Кулеба прокомментировал слова Навального о Крыме: "Бутерброд придется вернуть"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не очаровываться российским оппозиционером Алексеем Навальным и ответил на его высказывание об оккупированном Россией Крыме.

"Мы не должны очаровываться [российским оппозиционером] Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", – сказал Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



По его мнению, если Навальный в результате демократических выборов возглавит Россию "или займет какое-то политическое место в системе", ему придется принести извинения за российскую агрессию.

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Отметим, в октябре 2014 года Алексей Навальный озвучил свою позицию по оккупации Крыма: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? Вот я не считаю… С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет. Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат – так решат. Я думаю, что на самом деле, это для Украины, несмотря на обиду, которую они чувствуют, и т.д., это плюс. Это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них. Они лишились 2 млн избирателей, которые тормозили это движение. Поэтому это такая, с одной стороны, win-ситуация. В политике это долгое время будет мешать и нам, и Украине, и Европе. И, к сожалению, Крым обречен быть тем, что-то типа Северного Кипра, турецкого. Сейчас это непонятная территория, которая де-факто понятно кому принадлежит, но никем не признается".