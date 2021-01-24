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С 2025 года украинский станет обязательным языком ВНО, - Креминь

С 2025 года украинский станет обязательным языком ВНО, - Креминь

На данный момент при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать язык. Но с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью Радио Свобода.

Отмечается, что в настоящее время язык при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать. По словам Кремня, ВНО страдает от различных атак.

"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде бы объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для составления - один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский (язык- .Ред.) должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку", - отметил Кремень.

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Он пояснил, что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям.

"Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", - подытожил языковой омбудсмен.

Автор: 

украинский язык (1189) ВНО (417) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+24
А зачем столько ждать?
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24.01.2021 18:56
+22
С 2025 года украинский станет обязательным языком ВНО, - Креминь - Цензор.НЕТ 8963
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24.01.2021 19:15
+21
Где-то на кацапском "телевидении":

С 2025 года украинский станет обязательным языком ВНО, - Креминь - Цензор.НЕТ 8724
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24.01.2021 19:01
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Правила форума Совет форумчан
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Сомневаюсь, вы и это до конца не доведете. Одни обещания, наработки и ..........................придумать можно многое.
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24.01.2021 20:00 Ответить
30 років Незалежності і ще 5 років чекати?! Або вони круглі дебіли, або твердолобі кацапи, що до цих пір мають проблеми з українською в Україні! Хто знає третє пояснення цього ідіотизму?
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24.01.2021 20:02 Ответить
Ну зараз усі школи викладають українською, тому кількість заяв на тест недержавною повинна знизитись. Тут питання в іншому: до 25 року це можуть скасувати. Бо наприклад в Одесі зажопнці мертвечуковці ігнорують викладання державною у крутій школі Одеси. От щоб вони здали іспити російською, можут запороть намірення.
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24.01.2021 20:57 Ответить
приблизительно так будет исдеваться над рюске, а они вот так отвечать, они будет утверждать мол они американо и люди над тем будет смеяться.
https://www.facebook.com/andrew.dia.7/videos/231586751901027
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24.01.2021 20:08 Ответить
WTF ?? Не знав що до цих пір можна вибирати мову для вступу, з якого то бiса??? Хочеш на рускам изике здавати ?Не питання - іздуй за поребрік та вчися там на вяликам і магучим
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24.01.2021 20:11 Ответить
З часів введення зно на постійній основі існує така опція. І на вибір є не лише російська. Пов'язане це з тим, що до вересня 2020 школи викладали російською. З вересня 2020 5класи отримують викладання державною, у 2025 вони будуть випускатись з 9го.
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24.01.2021 21:02 Ответить
з 2025?, ачому не з1991?
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24.01.2021 20:14 Ответить
«У 1957 році радянський професор М.Фасмер у журналі «Вопросы языковедения»опублікував результати наукових досліджень московської мови.Після вивчення 10779 російських слів встановлено,що 58,3% є запозиченими словами з інших європейських мов,10,3%-невідомого походження,20,5%-словами українського походження і 93 слова(0,9%)-російського,тобто московського походження.
******* російська мова налічує біля 50тисяч іншомовних слів.Тож,чи може московська мова бути панівною серед слов'янських мов,якщо в ній понад 60% слів неслов'янського походження?»
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови.»
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24.01.2021 20:36 Ответить
почитай граффити Софии Киевской за 12 век, и тогда делый вывод кто что у кого запозичив.
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24.01.2021 22:18 Ответить
«Ще цікавий факт.Угро-фіни мали своє давнє мерянське ієрографічне письмо,яке називалося «понти».Пригадуєте російський вислів «Що ти мене береш на понт?»та інші народні афоризми про «понти»?Навіть у роки Першої світової війни(1914-1918)мешканці Володимирської та Ярославської губерній у написанні листів з фронту своїм рідним ще користувалися тим мерянським ієрографічним письмом і цим ставили у тупик «царську охранку»,а після й «Всеросійську черезвичайну комісію»(ЧВК).Чому у Росії не згадують про своє давне і справжнє письмо?»
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови».
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24.01.2021 22:58 Ответить
«Надзвичайної ваги істину висвітлюють праці археолога графа О.С.Уварова,на які не ******* посилатися і не посилаються російські науковці.Родоначальник російської археології провів розкопки 7729 курганів у колишніх Московській,Ярославській,Костромській,Рязанській,Володимирських губерніях.Він також вивчив результати ще декількох тисяч розкопок,проведених археологами К.Т.Тіхонравовим,А.П.Богдановим,М.О.Ушаковим,Л.М.Сабонєєвим та іншими і дійшов висновку,що всі розкопані кургани і характер поховань у них належали виключно мерянському етносу 8-12століть,та наступних віків,аж до 16 століття.»
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови.»
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25.01.2021 00:04 Ответить
ты лучше объясни тот факт что старославянский язык очень похож на русский, а от современного украинского в нем почти ничего нет. И почему современный украинский, появившийся после многовековой оккупации Польшей, гораздо ближе к польскому чем у старославянскому.
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25.01.2021 12:10 Ответить
Мужчина,ти пам'ятаєш,що Росія-це тільки з 1721,а до того це була Московія?Так ось:»Протягом сотен років Москва,знищуючи інші мови підкорених нею народів,створила міф про свою власну московську мову,присвоївши їй назву «російська» та стверджуючи,що вона є істинно «слов'янська та першородна»,а всі інші мови(особливо українська та білоруська)є лише діалекти московської мови або діалекти спотворені польською мовою.Для цього були замовлені і створені(нині ще активніше замовляються і творяться)сотні «теорій» і «наукових праць.»
Але ось про що свідчать хроніки.За часів Івана Грозного у московській мові було тільки два слова московського походження-«владика» і «злат».У 1580році в Парижі видано словник московської мови,в якому були тільки ті самі два московські слова.У 1618 році англійський лінгвіст Річард Джеймс нарахував у московській мові 60 власних слів.Решту слів у московському словнику складали слова староукраїнські,церковнослов'янські,загального слов'янського походження та запозичені слова з інших європейських і азіатських мов».
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови.»
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25.01.2021 13:04 Ответить
в 12 веке Московии не было, "знищувати" было некому. Так как ты объяснишь что стаославянский язык = русский язык, а "мова" = 80% польского языув + 20% старославянского?
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25.01.2021 13:24 Ответить
«Частина науковців-лінгвістів дотримується думки,що московську мову «винайшли» німці.Так,Н.Греч склав граматику московської мови.Німець Грот уклав правопис і словник.Німець А.Гільфердінг зібрав і опрацював мовний матеріал.Німець Г.Бауер придумав «варязьку теорію»,а німці Брокгауз і Ефрон створили і видали першу московську енциклопедію.Переписуючи німецькі слова московськими літерами,німці створили московську технічну термінологію.
Володимир Даль,лікар за професією,уклав словник московської мови,який назвав «Толковий словарь велікорусского наречия руського язика»,де під «руським» розумівся український.Царська цензура змінила назву на «Толковий словарь жівого русского язика».Насправді,В.Даль створив для Московії своєрідне «есперанто»,яке складалося з узаконених і не узаконених німецьких,французьких,українських,татарських та слів інших народів.»
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови.»
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25.01.2021 13:38 Ответить
понятно, ответа у тебя нет, один флуд.
Слив засчитан.
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25.01.2021 13:43 Ответить
Я поміняю прапорець.
«А тепер загадка для тих,хто уміє думати і логічно мислити:»Українська мова-це спотворена польська чи основа слов'янських мов?»Ось приклад найбільшвідомих слов'янських слів 1.українською,2.польською,3.чеською,4.сербською,5.словенською,6.словацькою,7.російською.Зразу ж привертає увагу факт,що всі наведені слова мають один корінь в українській і польській та подібний у інших мовах.Але усі вони повністю відмінні від московської мови:
вага,waga,vaga,teza,vaha,вес;
гній,gnoi,hnoi,gnoj,hnoi,навоз;
дзвін,dzwon,zvonek,zvonce,zvonce,zvoncke,колокол;
крок,krok,krok,korak,korak,krok,шаг;
око,oko,oko,oka,oci,oko,глаз;
пекло,pieklo,peklo,pakao,pekel,peklo,ад.
Лише наведені приклади слов'янських слів показали,що московська мова штучна.У «великому і могучому» відсутні багато форм,які присутні і характерні для української та інших слов'янських мов.Ми можемо говорити не про засилля полонізмів в українській мові,а навпаки-про засилля українізмів у польській та інших слов'янських мов».
«Маловідомі сторінки історії України,
її церкви і мови».
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25.01.2021 14:22 Ответить
не надо этого словесного поноса. Я задал конкретный вопрос, по железобетонным фактам. Ответа у тебя нет, а раз ответить не можешь, то флуд твой читать не интересно.
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25.01.2021 14:40 Ответить
Так я тобі і відповіла:графіті в Софії Київській за 12 ст.не мають ніякого відношення до російської мови,яка була створена з кусків страрослов'янської,староукраїнської,німецької,французької,татарської мов тільки у 18ст.І я тобі це пояснила з залізобетонними прикладами царських і совецьких науковців,які чорним по білому писали,що на тіперішній європейській території Росії у 12 ст. жив мерянській етнос,який мав свою мову і своє письмо,і який до слов'янства не мав відношення від слова «взагалі».
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25.01.2021 15:13 Ответить
значит ты их не читала.
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25.01.2021 15:16 Ответить
Мужчина,давай так,скажи мені адрес церкви 12ст.на території,що колись було Московією і я з задоволенням порівняю надпси у цій церкві з надписами Софії Київської.
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25.01.2021 15:34 Ответить
до чого тут Московія? Її тоді ше не було.
Порівняй мову в Софії Київській з ******** а) українською, б) російською. І не треба казати, що в 12 ст. наші пращури писали "март, октябрь, априль" потому что их заставляли мокшане Их еше не было Зато потом пришли поляки и названия стали польскими исконно украинскими - "березень, жовтень, квітень".
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25.01.2021 17:08 Ответить
Мужчина,з царської і совецької влади з українського словника було викинуто більше 30 000 слів.Це діти знають.
І якщо ти,мужчина,розумієш що у 12 ст.Московіі ще не було,то на основі чого ти мені доказуєш,що у 12 ст. існувала російська мова?Мужчина,якщо Олексій Михайлович,цар Московській був рідним батьком російського імператора Петра 1,то чому ти не хочеш змиритися,що все що було до Петра,російським називатися не може!І якщо ти бачиш якусь подібність ******** російської мови до графіті Софії Київської,так це тому,що у 18 ст.старослов'янська і староукраїнська були використані для створення російської мови.
P.S.А як називався вересень місяць у 1698 році на московитській мові?
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25.01.2021 17:44 Ответить
А, зрозумів, то кляті москалі винайшли машину часу, перемістились у 12 ст. та накарябали там трохи зміненою російською написи щоб підкласти свиню українцям! От падлюки, як їх тільки земля носить!
А те що "староукраїнська" аж ніяк не схожа на "нову" українську - то теж москалі винні, ми не знаємо як але винні та й крапка.
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25.01.2021 18:09 Ответить
Мужчина,простіше:населення,яке з 18 ст.говорить російською мовою,у 12ст. розмовляло і писало-мерянською,яка немала нічого спільного з слов'янськими надписами.Якщо ж ти,мужчина,так хочеш вияснити,яка була розмовна мова на території європейської частини теперішньої Росії у 12ст,то тобі достатньо послухати як говорять мадяри.Як відомо,мадяри прийшли з території терішньої Росії і як відомо,своєї мови вони майже не змінили.Ось,послухай як вони говорять і змирись з тим,що мерянська і мадярська у 12ст.,було те саме що руська(не російська!)і польська-майже одинакові.
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25.01.2021 18:34 Ответить
я геть заплутався. Російська, якою розмовляє населення росії, немає нічого спільного з написами у Софії Київської які дуже схожі на російську, але ті написи саме і є українська яка зовсім на них не схожа а схожа на польську.
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25.01.2021 18:40 Ответить
Ти знаєш,я теж не розумію,чому Росія так встидається свого минулого і свого походження.Ось,недавно поставили в себе пам'ятник Володимиру Великому.А хану Бату-ні.А,ось це доказування,що Москву заснував Київський князь у 12ст?Москалі,та в кожній книжці по історії пише,що у 1941 німець на танках не зміг добратися до тої вашої Москви,бо таке було страшне болото,що танки грузли!То що,у вас там дороги у 12ст. були кращі ніж у 20ст?А Ермітаж забитий скіфським золотом на честь чого?В книжці пише,що Дарій,оголосивши війну Скіфії у 514 до н.е.,щоб попасти у ту ж Скіфію перейшов Босфор,а потім Дунай.Москалями тут і не пахне.
Ось,ти,мужчино,можеш пояснити,чому москалів не задовільняє їхня власна історія?Що вони так старанно хочуть заховати?
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25.01.2021 19:41 Ответить
Мужчина,ти не гризися,в мене є час і натхнення.
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25.01.2021 14:24 Ответить
так повинно було бути вже давно...
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24.01.2021 20:39 Ответить
Говорили-балакали, сіли-заплакали... Тягнуть кота за хвіст та ходять по колу.
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24.01.2021 20:44 Ответить
Ещё время есть, что бы выучить украинский язык.
Я например одинаково знаю два языка, но хотел бы что бы украинский был на 100% основным.
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24.01.2021 21:05 Ответить
Так а чого ти на ньому не пишеш?
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24.01.2021 21:08 Ответить
Так ЗНО з української було обов'язково, це що тепер з приходом нового міністра перенесли 2025 рік ,черговий реванш проросійських сил?
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24.01.2021 21:12 Ответить
А почему не в 45 ? Как интересно называется эта страна?
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24.01.2021 21:15 Ответить
У меня вопрос
Почему все дома Киеве в наружной рекламе на латинице ? Кафе, магазины, банки ?????

При Кучме за это гоняли
Хочешь писать MONTE KARLO на зданиях - плати регулярно дополнительно деньги в отдел рекламы при Мэриях
Пора вернуть эти правила - а то просто как в нищем Гондурасе
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24.01.2021 21:24 Ответить
piłka nożna. Я тоже считаю что футбол надо переименовать в ногомяч. Зачем эти западные технологии?
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24.01.2021 21:37 Ответить
Займися цим, раз тебе це хвилює. Люди займаються, не гай часу на тикання у клаву.
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24.01.2021 22:02 Ответить
ЭТО документ государства ,
Его власть должна найти в архивах и НАЧАТЬ ВЫПОЛНЯТЬ
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24.01.2021 22:14 Ответить
Не власть, а тьі. Тчно так же обслуживание на украинском: не обьявишь, что тебя ущемили в твоем праве, государство тебя защишать не будет.
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24.01.2021 22:19 Ответить
На 36-м году независимости! ****, до слез.
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24.01.2021 21:33 Ответить
А ВЫБИРАТЬ С КАКИХ ЯЗЫКОВ !!!???
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24.01.2021 21:42 Ответить
Гугл у поміч: За запитом учасників завдання сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики та хімії буде перекладено кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською й угорською мовами.
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24.01.2021 22:09 Ответить
надо было году так в 1995-ом это делать.и ваты в стране меньше бы стало.
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24.01.2021 22:10 Ответить
З 2025 року українська стане обов'язковою мовою ЗНО, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2447
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24.01.2021 22:59 Ответить
З 2025 року українська стане обов'язковою мовою ЗНО, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3184
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24.01.2021 23:06 Ответить
З 2025 року українська стане обов'язковою мовою ЗНО, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2700
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24.01.2021 23:26 Ответить
Тянут резину потому, что надеются, что к 25 году, придут старшие братья в буденновках. Насовсем. Потому й крутят на интере, как и прочих ************* "сми", какую-то бесконечную попандапулу. Эти зеленые цирковые попугаи, - нынешние власти, - играют свои скоморошные роли. Они обязаны (своим сексотским образованием и воспитанием) лишь поддерживать веру у ваты о необратимой перемене власти до слияния с кремлевскими гебнявыми в одно целое. Поэтому и такие подозрительные заявления. Это - камуфляж.
При Януковоще, вон, болтали о каком-то Европейском выборе, - и тащили в кремлевское болото.
Эти, янелохи, тоже пользуются старыми гебнявыми наработками - говорят одно, а делают так, как требуют от них.
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25.01.2021 03:11 Ответить
Якого милого тягнути до 2025?!
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25.01.2021 04:11 Ответить
В 30-х роках у Харкові працювала московська лінгвістична комісія, котра вилучила з українських словників тисячі українських слів і замінила їх на російські, або російські кальки.
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25.01.2021 08:29 Ответить
Коли я в 70-х роках закінчив україномовну середню школу і здавав екзамени у виш, то мене ніхто не запитував про мій вибір, його просто не існувало. Всі виші навчали на російській мові. І коли я плутав деякі слова, то деякі "вчителі" з насмішкою мене поправляли і насміхалися, просто гнобили. То чому ми маємо так довго чекати? Чому вчителі будуть працювати на ворожій мові( чи в нас немає війни з московитами?), чому даєте можливість малоросам не вчити державну?
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25.01.2021 10:32 Ответить
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