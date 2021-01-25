УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7364 відвідувача онлайн
Новини
14 009 129

Російський трубоукладач "Фортуна" відновив будівництво "Північного потоку-2"

Російський трубоукладач

У водах Данії відновилося будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 24 січня, повідомили в компанії-операторі майбутньої магістралі Nord Stream 2. Там стверджують, що будівництво ведеться відповідно до отриманих раніше погоджень. Добудову веде російська трубоукладальна баржа "Фортуна".

За даними порталу відстеження судів Marinetraffic, баржа перебуває приблизно за 28 кілометрів від датського острова Борнхольм. Поруч з нею розташувалися ще кілька російських суден, які мають надати підтримку "Фортуні".

Також у неділю співголова партії "Союз 90"/"зелені" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зажадала остаточно зупинити будівництво газопроводу, оскільки він "суперечить геостратегічним інтересам європейців, спрямований проти України, є ставкою проти кліматичних цілей Європи і абсолютно неприйнятний".

Цього ж дня запровадити мораторій на будівництво "Північного потоку-2" зажадав і голова Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

Прем'єр-міністр федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг (Manuela Schwesig) того ж дня, навпаки, підтримала проєкт. За її словами, критики проєкту не мають використовувати нинішню ситуацію, щоб зупинити "Північний потік-2". "Важливо, щоб Німеччина залишилася в діалозі з Росією і в ці важкі часи", - заявила Швезіг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника

Також цього тижня Європарламент закликав у своїй резолюції зупинити будівництво газопроводу через арешт Олексія Навального в Росії. А німецькі екологічні організації опротестували видачу дозволу Федеральним відомством з морського судноплавства і гідрографії (BSH) на будівництво. У результаті будівельні роботи на території ФРН загальмувалися на тривалий час.

За заявами компанії-оператора "Північного потоку-2", проєкт готовий приблизно на 95 відсотків. Для його завершення залишилося укласти 120 кілометрів на водах Данії та приблизно 28 кілометрів на водах Німеччини.

19 січня американська адміністрація вперше на ділі застосувала санкції проти учасників будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". До списку санкційного переліку на сайті Мінфіну США внесено судно-трубоукладач "Фортуна" і його власник - компанія "КВТ-Рус", а також фірма "Рустанкер" із Краснодарського краю і танкери "Максим Горький" та "Сьєрра".

Автор: 

Данія (768) Північний потік (2461)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
до конца года достроят,а наши кроме гневных постов и балабольства в интернете и о якобы "сильных" санкций США больше ничего не могут,кацапы что запланировали то и делают невзирая на препятствия, Крым захотели - уже 7 лет у них, хотят поддерживать боевиков деньгами,оружыем и военными кадрами так и делают,сказали что построят мост в Крым - построили,нашим зебилам бы поучиться у кацапов достигать своей цели...
показати весь коментар
25.01.2021 08:07
+11
Вот это я понимаю санкции за арест Навального.))
показати весь коментар
25.01.2021 07:25
+11
Ізраїль не 7 років, а понад 70 років у стані перманентної війни, при цьому проводить свою політику та кладе на усіх, коли треба. І ресурсів там значно менше, а 70 років тому взагалі не було. Ніхто за нас впрягатися не буде, або самі навимося боротися, або зникнемо.
показати весь коментар
25.01.2021 08:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так. Только BLM крупные корпорации пожертвовали больше 1 млрд долларов. Далее, те же корпорации пожертвовали на выборы в колеблющиеся штаты по пол-миллиарда, где демонократы просто купили выборы.
показати весь коментар
25.01.2021 13:29 Відповісти
Яке тобі в херяки діло , до проблем з блм чи антіфа - в Америці ? В АМЕРИЦІ , Карл ..!!? Десь аж на іншому кінці світу .!! От американці там без тебе не розберуться , що і як .

Я в шоці від тебе .. ..
показати весь коментар
25.01.2021 13:52 Відповісти
Вам промыли мозги. Вы абсолютно без понятия, что произходит в США в реальности. Я здесь уже 29 лет, всё вижу, понимаю, сравниваю. Поверьте, так оно и есть. Левее Кэмела Хариуса, разве что старый марксист Бёрни Сандерс, но того даже сами демонократы боятся. Такой вопрос, как вы отнесётесь к вашему президенту, который бы на центральном телевидении заявил бы следующее: "Я считаю, что если 8-9 летний ребёнок считает, что он/она родился неправильного пола, то ему надо сменить пол не спрашивая разрешения родителей". Кстати, одним из срочных спец-указов Бидона явился именно такой указ о гендерной принадлежности/свободе. Это не фэйк ньюз, почитайте американскую прессу. Это страшно.
показати весь коментар
25.01.2021 13:02 Відповісти
Чхати мені на те що там у вас проісходіт , гадаю - американцям поради зі сторони не потрібні ,, вони й самі розберуться зі своїми проблемами . .
Все що мені потрібно це- щоб Америка , і її керівництво ( неважливо чи це республіканці , чи деми ), вважали паРашу заклятим ворогом . Чим більш ворожі стосунки будуть між США і мордором , тим більш безпечнішим буде світ . А дай кацапам волю , вони простягнуть свої криваві пазурі на весь світ . Поки що їх від цього стримує лише США .
показати весь коментар
25.01.2021 13:27 Відповісти
Мы то разберёмся.
...Все що мені потрібно це- щоб Америка , і її керівництво ( неважливо чи це республіканці , чи деми ), вважали паРашу заклятим ворогом...
А с какого перепугу США должны считать рашку заклятым ворогом? Мы, что воюем? А нам это надо? Спроси любого американца, хотят ли они конфликтов с кацапией? Нам, что рашка, что Зимбабве - один хрен. Или только, потому что вам так хочется? Вы поносили и оскорбляли нашего президенета все 4 года. Рыжий клоун это было самым "безобидным" эпитетом, хотя когда в 2014 году вы отчаянно нуждались в помощи оружием ваш Бидон, будучи вице-презиком не дал вам ничего, кроме носков и одеял, хотя и сенат и конгресс разрешили. Он и Бабама строго запретили Турчинову применять оружие и защищать Крым. И только с приходом Трампа вы получили Джавелины, винтовки и прочее летальное оружие, что, кстати, не остановило оскорбления в адрес нашего президента. Так, что чихать хотели американцы на вас, тем более, что 99% не знают, кто вы такие и где вообще вы находитесь. Никто за вас впрягаться БОЛЬШЕ не будет. Был один неравнодушный, некий "рыжий клоун" да и тот для вас кончился. Мы скорее за Навального санкции введём, а с Украиной...проехали. СП-2 достроят, рашка засчёт дорогой нефти встанет с колен...а нам пофиг. Наша хата с краю, нам самим со своими проблемами разбираться и ни с кем ссориться и воевать мы не хотим и не будем!
показати весь коментар
25.01.2021 14:10 Відповісти
Я ж начебто вже все пояснив ,, і розжував - чому .!? .
Ваша хата зовсім не- з краю , чувак . Невже це не зрозуміло .?? Це рудий довбодятел так вважав , за що Европа до нього й ставились з презирством ,, й Україна і взагалі зненавиділа . І поважали лише в мордорі .
показати весь коментар
25.01.2021 14:26 Відповісти
Это возраст и дефицит внимания.
показати весь коментар
25.01.2021 09:56 Відповісти
а що вам ще залишається? Реальні аргументи є?
показати весь коментар
25.01.2021 09:59 Відповісти
Аргументы на что? На то, что Байден на моторной лодке не остановил Баржу с утра?

Тебе лечиться надо.
показати весь коментар
25.01.2021 10:00 Відповісти
Клоун? Трампу не потрібна була моторна лодка, у нього було санкції.
показати весь коментар
25.01.2021 10:10 Відповісти
А Байден их снял?

Ну ты дибил конченый.
показати весь коментар
25.01.2021 10:11 Відповісти
Ну давай расскажи, как Байден должен был по-твоему кугутскому разумению сегодня с утра физически остановить кацапскую Баржу.
Слить горючее, подпилить винты, связать экипаж, нанести ракетный удар?

Расскажи, как ее остановил бы Трамп в той же ситуации. Телеграммой, ракетой, твиттером?
показати весь коментар
25.01.2021 10:14 Відповісти
Повторюю для людей з особливими розумовими потребами: в ********* світі мотороної лодки не потрібно. І ще два тижні тому москалі не рипалися зі своїм Потоком.
показати весь коментар
25.01.2021 10:23 Відповісти
Скажи, ти завжди таким дурним був, чи здурів на старість?
Це деменція чи з народження такі особливості у тебе, недолуге?
показати весь коментар
25.01.2021 11:04 Відповісти
Оно реально упоротое наглухо и верит, что бумажка может физически остановить баржу.
показати весь коментар
25.01.2021 11:49 Відповісти
якщо ця бумажка зеленого кольору з великою кількістю нулів то, таки- так.
показати весь коментар
25.01.2021 13:24 Відповісти
Еще раз для тебя, тупизня, вопрос:

Кто-то отменил санкции?
показати весь коментар
25.01.2021 13:33 Відповісти
важливіше питання: хто їх застосовує? От зараз подивимося, чи вріжуть доларом по порушниках?
показати весь коментар
25.01.2021 15:19 Відповісти
Завтра работы остановят. Штормит.
показати весь коментар
25.01.2021 09:16 Відповісти
Слаба втіха, пару днів поштормить і роботи продовжаться.
показати весь коментар
25.01.2021 09:55 Відповісти
Если по Киплингу, то в этих джунглях, Акелла уже промахнулся. Теперь стая выберет себе нового вожака. Боюсь, что это будет Си Дзиньпин.
показати весь коментар
25.01.2021 10:22 Відповісти
Ватан,какой си? Ты же с бригадными бабками Тупина орал -*Тупин -********** миииииииира*!
показати весь коментар
25.01.2021 17:44 Відповісти
Слишком много теорий заговора. 15 января на цензоре вышла непроверенная новость (или специально для хайпа), якобы СП-2 приостановил возобновление укладки трубы, намеченное на 15 января. На самом деле был известен согласованный СП-2 с Данией график работ: с 15 января проверка, тест ..., с 25 января - укладка трубы. Я тогда написал, ждем 25 января, тогда будет видно, приостановлены работы или все по графику. Ну вот, 25 января наступило и работы по укладке трубы возобновились - никакой приостановки нет. Новые санкции не мешают строительству СП-2 сейчас, потому что санкции введены против кораблей, но на проекте только российские корабли. Конкретно эти санкции могут сказаться на проекте в будущем, если корабли откажутся обслуживать в европейских портах и им придется наматывать круги до российских. Также остается открытым вопрос, как трубу запустят, если достроят, из-за вопросов с ее страховкой.
показати весь коментар
25.01.2021 12:54 Відповісти
Просто вже домовлено що, санкції застосовуватися не будуть.
показати весь коментар
25.01.2021 13:13 Відповісти
С тобой и при тебе? Бо только ты знаешь про это.
показати весь коментар
25.01.2021 13:34 Відповісти
Этот старый щур - редкостной тварью оказался и работает конкретно на *****
показати весь коментар
25.01.2021 17:46 Відповісти
Одно дело ТРУБЫ на дно кинуть - другое дело получить СЕРТИФИКАТЫ и ДОПУСКИ для эксплуатации.
А, корыту ФОРТУНА вообще стоять негде, если она зайдет в любой порт, то на этот порт ШТАТЫ наложат санкции.
показати весь коментар
25.01.2021 17:34 Відповісти
как я уже говорил, достроят 100%, а потом будут выжидать удачного момента.
что немцы, что РФ.
про порты да найдутся порты которые с США не торгуют.
Вот на РФ наложены санкции США, однако всякие товары из РФ она покупает.
всё это развод для лохов, и ЕС так же поступает. там закрыто - тут открыто.
показати весь коментар
25.01.2021 23:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 