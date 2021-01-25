Украина вышла из усиленного карантина: какие ограничения остались. СПИСОК

С сегодняшнего дня, 25 января, Украина вышла из усиленного карантина и вернулась к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как ранее на своей странице в соцсети Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

"Количество занятых койкомест снизилось до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило количество коек с подачей кислорода: с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе текущего года. Для этих целей в регионы было выделено почти 1,5 млрд. грн. Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция - это основа", - отмечает Шмыгаль.

Так, согласно решению правительства, в период с 00:00 8 января до 00:00 25 января 2021 года на территории Украины действовали усиленные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

В частности, была запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и навынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ, а все учреждения образования, кроме детских садов, были отправлены на каникулы.

Начиная с 00:00 25 января до 28 февраля 2021 года на всей территории Украины начинают действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были до введения локдауна.

В частности, запрещено проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, рекламных) мероприятий с участием более 20 человек, запрещен прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест, а также прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, в которых не обеспечена возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. м помещения.

Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. метров общей площади помещения.

Также запрещено проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Работа общепита запрещена после 23:00 и до 7:00 часов, с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов, кроме адресной доставки заказов и заказов навынос.

Кроме того, запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью).

Деятельность, культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, разрешена в случае обеспечения возможности ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров, а проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых обеспечено соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.

Что касается обучения, то с 25 января запрещено: посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования; посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения; проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

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В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов поблагодарил всех сограждан, кто придерживался ограничений.

"Отдельно благодарю предпринимателям, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения.

Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек.

Однако, хочу напомнить, с 25 января мы переходим к тем карантинным ограничениям, действовавшим в декабре 2020 г., и не забываем о трех простых правилах, которые спасают жизни, - дистанция, мытье рук и маска", - написал министр на своей странице в Facebook.

Также министр опубликовал полный список ограничений, с которым можно ознакомиться в инфографике ниже.