Російський трубоукладач "Фортуна" відновив будівництво "Північного потоку-2"

У водах Данії відновилося будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 24 січня, повідомили в компанії-операторі майбутньої магістралі Nord Stream 2. Там стверджують, що будівництво ведеться відповідно до отриманих раніше погоджень. Добудову веде російська трубоукладальна баржа "Фортуна".

За даними порталу відстеження судів Marinetraffic, баржа перебуває приблизно за 28 кілометрів від датського острова Борнхольм. Поруч з нею розташувалися ще кілька російських суден, які мають надати підтримку "Фортуні".

Також у неділю співголова партії "Союз 90"/"зелені" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зажадала остаточно зупинити будівництво газопроводу, оскільки він "суперечить геостратегічним інтересам європейців, спрямований проти України, є ставкою проти кліматичних цілей Європи і абсолютно неприйнятний".

Цього ж дня запровадити мораторій на будівництво "Північного потоку-2" зажадав і голова Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

Прем'єр-міністр федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг (Manuela Schwesig) того ж дня, навпаки, підтримала проєкт. За її словами, критики проєкту не мають використовувати нинішню ситуацію, щоб зупинити "Північний потік-2". "Важливо, щоб Німеччина залишилася в діалозі з Росією і в ці важкі часи", - заявила Швезіг.

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Також цього тижня Європарламент закликав у своїй резолюції зупинити будівництво газопроводу через арешт Олексія Навального в Росії. А німецькі екологічні організації опротестували видачу дозволу Федеральним відомством з морського судноплавства і гідрографії (BSH) на будівництво. У результаті будівельні роботи на території ФРН загальмувалися на тривалий час.

За заявами компанії-оператора "Північного потоку-2", проєкт готовий приблизно на 95 відсотків. Для його завершення залишилося укласти 120 кілометрів на водах Данії та приблизно 28 кілометрів на водах Німеччини.

19 січня американська адміністрація вперше на ділі застосувала санкції проти учасників будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". До списку санкційного переліку на сайті Мінфіну США внесено судно-трубоукладач "Фортуна" і його власник - компанія "КВТ-Рус", а також фірма "Рустанкер" із Краснодарського краю і танкери "Максим Горький" та "Сьєрра".