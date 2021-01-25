Російський трубоукладач "Фортуна" відновив будівництво "Північного потоку-2"
У водах Данії відновилося будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 24 січня, повідомили в компанії-операторі майбутньої магістралі Nord Stream 2. Там стверджують, що будівництво ведеться відповідно до отриманих раніше погоджень. Добудову веде російська трубоукладальна баржа "Фортуна".
За даними порталу відстеження судів Marinetraffic, баржа перебуває приблизно за 28 кілометрів від датського острова Борнхольм. Поруч з нею розташувалися ще кілька російських суден, які мають надати підтримку "Фортуні".
Також у неділю співголова партії "Союз 90"/"зелені" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зажадала остаточно зупинити будівництво газопроводу, оскільки він "суперечить геостратегічним інтересам європейців, спрямований проти України, є ставкою проти кліматичних цілей Європи і абсолютно неприйнятний".
Цього ж дня запровадити мораторій на будівництво "Північного потоку-2" зажадав і голова Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner).
Прем'єр-міністр федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг (Manuela Schwesig) того ж дня, навпаки, підтримала проєкт. За її словами, критики проєкту не мають використовувати нинішню ситуацію, щоб зупинити "Північний потік-2". "Важливо, щоб Німеччина залишилася в діалозі з Росією і в ці важкі часи", - заявила Швезіг.
Також цього тижня Європарламент закликав у своїй резолюції зупинити будівництво газопроводу через арешт Олексія Навального в Росії. А німецькі екологічні організації опротестували видачу дозволу Федеральним відомством з морського судноплавства і гідрографії (BSH) на будівництво. У результаті будівельні роботи на території ФРН загальмувалися на тривалий час.
За заявами компанії-оператора "Північного потоку-2", проєкт готовий приблизно на 95 відсотків. Для його завершення залишилося укласти 120 кілометрів на водах Данії та приблизно 28 кілометрів на водах Німеччини.
19 січня американська адміністрація вперше на ділі застосувала санкції проти учасників будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". До списку санкційного переліку на сайті Мінфіну США внесено судно-трубоукладач "Фортуна" і його власник - компанія "КВТ-Рус", а також фірма "Рустанкер" із Краснодарського краю і танкери "Максим Горький" та "Сьєрра".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я в шоці від тебе .. ..
Все що мені потрібно це- щоб Америка , і її керівництво ( неважливо чи це республіканці , чи деми ), вважали паРашу заклятим ворогом . Чим більш ворожі стосунки будуть між США і мордором , тим більш безпечнішим буде світ . А дай кацапам волю , вони простягнуть свої криваві пазурі на весь світ . Поки що їх від цього стримує лише США .
...Все що мені потрібно це- щоб Америка , і її керівництво ( неважливо чи це республіканці , чи деми ), вважали паРашу заклятим ворогом...
А с какого перепугу США должны считать рашку заклятым ворогом? Мы, что воюем? А нам это надо? Спроси любого американца, хотят ли они конфликтов с кацапией? Нам, что рашка, что Зимбабве - один хрен. Или только, потому что вам так хочется? Вы поносили и оскорбляли нашего президенета все 4 года. Рыжий клоун это было самым "безобидным" эпитетом, хотя когда в 2014 году вы отчаянно нуждались в помощи оружием ваш Бидон, будучи вице-презиком не дал вам ничего, кроме носков и одеял, хотя и сенат и конгресс разрешили. Он и Бабама строго запретили Турчинову применять оружие и защищать Крым. И только с приходом Трампа вы получили Джавелины, винтовки и прочее летальное оружие, что, кстати, не остановило оскорбления в адрес нашего президента. Так, что чихать хотели американцы на вас, тем более, что 99% не знают, кто вы такие и где вообще вы находитесь. Никто за вас впрягаться БОЛЬШЕ не будет. Был один неравнодушный, некий "рыжий клоун" да и тот для вас кончился. Мы скорее за Навального санкции введём, а с Украиной...проехали. СП-2 достроят, рашка засчёт дорогой нефти встанет с колен...а нам пофиг. Наша хата с краю, нам самим со своими проблемами разбираться и ни с кем ссориться и воевать мы не хотим и не будем!
Ваша хата зовсім не- з краю , чувак . Невже це не зрозуміло .?? Це рудий довбодятел так вважав , за що Европа до нього й ставились з презирством ,, й Україна і взагалі зненавиділа . І поважали лише в мордорі .
Тебе лечиться надо.
Ну ты дибил конченый.
Слить горючее, подпилить винты, связать экипаж, нанести ракетный удар?
Расскажи, как ее остановил бы Трамп в той же ситуации. Телеграммой, ракетой, твиттером?
Це деменція чи з народження такі особливості у тебе, недолуге?
Кто-то отменил санкции?
А, корыту ФОРТУНА вообще стоять негде, если она зайдет в любой порт, то на этот порт ШТАТЫ наложат санкции.
что немцы, что РФ.
про порты да найдутся порты которые с США не торгуют.
Вот на РФ наложены санкции США, однако всякие товары из РФ она покупает.
всё это развод для лохов, и ЕС так же поступает. там закрыто - тут открыто.