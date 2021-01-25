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Новини Коронавірус і карантин
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Україна вийшла з посиленого карантину: які обмеження залишилися. СПИСОК

Україна вийшла з посиленого карантину: які обмеження залишилися. СПИСОК

Від сьогодні, 25 січня, Україна вийшла з посиленого карантину і повернулася до тих обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як раніше на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю.

"Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. При цьому уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн. Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа", - зазначає Шмигаль.

Так, згідно з рішенням уряду, в період з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня 2021 року на території України діяли посилені обмежувальні протиепідемічні заходи.

Зокрема, була заборонена робота кафе, ресторанів і барів (крім доставки і на винос), магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів і ТРЦ, а всі заклади освіти, крім дитячих садків, були відправлені на канікули.

Починаючи з 00:00 25 січня до 28 лютого 2021 року на всій території України починають діяти обмеження "помаранчевої" зони, які були до запровадження локдауну.

Зокрема, заборонено проведення масових (культурних, в тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних) заходів за участю понад 20 осіб, заборонено прийом відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць, а також прийом відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях, в яких не забезпечена можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна людина на 10 кв. м приміщення.

Заборонено діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів в залі з розрахунку одна людина на 20 кв. метрів загальної площі приміщення.

Також заборонено проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій.

Робота закладів громадського харчування заборонена після 23:00 і до 7:00 годин, із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00 години, крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос.

Крім того, заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних установ, установ і організацій, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю).

Діяльність, культових споруд і приміщень, обладнаних для молитовних потреб, дозволена в разі забезпечення можливості обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 5 кв. метрів, а проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких забезпечено дотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Що стосується навчання, то з 25 січня заборонено: відвідувати навчальні заклади здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти; відвідувати навчальні заклади здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% претендентів освіти і персоналу навчального закладу; проводити в навчальних закладах масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності глядачів (відвідувачів).

Також читайте: За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783

Зі свого боку глава МОЗ Максим Степанов подякувати всім співгромадянам, хто дотримувався обмежень.

"Окремо завдячую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги і завдяки цьому врятували чималу кількість людей від зараження.

Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина.

Однак, хочу нагадати, з 25 січня ми переходимо до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року, і не забуваємо про три прості правила, що рятують життя, – дистанція, миття рук та маска", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Також міністр опублікував повний список обмежень, з яким можна ознайомитися в інфографіці нижче.

Україна вийшла з посиленого карантину: які обмеження залишилися 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Заборонено перебування на вулицi без документiв пiтверджуючи особу,у нас что комендатский час ввели или чепезвычайное положение?а в магазин через пару кварталов тоже паспорт брать?а ковид каким тут боком,если с паспортои то ковид не пристанет?
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25.01.2021 08:43
+4
А этот бред с перекрыванием 2 из 3 входов в магазины... господи, что за кретины это придумали, как это предотвращает заражение????
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25.01.2021 08:37
+4
На Кипре мало того , шо ты из дома можешь выйти 2 раза в день, предварительно, через СМС, сделав запрос ментам. И то, только в том случае, если от ментов придет СМС-разрешение... Но еще и вечером , с 9 часов вечера - комендантский час. Здесь штрафуют по полной, если какой-нить дурак не закрывает маской нос(350 евро)... А за нарушение карантина - 3 000 евро. Вот и результат будет отличным от других. В Украине же снижение заболеваемости наблюдается от невозможности, из-за малого достатка, гражданами покидать не только Украину, но и регионы... Что в свою очередь, работает на пользу Украины. Разве что потенциальными переносчиками остаются такие как Тупицкий, тока шо приехавший из ОАЕ... Я не знаю, почему его еще не обложили огромным штрафом за то , что не сидит дома на карантине 2 недели (после Эмиратов).
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25.01.2021 08:51
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Ура, мы победили вирус!!! )))))))))
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25.01.2021 08:34 Відповісти
В Одессе куча ресторанов нелегально работала, ОТ ездил забитым. Так что снижение заболеваемости это явно не заслуга "локдауна"
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25.01.2021 08:35 Відповісти
А этот бред с перекрыванием 2 из 3 входов в магазины... господи, что за кретины это придумали, как это предотвращает заражение????
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25.01.2021 08:37 Відповісти
Заборонено перебування на вулицi без документiв пiтверджуючи особу,у нас что комендатский час ввели или чепезвычайное положение?а в магазин через пару кварталов тоже паспорт брать?а ковид каким тут боком,если с паспортои то ковид не пристанет?
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25.01.2021 08:43 Відповісти
Паспорт нужен для того, чтобы полиция знала кому выписывать штраф
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25.01.2021 09:11 Відповісти
В Мордоре такие же правила. Когда, наконец, в независимом европейском государстве Украина перестанут копировать азиатские жандармские законы российской империи?!
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25.01.2021 12:43 Відповісти
Ты этот вопрос задай не мне, а Зеленскому.
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25.01.2021 13:35 Відповісти
кроме доставки и навынос

_________________________________________________________________________
Навынос, какой-то сорт вина?
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25.01.2021 08:44 Відповісти
(с) А был ли мальчик (карантин)? Те що ми побачили покращення статистики - це маніпуляція цифрами Стебанова, який намагається втриматись у кріслі та залишиьи потоки медичноі мафіі своім людям.
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25.01.2021 08:47 Відповісти
На Кипре мало того , шо ты из дома можешь выйти 2 раза в день, предварительно, через СМС, сделав запрос ментам. И то, только в том случае, если от ментов придет СМС-разрешение... Но еще и вечером , с 9 часов вечера - комендантский час. Здесь штрафуют по полной, если какой-нить дурак не закрывает маской нос(350 евро)... А за нарушение карантина - 3 000 евро. Вот и результат будет отличным от других. В Украине же снижение заболеваемости наблюдается от невозможности, из-за малого достатка, гражданами покидать не только Украину, но и регионы... Что в свою очередь, работает на пользу Украины. Разве что потенциальными переносчиками остаются такие как Тупицкий, тока шо приехавший из ОАЕ... Я не знаю, почему его еще не обложили огромным штрафом за то , что не сидит дома на карантине 2 недели (после Эмиратов).
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25.01.2021 08:51 Відповісти
Индивидуальный карантин на Сайпросе - 2 недели в самоизоляции , по прибытию на Сайпрос.
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25.01.2021 08:53 Відповісти
А ща видно процент заболеваемости снизился, открывается (с февраля) прямое авиа Сайпрос-сообщение (Ларнака -к Киев) по субботам и, отметьте себе, сообщение с помощью сайпросских авиалиний.
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25.01.2021 08:56 Відповісти
Вы всерьез считаете что разрешение от ментов в виде смс даст результат по заражениям? Ну да, еще запрет ходить вечером. Вирус только по ночам нападает и на тех кто без разрешения.
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25.01.2021 09:03 Відповісти
Вам явно непомешает прочитать или прослушать книгу Булычева "Город наверху".
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25.01.2021 13:10 Відповісти
А что там в Белоруси и Швеции без карантина -вымерли и квартиры с домами пустуют?
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25.01.2021 13:22 Відповісти
" Маски ,дистанция ,дезинфекция - это основа "
Без жёсткого контроля и штрафов физическим и юридическим лицам -это
просто лозунг и пустые слова.
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25.01.2021 09:05 Відповісти
дивная наша страна, без вакцины эпидемия уходит... а может её и не было. Я на протяжении года не слышал об осложнениях при гриппе и пневмонии
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25.01.2021 09:35 Відповісти
Ковид существует как Пандемия только в виртуальном мире СМИ.
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25.01.2021 10:02 Відповісти
На большом пассажирском пароме (где работает мой брат), в Швеции и нейтральных водах ВСЕ пассажиры спокойно, без масок и паники, гуляют, едят в ресторанах, развлекаются . Как только судно входит в датские воды, то все натягивают маску и даже перчатки и поливаются санитайзером. И так раз за разом.
Ковид существует там, где правительству он нужен.
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25.01.2021 11:46 Відповісти
Это так везде.....
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25.01.2021 12:05 Відповісти
а менты выписуют штрафы не виртуальные...
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29.01.2021 09:39 Відповісти
да....МЫ ПОНИМАЕМ....ЧТО БОГАТЫЕ БОРЮТСЯ...чтобы не было бедных.........ЛОХДАУН ЗАКОНЧИТСЯ.....когда бедные сделают....чтобы не было богатых...другим способом никак
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25.01.2021 10:02 Відповісти
Марення дохлої кобили.
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25.01.2021 12:18 Відповісти
То есть носки и презервативы теперь можно покупать? Ну наконец-то
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25.01.2021 12:38 Відповісти
 
 