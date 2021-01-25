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Новости Коронавирус и карантин
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Украина вышла из усиленного карантина: какие ограничения остались. СПИСОК

Украина вышла из усиленного карантина: какие ограничения остались. СПИСОК

С сегодняшнего дня, 25 января, Украина вышла из усиленного карантина и вернулась к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как ранее на своей странице в соцсети Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

"Количество занятых койкомест снизилось до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило количество коек с подачей кислорода: с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе текущего года. Для этих целей в регионы было выделено почти 1,5 млрд. грн. Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция - это основа", - отмечает Шмыгаль.

Так, согласно решению правительства, в период с 00:00 8 января до 00:00 25 января 2021 года на территории Украины действовали усиленные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

В частности, была запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и навынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ, а все учреждения образования, кроме детских садов, были отправлены на каникулы.

Начиная с 00:00 25 января до 28 февраля 2021 года на всей территории Украины начинают действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были до введения локдауна.

В частности, запрещено проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, рекламных) мероприятий с участием более 20 человек, запрещен прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест, а также прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, в которых не обеспечена возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. м помещения.

Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. метров общей площади помещения.

Также запрещено проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Работа общепита запрещена после 23:00 и до 7:00 часов, с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов, кроме адресной доставки заказов и заказов навынос.

Кроме того, запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью).

Деятельность, культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, разрешена в случае обеспечения возможности ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров, а проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых обеспечено соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.

Что касается обучения, то с 25 января запрещено: посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования; посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения; проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 63 человека, выявлены 2 516 новых случаев, выздоровели - 5 783

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов поблагодарил всех сограждан, кто придерживался ограничений.

"Отдельно благодарю предпринимателям, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения. 

Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек.

Однако, хочу напомнить, с 25 января мы переходим к тем карантинным ограничениям, действовавшим в декабре 2020 г., и не забываем о трех простых правилах, которые спасают жизни, - дистанция, мытье рук и маска", - написал министр на своей странице в Facebook.

Также министр опубликовал полный список ограничений, с которым можно ознакомиться в инфографике ниже.

Украина вышла из усиленного карантина: какие ограничения остались 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Заборонено перебування на вулицi без документiв пiтверджуючи особу,у нас что комендатский час ввели или чепезвычайное положение?а в магазин через пару кварталов тоже паспорт брать?а ковид каким тут боком,если с паспортои то ковид не пристанет?
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25.01.2021 08:43
+4
А этот бред с перекрыванием 2 из 3 входов в магазины... господи, что за кретины это придумали, как это предотвращает заражение????
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25.01.2021 08:37
+4
На Кипре мало того , шо ты из дома можешь выйти 2 раза в день, предварительно, через СМС, сделав запрос ментам. И то, только в том случае, если от ментов придет СМС-разрешение... Но еще и вечером , с 9 часов вечера - комендантский час. Здесь штрафуют по полной, если какой-нить дурак не закрывает маской нос(350 евро)... А за нарушение карантина - 3 000 евро. Вот и результат будет отличным от других. В Украине же снижение заболеваемости наблюдается от невозможности, из-за малого достатка, гражданами покидать не только Украину, но и регионы... Что в свою очередь, работает на пользу Украины. Разве что потенциальными переносчиками остаются такие как Тупицкий, тока шо приехавший из ОАЕ... Я не знаю, почему его еще не обложили огромным штрафом за то , что не сидит дома на карантине 2 недели (после Эмиратов).
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25.01.2021 08:51
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Правила форума Совет форумчан
Ура, мы победили вирус!!! )))))))))
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25.01.2021 08:34 Ответить
В Одессе куча ресторанов нелегально работала, ОТ ездил забитым. Так что снижение заболеваемости это явно не заслуга "локдауна"
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25.01.2021 08:35 Ответить
А этот бред с перекрыванием 2 из 3 входов в магазины... господи, что за кретины это придумали, как это предотвращает заражение????
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25.01.2021 08:37 Ответить
Заборонено перебування на вулицi без документiв пiтверджуючи особу,у нас что комендатский час ввели или чепезвычайное положение?а в магазин через пару кварталов тоже паспорт брать?а ковид каким тут боком,если с паспортои то ковид не пристанет?
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25.01.2021 08:43 Ответить
Паспорт нужен для того, чтобы полиция знала кому выписывать штраф
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25.01.2021 09:11 Ответить
В Мордоре такие же правила. Когда, наконец, в независимом европейском государстве Украина перестанут копировать азиатские жандармские законы российской империи?!
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25.01.2021 12:43 Ответить
Ты этот вопрос задай не мне, а Зеленскому.
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25.01.2021 13:35 Ответить
кроме доставки и навынос

_________________________________________________________________________
Навынос, какой-то сорт вина?
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25.01.2021 08:44 Ответить
(с) А был ли мальчик (карантин)? Те що ми побачили покращення статистики - це маніпуляція цифрами Стебанова, який намагається втриматись у кріслі та залишиьи потоки медичноі мафіі своім людям.
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25.01.2021 08:47 Ответить
На Кипре мало того , шо ты из дома можешь выйти 2 раза в день, предварительно, через СМС, сделав запрос ментам. И то, только в том случае, если от ментов придет СМС-разрешение... Но еще и вечером , с 9 часов вечера - комендантский час. Здесь штрафуют по полной, если какой-нить дурак не закрывает маской нос(350 евро)... А за нарушение карантина - 3 000 евро. Вот и результат будет отличным от других. В Украине же снижение заболеваемости наблюдается от невозможности, из-за малого достатка, гражданами покидать не только Украину, но и регионы... Что в свою очередь, работает на пользу Украины. Разве что потенциальными переносчиками остаются такие как Тупицкий, тока шо приехавший из ОАЕ... Я не знаю, почему его еще не обложили огромным штрафом за то , что не сидит дома на карантине 2 недели (после Эмиратов).
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25.01.2021 08:51 Ответить
Индивидуальный карантин на Сайпросе - 2 недели в самоизоляции , по прибытию на Сайпрос.
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25.01.2021 08:53 Ответить
А ща видно процент заболеваемости снизился, открывается (с февраля) прямое авиа Сайпрос-сообщение (Ларнака -к Киев) по субботам и, отметьте себе, сообщение с помощью сайпросских авиалиний.
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25.01.2021 08:56 Ответить
Вы всерьез считаете что разрешение от ментов в виде смс даст результат по заражениям? Ну да, еще запрет ходить вечером. Вирус только по ночам нападает и на тех кто без разрешения.
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25.01.2021 09:03 Ответить
Вам явно непомешает прочитать или прослушать книгу Булычева "Город наверху".
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25.01.2021 13:10 Ответить
А что там в Белоруси и Швеции без карантина -вымерли и квартиры с домами пустуют?
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25.01.2021 13:22 Ответить
" Маски ,дистанция ,дезинфекция - это основа "
Без жёсткого контроля и штрафов физическим и юридическим лицам -это
просто лозунг и пустые слова.
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25.01.2021 09:05 Ответить
дивная наша страна, без вакцины эпидемия уходит... а может её и не было. Я на протяжении года не слышал об осложнениях при гриппе и пневмонии
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25.01.2021 09:35 Ответить
Ковид существует как Пандемия только в виртуальном мире СМИ.
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25.01.2021 10:02 Ответить
На большом пассажирском пароме (где работает мой брат), в Швеции и нейтральных водах ВСЕ пассажиры спокойно, без масок и паники, гуляют, едят в ресторанах, развлекаются . Как только судно входит в датские воды, то все натягивают маску и даже перчатки и поливаются санитайзером. И так раз за разом.
Ковид существует там, где правительству он нужен.
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25.01.2021 11:46 Ответить
Это так везде.....
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25.01.2021 12:05 Ответить
а менты выписуют штрафы не виртуальные...
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29.01.2021 09:39 Ответить
да....МЫ ПОНИМАЕМ....ЧТО БОГАТЫЕ БОРЮТСЯ...чтобы не было бедных.........ЛОХДАУН ЗАКОНЧИТСЯ.....когда бедные сделают....чтобы не было богатых...другим способом никак
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25.01.2021 10:02 Ответить
Марення дохлої кобили.
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25.01.2021 12:18 Ответить
То есть носки и презервативы теперь можно покупать? Ну наконец-то
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25.01.2021 12:38 Ответить
 
 