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Новости
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Российский трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока-2"

Российский трубоукладчик

В водах Дании возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2".

Как информиркет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в компании-операторе будущей магистрали Nord Stream 2. Там утверждают, что строительство ведется в соответствии с полученными ранее согласованиями. Достройку ведет российская трубоукладочная баржа "Фортуна".

По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ней расположились еще несколько российских судов, которые должны оказать поддержку "Фортуне".

Также в воскресенье сопредседатель партии "Союз 90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) потребовала окончательно остановить строительство газопровода, поскольку он "противоречит геостратегическим интересам европейцев, направлен против Украины, является ставкой против климатических целей Европы и абсолютно неприемлем".

В этот же день ввести мораторий на строительство "Северного потока - 2" потребовал и председатель Свободной демократической партии Германии (СВДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner).

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) в тот же день, напротив, поддержала проект. По ее словам, критики проекта не должны использовать нынешнюю ситуацию, чтобы остановить "Северный поток - 2". "Важно, чтобы Германия осталась в диалоге с Россией и в эти тяжелые времена", - заявила Швезиг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца

Также на этой неделе Европарламент призвал в своей резолюции остановить строительство газопровода из-за ареста Алексея Навального в России. А немецкие экологические организации опротестовали выдачу разрешения Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии (BSH) на строительство. В результате строительные работы на территории ФРГ затормозились на долгое время.

По заявлениям компании-оператора "Северного потока - 2", проект готов примерно на 95 процентов. Для его завершения осталось уложить 120 километров в водах Дании и около 28 километров в водах Германии.

19 января американская администрация впервые на деле применила санкции против участников строительства российского газопровода "Северный поток - 2". В санкционный перечень на сайте Минфина США внесены судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус", а также фирма "Рустанкер" из Краснодарского края и танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".

Дания (581) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+16
до конца года достроят,а наши кроме гневных постов и балабольства в интернете и о якобы "сильных" санкций США больше ничего не могут,кацапы что запланировали то и делают невзирая на препятствия, Крым захотели - уже 7 лет у них, хотят поддерживать боевиков деньгами,оружыем и военными кадрами так и делают,сказали что построят мост в Крым - построили,нашим зебилам бы поучиться у кацапов достигать своей цели...
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25.01.2021 08:07
+11
Вот это я понимаю санкции за арест Навального.))
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25.01.2021 07:25
+11
Ізраїль не 7 років, а понад 70 років у стані перманентної війни, при цьому проводить свою політику та кладе на усіх, коли треба. І ресурсів там значно менше, а 70 років тому взагалі не було. Ніхто за нас впрягатися не буде, або самі навимося боротися, або зникнемо.
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25.01.2021 08:29
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Так. Только BLM крупные корпорации пожертвовали больше 1 млрд долларов. Далее, те же корпорации пожертвовали на выборы в колеблющиеся штаты по пол-миллиарда, где демонократы просто купили выборы.
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25.01.2021 13:29 Ответить
Яке тобі в херяки діло , до проблем з блм чи антіфа - в Америці ? В АМЕРИЦІ , Карл ..!!? Десь аж на іншому кінці світу .!! От американці там без тебе не розберуться , що і як .

Я в шоці від тебе .. ..
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25.01.2021 13:52 Ответить
Вам промыли мозги. Вы абсолютно без понятия, что произходит в США в реальности. Я здесь уже 29 лет, всё вижу, понимаю, сравниваю. Поверьте, так оно и есть. Левее Кэмела Хариуса, разве что старый марксист Бёрни Сандерс, но того даже сами демонократы боятся. Такой вопрос, как вы отнесётесь к вашему президенту, который бы на центральном телевидении заявил бы следующее: "Я считаю, что если 8-9 летний ребёнок считает, что он/она родился неправильного пола, то ему надо сменить пол не спрашивая разрешения родителей". Кстати, одним из срочных спец-указов Бидона явился именно такой указ о гендерной принадлежности/свободе. Это не фэйк ньюз, почитайте американскую прессу. Это страшно.
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25.01.2021 13:02 Ответить
Чхати мені на те що там у вас проісходіт , гадаю - американцям поради зі сторони не потрібні ,, вони й самі розберуться зі своїми проблемами . .
Все що мені потрібно це- щоб Америка , і її керівництво ( неважливо чи це республіканці , чи деми ), вважали паРашу заклятим ворогом . Чим більш ворожі стосунки будуть між США і мордором , тим більш безпечнішим буде світ . А дай кацапам волю , вони простягнуть свої криваві пазурі на весь світ . Поки що їх від цього стримує лише США .
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25.01.2021 13:27 Ответить
Мы то разберёмся.
...Все що мені потрібно це- щоб Америка , і її керівництво ( неважливо чи це республіканці , чи деми ), вважали паРашу заклятим ворогом...
А с какого перепугу США должны считать рашку заклятым ворогом? Мы, что воюем? А нам это надо? Спроси любого американца, хотят ли они конфликтов с кацапией? Нам, что рашка, что Зимбабве - один хрен. Или только, потому что вам так хочется? Вы поносили и оскорбляли нашего президенета все 4 года. Рыжий клоун это было самым "безобидным" эпитетом, хотя когда в 2014 году вы отчаянно нуждались в помощи оружием ваш Бидон, будучи вице-презиком не дал вам ничего, кроме носков и одеял, хотя и сенат и конгресс разрешили. Он и Бабама строго запретили Турчинову применять оружие и защищать Крым. И только с приходом Трампа вы получили Джавелины, винтовки и прочее летальное оружие, что, кстати, не остановило оскорбления в адрес нашего президента. Так, что чихать хотели американцы на вас, тем более, что 99% не знают, кто вы такие и где вообще вы находитесь. Никто за вас впрягаться БОЛЬШЕ не будет. Был один неравнодушный, некий "рыжий клоун" да и тот для вас кончился. Мы скорее за Навального санкции введём, а с Украиной...проехали. СП-2 достроят, рашка засчёт дорогой нефти встанет с колен...а нам пофиг. Наша хата с краю, нам самим со своими проблемами разбираться и ни с кем ссориться и воевать мы не хотим и не будем!
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25.01.2021 14:10 Ответить
Я ж начебто вже все пояснив ,, і розжував - чому .!? .
Ваша хата зовсім не- з краю , чувак . Невже це не зрозуміло .?? Це рудий довбодятел так вважав , за що Европа до нього й ставились з презирством ,, й Україна і взагалі зненавиділа . І поважали лише в мордорі .
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25.01.2021 14:26 Ответить
Это возраст и дефицит внимания.
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25.01.2021 09:56 Ответить
а що вам ще залишається? Реальні аргументи є?
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25.01.2021 09:59 Ответить
Аргументы на что? На то, что Байден на моторной лодке не остановил Баржу с утра?

Тебе лечиться надо.
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25.01.2021 10:00 Ответить
Клоун? Трампу не потрібна була моторна лодка, у нього було санкції.
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25.01.2021 10:10 Ответить
А Байден их снял?

Ну ты дибил конченый.
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25.01.2021 10:11 Ответить
Ну давай расскажи, как Байден должен был по-твоему кугутскому разумению сегодня с утра физически остановить кацапскую Баржу.
Слить горючее, подпилить винты, связать экипаж, нанести ракетный удар?

Расскажи, как ее остановил бы Трамп в той же ситуации. Телеграммой, ракетой, твиттером?
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25.01.2021 10:14 Ответить
Повторюю для людей з особливими розумовими потребами: в ********* світі мотороної лодки не потрібно. І ще два тижні тому москалі не рипалися зі своїм Потоком.
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25.01.2021 10:23 Ответить
Скажи, ти завжди таким дурним був, чи здурів на старість?
Це деменція чи з народження такі особливості у тебе, недолуге?
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25.01.2021 11:04 Ответить
Оно реально упоротое наглухо и верит, что бумажка может физически остановить баржу.
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25.01.2021 11:49 Ответить
якщо ця бумажка зеленого кольору з великою кількістю нулів то, таки- так.
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25.01.2021 13:24 Ответить
Еще раз для тебя, тупизня, вопрос:

Кто-то отменил санкции?
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25.01.2021 13:33 Ответить
важливіше питання: хто їх застосовує? От зараз подивимося, чи вріжуть доларом по порушниках?
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25.01.2021 15:19 Ответить
Завтра работы остановят. Штормит.
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25.01.2021 09:16 Ответить
Слаба втіха, пару днів поштормить і роботи продовжаться.
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25.01.2021 09:55 Ответить
Если по Киплингу, то в этих джунглях, Акелла уже промахнулся. Теперь стая выберет себе нового вожака. Боюсь, что это будет Си Дзиньпин.
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25.01.2021 10:22 Ответить
Ватан,какой си? Ты же с бригадными бабками Тупина орал -*Тупин -********** миииииииира*!
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25.01.2021 17:44 Ответить
Слишком много теорий заговора. 15 января на цензоре вышла непроверенная новость (или специально для хайпа), якобы СП-2 приостановил возобновление укладки трубы, намеченное на 15 января. На самом деле был известен согласованный СП-2 с Данией график работ: с 15 января проверка, тест ..., с 25 января - укладка трубы. Я тогда написал, ждем 25 января, тогда будет видно, приостановлены работы или все по графику. Ну вот, 25 января наступило и работы по укладке трубы возобновились - никакой приостановки нет. Новые санкции не мешают строительству СП-2 сейчас, потому что санкции введены против кораблей, но на проекте только российские корабли. Конкретно эти санкции могут сказаться на проекте в будущем, если корабли откажутся обслуживать в европейских портах и им придется наматывать круги до российских. Также остается открытым вопрос, как трубу запустят, если достроят, из-за вопросов с ее страховкой.
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25.01.2021 12:54 Ответить
Просто вже домовлено що, санкції застосовуватися не будуть.
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25.01.2021 13:13 Ответить
С тобой и при тебе? Бо только ты знаешь про это.
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25.01.2021 13:34 Ответить
Этот старый щур - редкостной тварью оказался и работает конкретно на *****
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25.01.2021 17:46 Ответить
Одно дело ТРУБЫ на дно кинуть - другое дело получить СЕРТИФИКАТЫ и ДОПУСКИ для эксплуатации.
А, корыту ФОРТУНА вообще стоять негде, если она зайдет в любой порт, то на этот порт ШТАТЫ наложат санкции.
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25.01.2021 17:34 Ответить
как я уже говорил, достроят 100%, а потом будут выжидать удачного момента.
что немцы, что РФ.
про порты да найдутся порты которые с США не торгуют.
Вот на РФ наложены санкции США, однако всякие товары из РФ она покупает.
всё это развод для лохов, и ЕС так же поступает. там закрыто - тут открыто.
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25.01.2021 23:02 Ответить
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