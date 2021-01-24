С 2025 года украинский станет обязательным языком ВНО, - Креминь

На данный момент при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать язык. Но с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью Радио Свобода.

Отмечается, что в настоящее время язык при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать. По словам Кремня, ВНО страдает от различных атак.

"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде бы объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для составления - один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский (язык- .Ред.) должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку", - отметил Кремень.

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Он пояснил, что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям.

"Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", - подытожил языковой омбудсмен.