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Кулеба прокомментировал слова Навального о Крыме: "Бутерброд придется вернуть"

Кулеба прокомментировал слова Навального о Крыме:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не очаровываться российским оппозиционером Алексеем Навальным и ответил на его высказывание об оккупированном Россией Крыме.

"Мы не должны очаровываться [российским оппозиционером] Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", – сказал Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По его мнению, если Навальный в результате демократических выборов возглавит Россию "или займет какое-то политическое место в системе", ему придется принести извинения за российскую агрессию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о причинах поддержки Навального и протестующих в РФ: "Враг моего врага - мой друг"

Отметим, в октябре 2014 года Алексей Навальный озвучил свою позицию по оккупации Крыма: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? Вот я не считаю… С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет. Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат – так решат. Я думаю, что на самом деле, это для Украины, несмотря на обиду, которую они чувствуют, и т.д., это плюс. Это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них. Они лишились 2 млн избирателей, которые тормозили это движение. Поэтому это такая, с одной стороны, win-ситуация. В политике это долгое время будет мешать и нам, и Украине, и Европе. И, к сожалению, Крым обречен быть тем, что-то типа Северного Кипра, турецкого. Сейчас это непонятная территория, которая де-факто понятно кому принадлежит, но никем не признается".

Автор: 

Крым (26373) россия (95418) Навальный Алексей (855) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+23
В хорошем состоянии бутерброд уже не вернуть. Кацапы превратили его в вонючий заплесневелый сухарь со сгнившей колбасой.
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25.01.2021 08:43
+21
По закону какой страны ?
Пусть свои желания засунет себе в то место от куда бутерброды выходят
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25.01.2021 08:52
+13
Єдина можливість повернути Крим, крім військовим, це дочекатись тиктаничних змін у Світі, зокрема у рашці, а до тих пір треба розбудовувати економіку Украіни, перестати красти на всіх рівнях та почати цінувати кожну людину: від робітника до вчителя, а не тільки депутатів, сбу, суддів, голов, замів та іншу сволоту
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25.01.2021 08:43
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Правила форума Совет форумчан
Абідна, да?
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25.01.2021 08:57 Ответить
За 20 лет царствования мстительногог вепса «обнулёныша» в ROKKOKU (в переводе с японского Московия - «ДУРАЦКАЯ СТРАНА») превратилась в многомиллионное стадо «крымнашистов», которое быстро разбегается при виде «пастухов» старика Кабаева в кевларовых бронешлемах на голове и с «ПР» в руках. Когда четверо раскормленных «амбалов» из «Беркута» Януковича, волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, московские зеваки не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру». На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся. Видео, как Майдановцы в Киеве сожгли три «БЭТЭЭРА», водители которых пытались раздавить протестующих против бандитской православной власти Януковича и уничтожили два водомета, операторы которых в 15-градусный мороз обливали струями митингующих смотреть здесь:https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами страны ОХУЫН (в переводе с монгольского - «РФ») для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
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25.01.2021 09:33 Ответить
а что он сказал о Крыме ?
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25.01.2021 08:41 Ответить
Он хочет "нормальный референдум" в Крыму.
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25.01.2021 08:42 Ответить
По закону какой страны ?
Пусть свои желания засунет себе в то место от куда бутерброды выходят
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25.01.2021 08:52 Ответить
Виляет, перед западными кураторами не опростоволоситься и лохторату угодить.
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25.01.2021 09:01 Ответить
У тебя так в методичке написано?
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25.01.2021 12:12 Ответить
Он сказал Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"
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25.01.2021 08:51 Ответить
Хутин... вообще заявил в 2014 году... что Крым хватит как мешок с картошкой!!!!!!!!передавать туда сюда и больше мол Крым никогда не будет биндеровским (а когда он Крым вообще был биндеровским) для Украинцев Крым всегда с времен Сечи ассоциировался с Адом концлагерем местом куда человек украинец и украинки стремились бы попасть в самую последнюю очередь... и да.... (интересно.... где и когда в Крыму росла картошка то?! и да если росла... то не благодаря наличию воды из Северо Крымского каналу???)
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25.01.2021 08:56 Ответить
Мало ли что там в прошлом бьіло. Совки всегда живут прошльім и пропаганде єто вьігодно. Пока тьі баки забиваешь прошльім, из настоящего не исчезнет из юридическая принадоежность Крьіма. У тебя сосед отжал машину и каждьій день на ней ездит, но тьі всем рассказьівешь, что она и без документов ему принадлежала.и что еще твои дед и бабка єту машину ненавидили.
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25.01.2021 12:18 Ответить
Багато, на мою думку, політик дає коментарів. На нього можуть перестати зважати.
Якщо зважали.
Як оце і на мої чи будь-чиї інші коментарі.
Або постійні цитування очільника МЗС і є частиною якогось плану?
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25.01.2021 08:41 Ответить
постійні маніпулятивні цитування різних очільників є редакційною політикою цензору, тому не дивно
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25.01.2021 11:47 Ответить
"бутерброд"... нда... это уровень мида...
То есть в миде никто не следил последние лет 5 за оппозиционной борьбой
Навального против режима рф. Печально.
Ну тогда, если путин помрёт от рака получите снова димона медведева.
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25.01.2021 08:41 Ответить
Кулеба прокомментировал слова Навального о Крыме: "Бутерброд придется вернуть" - Цензор.НЕТ 3133
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25.01.2021 08:44 Ответить
и что дальше, после страшной картинки? все враги разбежались?
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25.01.2021 08:48 Ответить
Ти вже у штані навалив ?
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26.01.2021 00:53 Ответить
хорошо ты само себе о себе написало: "Ти вже у штані навалив ? "
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26.01.2021 03:32 Ответить
Димона медведева,без х...ла-ноль без палки.
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25.01.2021 08:57 Ответить
димон - это ещё не худший вариант. может снова гэбист залезть на трон.
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25.01.2021 20:49 Ответить
Кулеба не бутерброд
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25.01.2021 08:42 Ответить
На вопрос "Крым наш?" оппозиционер ответил, что "Крым - тех людей, кто живет в Крыму".
Навальный добавил, что полуостров "был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм", но сейчас является частью России.
Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".
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25.01.2021 08:42 Ответить
В хорошем состоянии бутерброд уже не вернуть. Кацапы превратили его в вонючий заплесневелый сухарь со сгнившей колбасой.
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25.01.2021 08:43 Ответить
Тебе сказано-в спам,кацап.
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25.01.2021 09:06 Ответить
а ответить то нечего правда ) остается только в спам посылать,он прав, кацапы там действительно строят очень много такого что при украинской власти не было,наши только воровали, в Симферополе аеропорт сделали получше и красивее чем в Борисполе в Киеве, трасса через весь Крым и другое,вот если бы наши воры не воровали а что то делали как для Крыма так и для страны в целом то может бы и никаких анексий и не было бы,никто бы не хотел из Украины переходить в расию
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25.01.2021 09:11 Ответить
Зачем в полемику с дегенератами вступать о "потемкинских деревнях". Составь ему компанию.
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25.01.2021 09:13 Ответить
почему сразу с дегенератами,оскорбляешь только потому что знаешь что он прав,а такая правда для тебя неприятная? надо смотреть на мир без розовых очков,можна кричать что кацапы плохие и так далее,для нас они плохие потому что анексировали Крым и это так и есть для адекватных украинцев,но отрицать тот факт что они построили там за 7 лет больше чем наши воры за все время независимости это глупо,факты на лицо
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25.01.2021 09:20 Ответить
Зачем эта проповедь? Тебе полегчало? Может про миллионы нищебродов по всей рашке вспомнишь,за чей счёт различные ротенберги понастроили сооружений в Крыму с сопутствующим грандиознейшим попилом? Или твои фиолетовые очки этого не видят? Пох что к примеру в Саратове тысячи домов скоро просто развалятся от старости вместе с жильцами. Главное вот же-аэропорт в Симферополе. Ура,товарищи.
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25.01.2021 09:29 Ответить
я что то говорил о том что в расии нет бедных или о других ихних проблемах или я говорю о том что в Крыму построено за время оккупации больше чем построено было нашими вороватыми властями за все время? Так что твои утверждения что там все плохо и ничего нет при рашке не соответствует действительности, при наших властях там ничего нестроили а експлуатировали только совковое наследие,а при кацапах многое уже начали строить
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25.01.2021 09:36 Ответить
Вот я и говорю-полемика о "потемкинских деревнях" с тем,кто ими восхищается лишена смысла.
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25.01.2021 09:43 Ответить
Наваляку на Геляку !
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25.01.2021 08:43 Ответить
Єдина можливість повернути Крим, крім військовим, це дочекатись тиктаничних змін у Світі, зокрема у рашці, а до тих пір треба розбудовувати економіку Украіни, перестати красти на всіх рівнях та почати цінувати кожну людину: від робітника до вчителя, а не тільки депутатів, сбу, суддів, голов, замів та іншу сволоту
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25.01.2021 08:43 Ответить
А всім державним діячам пошити спец. костюми без кишень.
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25.01.2021 09:00 Ответить
ліпше в вигляді вгамівних сорочок для скажених
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25.01.2021 11:54 Ответить
Та як же ж їм не красти в Україні? Поки є шо красти ці гниди будуть сидіти тут та красти. Своїх діточок вони вже давно вивезли до ЕС та США, а Україна для них це просто територія де вони косять бабло. Беруть кредити, потім їх успішно деребанять по своїм офшорним кишеням, а борг лягає на державу Україна. Якби робили моніторінг з якими боргами приймають державу в управління, а потім з якими віддають здають владу владу після виборів та несли відповідальність то ці тварини не так би лізли до корита. А так... Прийняв, намутив і ніякої відповідальності. П'яток років переждав, лохторат забув про все, і знову до корита. І так вже 30 років. Свині ті ж самі тільки міняються кожні 5 років, а "Вумний нарід" вже почав за клованів гАлАсувати (деградував)...
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25.01.2021 10:24 Ответить
На жаль ви праві. Здається, що вде красти з голого раба, але останню ганчірку тягнуть, один одного вбивають за рибні місця. Чим же воно закінчиться... Голосував за Порошенко, але казав всім, що він молодець, але якщо він не почав посадки, а по-іншому вони не зрозуміють, то це лише спрвільнить руйнацію держави та неминуче, просто розтягнуте у часі, повернення Украіни до орьіти більшоі рашки.
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25.01.2021 10:55 Ответить
Ось тут то і вся заковика. Як тільки цих тварин почнеш травити чи саджати (а вони будуть стояти на смерть) вони все зроблять для того, щоб зруйнувати державу. Тут у них такий паритет, їх не саджають, а вони не руйнують. Пока, що їм вдалось це на частині Донбасу, а можуть цей пожар роздмухати і на більшу територію, а "Вумний нарід" надивившись мертвечуковських телеканалів їх підтримає. Досвід вже є, надивились слугу народу і проголосували за клованів... На жаль...
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25.01.2021 11:10 Ответить
Згоден, так вийшло з гепою, трухановим, які отримали індульгенцію від влади в 14. Прикро, що держава така слабка, а рашка готова скористатись будь-якою нагодою.Тому люди втрачають надію та, хто може, тікають хто куди...
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25.01.2021 14:58 Ответить
повертати будуть вже два бутерброды
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25.01.2021 08:43 Ответить
Кулеба не позавтрикал , вот у него в голове бутерброд
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25.01.2021 08:44 Ответить
Бьіло б так, если б навальньій єтого не говорил.
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25.01.2021 12:20 Ответить
Кулеба мастер пиариться, уже и к потоку "Навальный" ловок присосался. После того как Кулеба мастерски переобулся в зеленые туфли, одной рукой продолжая томно обнимать Порошенко, то все с ним ясно. А в ПАСЕ кто работать будет?, кто будет Северный Поток помогать щемить американцам?. Иди работай Кулеба, ты гном и гной по сравнение с Навальным, пора доказывать делами а не языком, что ты мужик.
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25.01.2021 08:44 Ответить
Ненавидеть РАБссию,это нормальное состояние любого украинца.
Андрей Середа.гурт "КомуВниз".
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25.01.2021 08:46 Ответить
Досі ніяк не зрозумію. Що то за бутерброд, з якою ковбасою, куди кацапи його ввертають? У нас взяв хліб с маслом та ковбасою, чи хліб с салом, і до рота... Навіщо його брати своїми руками, навіть чистими, і комусь передавати? Холопи, ****...
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25.01.2021 08:47 Ответить
Кулеба уже устроился пресс секретарем БУТЕРБРОДА?
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25.01.2021 08:47 Ответить
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/11/nemeckie-socseti-napomnili-kak-navalnyy-podnyal-pervyy-tost-za-holokost
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25.01.2021 08:48 Ответить
Лёха анальновоняльный рулит )))
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25.01.2021 08:49 Ответить
Крым возвращать опасно...снимуть санкции с Мавзолейного быдла,разрешат торговлю по полному тарифу,достроят Северный поток и много чего еще...,а так Крысы в мышеловке... Байден зна шо робыть с Крысами...ЗУБ даю...
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25.01.2021 08:49 Ответить
Возвращать Крым это конец политической карьеры любого кацапского политика. Проблема вообще не имеет решения. Если только фантастическое. Две дружественные страны устраивают совместный протекторат над полуостровом. С выдачей крымчанам тройного гражданства. Но, в ближайшее время это даже можно не обсуждать. Там Донбасс мешает. Один дурак может столько нагородить что сто умных не разведут.
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25.01.2021 08:50 Ответить
А отдавать придется.Отдадут и еще-уберут,за собой,заплатят контрибуцию.Не таких"бобров"-обламывали.Мир-знает такие примеры.
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25.01.2021 08:56 Ответить
Мир-знает такие примеры.
??
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25.01.2021 09:01 Ответить
что то нет предпосылок для того чтобы расия отдала Крым,Украина слабая,как в политическом,економическом направлении, была бы сильная давно уже бы вернула Крым и закончила войну на Донбассе,западные партнеры тоже только на словах поддерживают Украину выпуская разные ненужные резолюции по крыму которые никому не нужны,а Крым уже 7 год под кацапами и будет у них видимо еще долго
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25.01.2021 09:17 Ответить
«Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?». Эта фраза российского оппозиционера Алексея Навального стала крылатой. - вот откуда бутерброд взялся
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25.01.2021 08:50 Ответить
Как можно очароваться фсбшником??Только слепой не видит,что это яблочко с той же яблоньки.
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25.01.2021 08:51 Ответить
правильно неизвестные разогнали толпу у посольства РФ в поддержку Навального
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25.01.2021 08:51 Ответить
Не поняв.То в Кулєби Навальний-друг,тепер каже:бутерброд віддай !....
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25.01.2021 08:59 Ответить
Россия еще ни перед кем не извенялась. И глуп тот,кто думает ,что что-то изменится.
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25.01.2021 08:59 Ответить
походу, Кулеба мабуть тока в куль-бабах и разбирается, або полезный, або вскрывшаяся консерва... ЗЫ... Навальный ратует за "честный", повторный референдум по Крыму, который по Конституции Украины не предусмотрен, как местечковый.
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25.01.2021 09:05 Ответить
Сам ти консерва
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25.01.2021 12:21 Ответить
Пока Навальный не у власти, он может плести что угодно, а если войдёт во власть, то придётся трошки подбирать слова, а то и вовсе изменить своё мнение. Поживём - посмотрим.
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25.01.2021 09:18 Ответить
нам не на Навального смотреть надо,на Трампов,Байденов или Меркель а надо начинать самим строить свою страну,а у нас привыкли ждать когда прийдет Байден и поможет санкциями против *****,когда Евросоюз подкинет деньжат и вакцину на халяву,когда прийдет Навальный и отдаст крым и Донбасс, наши ждуны ждут чтобы за них делали их работу кто угодно только не они сами
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25.01.2021 09:24 Ответить
Согласен. Я и сам тоже самое пытаюсь донести. В целом, мне, как простому человеку, на*рать, что там за поребриком происходит, просто я высказал своё мнение после прочтения статьи.
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25.01.2021 09:33 Ответить
Недоедают. Поэтому такое высокохудожественное определение.
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25.01.2021 09:29 Ответить
да что там Крым? тут это существо еще нежно сказало, аккуратно. на самом деле овальный еще тот ублюдок. тут наверное уже и не помнят, как в 2008 он призывал ***** идти в Грузии до самой столицы и мочить грызунов "искандерами". тогда овальный очень сильно расстроился, когда остановилось "победное наступление россии". про Осетию с Абхазией он тоже в том же ключе всегда высказывался. это мразь, ничем ***** не лучше.
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25.01.2021 09:34 Ответить
Бутерброд можно или отобрать, или смотреть как его кто то кушает. Его возвращать никто не будет))))) ждите ждите ага
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25.01.2021 09:36 Ответить
Леха Анальный, шоб у тебя бутерброд в жопе застрял!
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25.01.2021 09:36 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
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25.01.2021 09:43 Ответить
Была бы политическая воля проблемы с Крымом можно решить буквально за 5 минут! Крым как независимое государство крыско-татарского народа с особым экономическим статусом со странами, частью которых он был последние 200 лет (в том числе Турцией) с двупалатным парламентом (меджелисом граждан Крыма) и палатой представителей ЖИТЕЛЕЙ Крыма (граждан трех других исторически связанных государств). Меджелис выбирает президента и министров силового блока, а палата представитедей совместно с меджелисом премер-министра и остальных, в конституции права ГРАЖДАН КРЫМА И ЖИТЕЛЕЙ должны быть описаны с политическим преимуществом первых, но без дискриминации социальных прав вторых! Крым должен иметь статус демилитаризованой зоны (все военные иностранные базы должны быть выведены в течении трех лет)
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25.01.2021 09:44 Ответить
Прикольно, в США такое можно провернуть?? Ну чтоб министров и президента выбирали индейцы?
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25.01.2021 12:30 Ответить
А что, индейцы не имеют права голоса? Там что, в автобусах, метро, в кафешках есть "места для краснокожих"?
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26.01.2021 19:28 Ответить
Вы для начала внимательно прочитайте то, что написали сверху. Прочитали? А теперь представьте такое в США, где индейский меджлис будет выбирать президента и министров силовых блоков. В Конституции США права индейцев будут иметь преимущество над остальными американцами. Вы себе представляете такое в США??
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27.01.2021 11:05 Ответить
Вы для начала внимательно прочитайте то, что написали сверху.

Прочитал
Крым как независимое государство крыско-татарского народа с особым экономическим статусом

Меджелис выбирает президента и министров силового блока, а палата представитедей совместно с меджелисом премер-министра и остальных

Президента и министров Крыма. Не Украины же, России и Турции, а своего Крымского.

1. В штатах есть конституционный запрет на выдвижение в президенты США индейца?
После того, как исчезли таблички "Только для белых", я думаю что нет такого запрета, были бы только в нужном количестве избиратели и выборщики.

2. Ныне в США насчитываются 565 индейских племен, официально признанных федеральными властями. Для их обозначения в официальной переписке используется термин «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F индейская резервация ...-нейшен». Они имеют право на формирование своего правительства, на принятие законов (законы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 штатов в них не действуют), на установление налогов, на присвоение статуса соплеменника, на лицензирование и регулирование практически всех видов деятельности на своей территории. В большинстве резерваций активно действуют племенные суды и правоохранительные органы. Юридически индейские резервации имеют почти те же права, что и штаты США. Кроме того, племена, доказавшие что собственность их предков реквизировали агенты властей США, получают федеральные дотации и гранты.

Если крымским татарам предоставить такие же права как североамериканским индейцам, очень даже может быть, что подавляющее большинство против использования в официальной переписке выражения "крамско-татарская резервация", возражать не будет вообще.

3. Если коренными народами Украины считать только тех, у кого есть хоть какие-то свидетельства о том, что они действительно происходят от полян, древлян, тиверцев, северян, уличей, волынян (дулебов) и белых хорватов, то боюсь что всех их можно будет поселить в одной 4-хподъездной 15-тиэтажке, которая и будет их "украинской резервацией" ...

Так что, сейчас еще вопрос - кого больше из подтверждённых чистокровных "индейцев", крымских татар или украинцев
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27.01.2021 19:14 Ответить
Вот оно "овальное" гумно. Типичный высер спецслужб ********. Тонко разыграли отравление, красиво. Может чутка с дозой лоханулись, что овальный чуть копыта недвинул. Ну а в целом вышло на 5+. Опозиция ликует.
Почему-то овальный лукавит, ведь в ******** запрещены такие референдумы. Крым, это Украина и тут НЕТ смысла устраивать референдумы. СНАЧАЛА с крыма вывезли коренное население заменив его руцким сурогатом, а теперь вот референдум? Ты че овальный. Крым был отжат СИЛОЙ, его придеться венуть - в противном случае США, геев в лосинах и паричках (женетльмены-балаболы) ВСЕ самые забитые вожди племен будуть слать в эропоход. Именно потому в ******** есть смысл завалить куйла, поставить адекватного президента, вернуть крым. попутно в даунбасе и луганде закрыть поставки энергии, газа, запретить торговлю по факту. После деокупации ВСЕХ террористов посадить по зонам и заставить учить тварей уркинский язык.
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25.01.2021 09:53 Ответить
Да правильно в общем то сказал, это как геморрой, вроде бы и лечишь, а он вылазит периодически. Да, согласен, с точки международной политики вернуть надо, а с другой стороны нахер надо?
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25.01.2021 10:18 Ответить
А зачем нам крым с изменниками и предателями? Они там все поголовно коллаборационисты. Украина с возвратом ОРДЛО и Крыма будет в ещё большем расколе. Это будет два Троянских коня внутри Украины. И тогда в Раде будет 50% открыто пророссийских агентов. И что тогда будет???
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25.01.2021 10:21 Ответить
Вопрос из разряда: Зачем тебе кухня, если там завелись тараканы?
Исторический опыт как поступить с крымчанами и лугандонами, переметнувшимися в наФРию имеется.
Главное не жевать сопли, как с беркутней, расстреливающей Небесную сотню. И эти твари сами сбегут, как было при освобождении Славянска.
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25.01.2021 10:30 Ответить
так Навальный это и говорит. А на него упоротые ополчились
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25.01.2021 11:28 Ответить
За такие речи х..й ему на плечи! за другой поворот х..й ему врот!
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25.01.2021 10:47 Ответить
Речь о территории идёт, а те 2 миллиона пророссийских баранов забирайте на здоровье ,никто по ним не заплачет! Тот же вариант, что вы проделали с Восточной Пруссией и Кёнигсбергом. Всех военпенсов ,что вы 50 лет заселяли в Кырым, всех их отпрысков, всю сволоту, что вы за гнали туда за 7 лет оккупации-всё это ваше по праву -принимай,расеюшка взад. А территория-она принадлежит коренному народу-крымским татарам,среди них надо референдум проводить,по законодательству Украины.
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25.01.2021 11:07 Ответить
Чтобы поступить как с Кенигсбергом, надо чтобы во главе Украины стоял диктатор, а украинские танки стояли в Москве. Пока этого нет, про "как с Кенигсбергом" остается только помечтать.
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25.01.2021 11:30 Ответить
Иди,мечтай.Заодно почитай там буквы идиот
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25.01.2021 19:09 Ответить
Росіяни ще за окупацію мають гроші Україні повернути!
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25.01.2021 11:33 Ответить
Вірно каже, що навальний - падла. Це черговий гітлерьониш. І Захід ніяким чином не підтримує того навального, а виступає проти насильницьких порушень прав людини на роісі
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25.01.2021 12:10 Ответить
" ... если Навальный в результате демократических выборов возглавит Россию ..." Кулеба - хтрожопая и продуманная нэрпа. Прекрасно знает, что не зависимо от того что реально думает Навальный по вопросу Крыма, если бы он хоть раз озвучил, что Крым необходимо вернуть Украине, то он даже теоретически не мог бы выиграть никакие выборы в рашке.
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25.01.2021 13:09 Ответить
Насчет 2 млн. пророссийских зомби в Крыму он прав.Лучший вариант-обменять Крым на одномоментное вступление Украины в ЕС и НАТО и плюс моральный ущерб со стороны рашки на пару сотен ярдов долларов
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25.01.2021 14:05 Ответить
Начинать возврат Крыма надо уже сейчас, но не с возврата толпы крымских ватников в Украину а с очистки Киева от холуёв Путина, таких как Медведчука, Портнова и тд.
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25.01.2021 15:12 Ответить
Мне как-то срать на прорасейский народец в Крыму и его настроения и хотелки. Мне нужен не он, а территория Крыма, который есть часть Руси-Украины.
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25.01.2021 20:21 Ответить
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не очаровываться российским оппозиционером Алексеем Навальным и ответил на его высказывание об оккупированном Россией Крыме. Источник: https://censor.net/ru/n3243762

А що там "очаровиватись" - навальний такий же імперський pdrs як і путін, а інших правителів собі московити не хочуть, бо для московитів розвал срср це трагедія у більшості випадків
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26.01.2021 00:50 Ответить
А как Кулеба прокомментировал высказывание "Водочки принеси!" ?
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26.01.2021 06:47 Ответить
 
 