочої сили) запустили в свої країни біженців с АБСОЛЮТНО відмінним менталітетом для корінного населення!
ВСЕ. ЗАСЬ. Кінець.(((
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24.01.2021 19:18 Ответить
Особенно удивляет ,что в бородатых абизянах французы действительно ожидали рабочую силу.Дешевую рабочую силу.
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24.01.2021 19:26 Ответить
Вони отримали прибиральників та асенізаторів. Але, прибиральники та золотарі рахують, що ...
А тут і виліз на поверхню МЕНТАЛІТЕТ...

АГРЕСІЯ, СПОРІДНЕНІСТЬ КЛАНІВ, ХАЛЯВА (воно не тільки в москалів), далі нецікаво(
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24.01.2021 19:41 Ответить
«Я предпочитаю легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (…) вместо нелегальных украинских или болгарских банд», - сказал Макрон (цитата по https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8/a-51077861 DW ).

Ну и что с него взять?
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24.01.2021 19:32 Ответить
Вот их конец)))) уже садик захватили ))) мерзнут и жрать хотят)))https://twitter.com/ClementLanot/status/1353341890985414657
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25.01.2021 02:41 Ответить
Франция давно уже превратилась в помойку из-за наплыва эмигрантов из бывших колоний. Пройдёт не так много времени и белых французов будет меньшинство.
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24.01.2021 19:34 Ответить
Вже!
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24.01.2021 19:42 Ответить
https://twitter.com/ClementLanot/status/1353341890985414657
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25.01.2021 02:42 Ответить
Вони зас..и ту францію і без короновіруса,
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24.01.2021 20:07 Ответить
 
 