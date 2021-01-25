Российский трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока-2"
В водах Дании возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2".
Как информиркет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в компании-операторе будущей магистрали Nord Stream 2. Там утверждают, что строительство ведется в соответствии с полученными ранее согласованиями. Достройку ведет российская трубоукладочная баржа "Фортуна".
По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ней расположились еще несколько российских судов, которые должны оказать поддержку "Фортуне".
Также в воскресенье сопредседатель партии "Союз 90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) потребовала окончательно остановить строительство газопровода, поскольку он "противоречит геостратегическим интересам европейцев, направлен против Украины, является ставкой против климатических целей Европы и абсолютно неприемлем".
В этот же день ввести мораторий на строительство "Северного потока - 2" потребовал и председатель Свободной демократической партии Германии (СВДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner).
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) в тот же день, напротив, поддержала проект. По ее словам, критики проекта не должны использовать нынешнюю ситуацию, чтобы остановить "Северный поток - 2". "Важно, чтобы Германия осталась в диалоге с Россией и в эти тяжелые времена", - заявила Швезиг.
Также на этой неделе Европарламент призвал в своей резолюции остановить строительство газопровода из-за ареста Алексея Навального в России. А немецкие экологические организации опротестовали выдачу разрешения Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии (BSH) на строительство. В результате строительные работы на территории ФРГ затормозились на долгое время.
По заявлениям компании-оператора "Северного потока - 2", проект готов примерно на 95 процентов. Для его завершения осталось уложить 120 километров в водах Дании и около 28 километров в водах Германии.
19 января американская администрация впервые на деле применила санкции против участников строительства российского газопровода "Северный поток - 2". В санкционный перечень на сайте Минфина США внесены судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус", а также фирма "Рустанкер" из Краснодарского края и танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".
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Я в шоці від тебе .. ..
Все що мені потрібно це- щоб Америка , і її керівництво ( неважливо чи це республіканці , чи деми ), вважали паРашу заклятим ворогом . Чим більш ворожі стосунки будуть між США і мордором , тим більш безпечнішим буде світ . А дай кацапам волю , вони простягнуть свої криваві пазурі на весь світ . Поки що їх від цього стримує лише США .
...Все що мені потрібно це- щоб Америка , і її керівництво ( неважливо чи це республіканці , чи деми ), вважали паРашу заклятим ворогом...
А с какого перепугу США должны считать рашку заклятым ворогом? Мы, что воюем? А нам это надо? Спроси любого американца, хотят ли они конфликтов с кацапией? Нам, что рашка, что Зимбабве - один хрен. Или только, потому что вам так хочется? Вы поносили и оскорбляли нашего президенета все 4 года. Рыжий клоун это было самым "безобидным" эпитетом, хотя когда в 2014 году вы отчаянно нуждались в помощи оружием ваш Бидон, будучи вице-презиком не дал вам ничего, кроме носков и одеял, хотя и сенат и конгресс разрешили. Он и Бабама строго запретили Турчинову применять оружие и защищать Крым. И только с приходом Трампа вы получили Джавелины, винтовки и прочее летальное оружие, что, кстати, не остановило оскорбления в адрес нашего президента. Так, что чихать хотели американцы на вас, тем более, что 99% не знают, кто вы такие и где вообще вы находитесь. Никто за вас впрягаться БОЛЬШЕ не будет. Был один неравнодушный, некий "рыжий клоун" да и тот для вас кончился. Мы скорее за Навального санкции введём, а с Украиной...проехали. СП-2 достроят, рашка засчёт дорогой нефти встанет с колен...а нам пофиг. Наша хата с краю, нам самим со своими проблемами разбираться и ни с кем ссориться и воевать мы не хотим и не будем!
Ваша хата зовсім не- з краю , чувак . Невже це не зрозуміло .?? Це рудий довбодятел так вважав , за що Европа до нього й ставились з презирством ,, й Україна і взагалі зненавиділа . І поважали лише в мордорі .
Тебе лечиться надо.
Ну ты дибил конченый.
Слить горючее, подпилить винты, связать экипаж, нанести ракетный удар?
Расскажи, как ее остановил бы Трамп в той же ситуации. Телеграммой, ракетой, твиттером?
Це деменція чи з народження такі особливості у тебе, недолуге?
Кто-то отменил санкции?
А, корыту ФОРТУНА вообще стоять негде, если она зайдет в любой порт, то на этот порт ШТАТЫ наложат санкции.
что немцы, что РФ.
про порты да найдутся порты которые с США не торгуют.
Вот на РФ наложены санкции США, однако всякие товары из РФ она покупает.
всё это развод для лохов, и ЕС так же поступает. там закрыто - тут открыто.