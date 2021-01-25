Україна вийшла з посиленого карантину: які обмеження залишилися. СПИСОК

Від сьогодні, 25 січня, Україна вийшла з посиленого карантину і повернулася до тих обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як раніше на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю.

"Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. При цьому уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн. Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа", - зазначає Шмигаль.

Так, згідно з рішенням уряду, в період з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня 2021 року на території України діяли посилені обмежувальні протиепідемічні заходи.

Зокрема, була заборонена робота кафе, ресторанів і барів (крім доставки і на винос), магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів і ТРЦ, а всі заклади освіти, крім дитячих садків, були відправлені на канікули.

Починаючи з 00:00 25 січня до 28 лютого 2021 року на всій території України починають діяти обмеження "помаранчевої" зони, які були до запровадження локдауну.

Зокрема, заборонено проведення масових (культурних, в тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних) заходів за участю понад 20 осіб, заборонено прийом відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць, а також прийом відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях, в яких не забезпечена можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна людина на 10 кв. м приміщення.

Заборонено діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів в залі з розрахунку одна людина на 20 кв. метрів загальної площі приміщення.

Також заборонено проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій.

Робота закладів громадського харчування заборонена після 23:00 і до 7:00 годин, із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00 години, крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос.

Крім того, заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних установ, установ і організацій, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю).

Діяльність, культових споруд і приміщень, обладнаних для молитовних потреб, дозволена в разі забезпечення можливості обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 5 кв. метрів, а проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких забезпечено дотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Що стосується навчання, то з 25 січня заборонено: відвідувати навчальні заклади здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти; відвідувати навчальні заклади здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% претендентів освіти і персоналу навчального закладу; проводити в навчальних закладах масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу і в присутності глядачів (відвідувачів).

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Зі свого боку глава МОЗ Максим Степанов подякувати всім співгромадянам, хто дотримувався обмежень.

"Окремо завдячую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги і завдяки цьому врятували чималу кількість людей від зараження.

Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина.

Однак, хочу нагадати, з 25 січня ми переходимо до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року, і не забуваємо про три прості правила, що рятують життя, – дистанція, миття рук та маска", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Також міністр опублікував повний список обмежень, з яким можна ознайомитися в інфографіці нижче.