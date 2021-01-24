С 2025 года украинский станет обязательным языком ВНО, - Креминь
На данный момент при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать язык. Но с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью Радио Свобода.
Отмечается, что в настоящее время язык при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать. По словам Кремня, ВНО страдает от различных атак.
"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде бы объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для составления - один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский (язык- .Ред.) должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку", - отметил Кремень.
Он пояснил, что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям.
"Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", - подытожил языковой омбудсмен.
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******* російська мова налічує біля 50тисяч іншомовних слів.Тож,чи може московська мова бути панівною серед слов'янських мов,якщо в ній понад 60% слів неслов'янського походження?»
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови.»
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови».
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови.»
Але ось про що свідчать хроніки.За часів Івана Грозного у московській мові було тільки два слова московського походження-«владика» і «злат».У 1580році в Парижі видано словник московської мови,в якому були тільки ті самі два московські слова.У 1618 році англійський лінгвіст Річард Джеймс нарахував у московській мові 60 власних слів.Решту слів у московському словнику складали слова староукраїнські,церковнослов'янські,загального слов'янського походження та запозичені слова з інших європейських і азіатських мов».
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови.»
Володимир Даль,лікар за професією,уклав словник московської мови,який назвав «Толковий словарь велікорусского наречия руського язика»,де під «руським» розумівся український.Царська цензура змінила назву на «Толковий словарь жівого русского язика».Насправді,В.Даль створив для Московії своєрідне «есперанто»,яке складалося з узаконених і не узаконених німецьких,французьких,українських,татарських та слів інших народів.»
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови.»
Слив засчитан.
«А тепер загадка для тих,хто уміє думати і логічно мислити:»Українська мова-це спотворена польська чи основа слов'янських мов?»Ось приклад найбільшвідомих слов'янських слів 1.українською,2.польською,3.чеською,4.сербською,5.словенською,6.словацькою,7.російською.Зразу ж привертає увагу факт,що всі наведені слова мають один корінь в українській і польській та подібний у інших мовах.Але усі вони повністю відмінні від московської мови:
вага,waga,vaga,teza,vaha,вес;
гній,gnoi,hnoi,gnoj,hnoi,навоз;
дзвін,dzwon,zvonek,zvonce,zvonce,zvoncke,колокол;
крок,krok,krok,korak,korak,krok,шаг;
око,oko,oko,oka,oci,oko,глаз;
пекло,pieklo,peklo,pakao,pekel,peklo,ад.
Лише наведені приклади слов'янських слів показали,що московська мова штучна.У «великому і могучому» відсутні багато форм,які присутні і характерні для української та інших слов'янських мов.Ми можемо говорити не про засилля полонізмів в українській мові,а навпаки-про засилля українізмів у польській та інших слов'янських мов».
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови».
Порівняй мову в Софії Київській з ******** а) українською, б) російською. І не треба казати, що в 12 ст. наші пращури писали "март, октябрь, априль" потому что их заставляли мокшане Их еше не было Зато потом пришли поляки и названия стали
польскимиисконно украинскими - "березень, жовтень, квітень".
І якщо ти,мужчина,розумієш що у 12 ст.Московіі ще не було,то на основі чого ти мені доказуєш,що у 12 ст. існувала російська мова?Мужчина,якщо Олексій Михайлович,цар Московській був рідним батьком російського імператора Петра 1,то чому ти не хочеш змиритися,що все що було до Петра,російським називатися не може!І якщо ти бачиш якусь подібність ******** російської мови до графіті Софії Київської,так це тому,що у 18 ст.старослов'янська і староукраїнська були використані для створення російської мови.
P.S.А як називався вересень місяць у 1698 році на московитській мові?
А те що "староукраїнська" аж ніяк не схожа на "нову" українську - то теж москалі винні, ми не знаємо як але винні та й крапка.
Ось,ти,мужчино,можеш пояснити,чому москалів не задовільняє їхня власна історія?Що вони так старанно хочуть заховати?
Я например одинаково знаю два языка, но хотел бы что бы украинский был на 100% основным.
Почему все дома Киеве в наружной рекламе на латинице ? Кафе, магазины, банки ?????
При Кучме за это гоняли
Хочешь писать MONTE KARLO на зданиях - плати регулярно дополнительно деньги в отдел рекламы при Мэриях
Пора вернуть эти правила - а то просто как в нищем Гондурасе
Его власть должна найти в архивах и НАЧАТЬ ВЫПОЛНЯТЬ
При Януковоще, вон, болтали о каком-то Европейском выборе, - и тащили в кремлевское болото.
Эти, янелохи, тоже пользуются старыми гебнявыми наработками - говорят одно, а делают так, как требуют от них.