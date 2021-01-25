УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7429 відвідувачів онлайн
Новини
34 313 92

Кулеба прокоментував слова Навального про Крим: "Бутерброд доведеться повернути"

Кулеба прокоментував слова Навального про Крим:

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не зачаровуватися російським опозиціонером Олексієм Навальним і відповів на його висловлювання про окупований Росією Крим.

"Ми не маємо зачаровуватися [російським опозиціонером] Олексієм Навальним з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, до того ж ненадкушеним і свіжим, у хорошому стані. Тут не має бути жодних ілюзій", - сказав Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

На його думку, якщо Навальний у результаті демократичних виборів очолить Росію "або займе якийсь політичний простір у системі", йому доведеться вибачитися за російську агресію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання деокупації ОРДЛО і Криму не мають перетинатися в переговорному плані, інакше стане складніше повернути території, - Кулеба

Зазначимо, в жовтні 2014 року Олексій Навальний озвучив свою позицію щодо окупації Криму: "Крим - це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? От я не вважаю ... З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний. І як вирішать люди, так воно і буде. Я думаю, що результати цього референдуму ми все приблизно передбачаємо, які можуть бути. Ось як вирішать - так вирішать. Я думаю, що насправді, це для України, попри образу, яку вони відчувають, тощо, це плюс. Це велике щастя, що Крим з абсолютно проросійським народом, з консервативно налаштованим населенням, яке не приймає їхньої антикорупційної революції, не приймає бажання йти в Європу, пішов від них. Вони втратили 2 млн виборців, які гальмували цей рух. Тому це така, з одного боку, win-ситуація. У політиці це тривалий час буде заважати і нам, і Україні, і Європі. І, на жаль, Крим приречений бути тим, щось типу Північного Кіпру, турецького. Зараз це незрозуміла територія, яка де-факто зрозуміло кому належить, але ніким не визнається".

Автор: 

Крим (14135) росія (65010) Навальний Олексій (612) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
В хорошем состоянии бутерброд уже не вернуть. Кацапы превратили его в вонючий заплесневелый сухарь со сгнившей колбасой.
показати весь коментар
25.01.2021 08:43
+21
По закону какой страны ?
Пусть свои желания засунет себе в то место от куда бутерброды выходят
показати весь коментар
25.01.2021 08:52
+13
Єдина можливість повернути Крим, крім військовим, це дочекатись тиктаничних змін у Світі, зокрема у рашці, а до тих пір треба розбудовувати економіку Украіни, перестати красти на всіх рівнях та почати цінувати кожну людину: від робітника до вчителя, а не тільки депутатів, сбу, суддів, голов, замів та іншу сволоту
показати весь коментар
25.01.2021 08:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Абідна, да?
показати весь коментар
25.01.2021 08:57 Відповісти
За 20 лет царствования мстительногог вепса «обнулёныша» в ROKKOKU (в переводе с японского Московия - «ДУРАЦКАЯ СТРАНА») превратилась в многомиллионное стадо «крымнашистов», которое быстро разбегается при виде «пастухов» старика Кабаева в кевларовых бронешлемах на голове и с «ПР» в руках. Когда четверо раскормленных «амбалов» из «Беркута» Януковича, волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, московские зеваки не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру». На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся. Видео, как Майдановцы в Киеве сожгли три «БЭТЭЭРА», водители которых пытались раздавить протестующих против бандитской православной власти Януковича и уничтожили два водомета, операторы которых в 15-градусный мороз обливали струями митингующих смотреть здесь:https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами страны ОХУЫН (в переводе с монгольского - «РФ») для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
показати весь коментар
25.01.2021 09:33 Відповісти
а что он сказал о Крыме ?
показати весь коментар
25.01.2021 08:41 Відповісти
Он хочет "нормальный референдум" в Крыму.
показати весь коментар
25.01.2021 08:42 Відповісти
По закону какой страны ?
Пусть свои желания засунет себе в то место от куда бутерброды выходят
показати весь коментар
25.01.2021 08:52 Відповісти
Виляет, перед западными кураторами не опростоволоситься и лохторату угодить.
показати весь коментар
25.01.2021 09:01 Відповісти
У тебя так в методичке написано?
показати весь коментар
25.01.2021 12:12 Відповісти
Он сказал Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"
показати весь коментар
25.01.2021 08:51 Відповісти
Хутин... вообще заявил в 2014 году... что Крым хватит как мешок с картошкой!!!!!!!!передавать туда сюда и больше мол Крым никогда не будет биндеровским (а когда он Крым вообще был биндеровским) для Украинцев Крым всегда с времен Сечи ассоциировался с Адом концлагерем местом куда человек украинец и украинки стремились бы попасть в самую последнюю очередь... и да.... (интересно.... где и когда в Крыму росла картошка то?! и да если росла... то не благодаря наличию воды из Северо Крымского каналу???)
показати весь коментар
25.01.2021 08:56 Відповісти
Мало ли что там в прошлом бьіло. Совки всегда живут прошльім и пропаганде єто вьігодно. Пока тьі баки забиваешь прошльім, из настоящего не исчезнет из юридическая принадоежность Крьіма. У тебя сосед отжал машину и каждьій день на ней ездит, но тьі всем рассказьівешь, что она и без документов ему принадлежала.и что еще твои дед и бабка єту машину ненавидили.
показати весь коментар
25.01.2021 12:18 Відповісти
Багато, на мою думку, політик дає коментарів. На нього можуть перестати зважати.
Якщо зважали.
Як оце і на мої чи будь-чиї інші коментарі.
Або постійні цитування очільника МЗС і є частиною якогось плану?
показати весь коментар
25.01.2021 08:41 Відповісти
постійні маніпулятивні цитування різних очільників є редакційною політикою цензору, тому не дивно
показати весь коментар
25.01.2021 11:47 Відповісти
"бутерброд"... нда... это уровень мида...
То есть в миде никто не следил последние лет 5 за оппозиционной борьбой
Навального против режима рф. Печально.
Ну тогда, если путин помрёт от рака получите снова димона медведева.
показати весь коментар
25.01.2021 08:41 Відповісти
Кулеба прокомментировал слова Навального о Крыме: "Бутерброд придется вернуть" - Цензор.НЕТ 3133
показати весь коментар
25.01.2021 08:44 Відповісти
и что дальше, после страшной картинки? все враги разбежались?
показати весь коментар
25.01.2021 08:48 Відповісти
Ти вже у штані навалив ?
показати весь коментар
26.01.2021 00:53 Відповісти
хорошо ты само себе о себе написало: "Ти вже у штані навалив ? "
показати весь коментар
26.01.2021 03:32 Відповісти
Димона медведева,без х...ла-ноль без палки.
показати весь коментар
25.01.2021 08:57 Відповісти
димон - это ещё не худший вариант. может снова гэбист залезть на трон.
показати весь коментар
25.01.2021 20:49 Відповісти
Кулеба не бутерброд
показати весь коментар
25.01.2021 08:42 Відповісти
На вопрос "Крым наш?" оппозиционер ответил, что "Крым - тех людей, кто живет в Крыму".
Навальный добавил, что полуостров "был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм", но сейчас является частью России.
Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".
показати весь коментар
25.01.2021 08:42 Відповісти
В хорошем состоянии бутерброд уже не вернуть. Кацапы превратили его в вонючий заплесневелый сухарь со сгнившей колбасой.
показати весь коментар
25.01.2021 08:43 Відповісти
Тебе сказано-в спам,кацап.
показати весь коментар
25.01.2021 09:06 Відповісти
а ответить то нечего правда ) остается только в спам посылать,он прав, кацапы там действительно строят очень много такого что при украинской власти не было,наши только воровали, в Симферополе аеропорт сделали получше и красивее чем в Борисполе в Киеве, трасса через весь Крым и другое,вот если бы наши воры не воровали а что то делали как для Крыма так и для страны в целом то может бы и никаких анексий и не было бы,никто бы не хотел из Украины переходить в расию
показати весь коментар
25.01.2021 09:11 Відповісти
Зачем в полемику с дегенератами вступать о "потемкинских деревнях". Составь ему компанию.
показати весь коментар
25.01.2021 09:13 Відповісти
почему сразу с дегенератами,оскорбляешь только потому что знаешь что он прав,а такая правда для тебя неприятная? надо смотреть на мир без розовых очков,можна кричать что кацапы плохие и так далее,для нас они плохие потому что анексировали Крым и это так и есть для адекватных украинцев,но отрицать тот факт что они построили там за 7 лет больше чем наши воры за все время независимости это глупо,факты на лицо
показати весь коментар
25.01.2021 09:20 Відповісти
Зачем эта проповедь? Тебе полегчало? Может про миллионы нищебродов по всей рашке вспомнишь,за чей счёт различные ротенберги понастроили сооружений в Крыму с сопутствующим грандиознейшим попилом? Или твои фиолетовые очки этого не видят? Пох что к примеру в Саратове тысячи домов скоро просто развалятся от старости вместе с жильцами. Главное вот же-аэропорт в Симферополе. Ура,товарищи.
показати весь коментар
25.01.2021 09:29 Відповісти
я что то говорил о том что в расии нет бедных или о других ихних проблемах или я говорю о том что в Крыму построено за время оккупации больше чем построено было нашими вороватыми властями за все время? Так что твои утверждения что там все плохо и ничего нет при рашке не соответствует действительности, при наших властях там ничего нестроили а експлуатировали только совковое наследие,а при кацапах многое уже начали строить
показати весь коментар
25.01.2021 09:36 Відповісти
Вот я и говорю-полемика о "потемкинских деревнях" с тем,кто ими восхищается лишена смысла.
показати весь коментар
25.01.2021 09:43 Відповісти
Наваляку на Геляку !
показати весь коментар
25.01.2021 08:43 Відповісти
Єдина можливість повернути Крим, крім військовим, це дочекатись тиктаничних змін у Світі, зокрема у рашці, а до тих пір треба розбудовувати економіку Украіни, перестати красти на всіх рівнях та почати цінувати кожну людину: від робітника до вчителя, а не тільки депутатів, сбу, суддів, голов, замів та іншу сволоту
показати весь коментар
25.01.2021 08:43 Відповісти
А всім державним діячам пошити спец. костюми без кишень.
показати весь коментар
25.01.2021 09:00 Відповісти
ліпше в вигляді вгамівних сорочок для скажених
показати весь коментар
25.01.2021 11:54 Відповісти
Та як же ж їм не красти в Україні? Поки є шо красти ці гниди будуть сидіти тут та красти. Своїх діточок вони вже давно вивезли до ЕС та США, а Україна для них це просто територія де вони косять бабло. Беруть кредити, потім їх успішно деребанять по своїм офшорним кишеням, а борг лягає на державу Україна. Якби робили моніторінг з якими боргами приймають державу в управління, а потім з якими віддають здають владу владу після виборів та несли відповідальність то ці тварини не так би лізли до корита. А так... Прийняв, намутив і ніякої відповідальності. П'яток років переждав, лохторат забув про все, і знову до корита. І так вже 30 років. Свині ті ж самі тільки міняються кожні 5 років, а "Вумний нарід" вже почав за клованів гАлАсувати (деградував)...
показати весь коментар
25.01.2021 10:24 Відповісти
На жаль ви праві. Здається, що вде красти з голого раба, але останню ганчірку тягнуть, один одного вбивають за рибні місця. Чим же воно закінчиться... Голосував за Порошенко, але казав всім, що він молодець, але якщо він не почав посадки, а по-іншому вони не зрозуміють, то це лише спрвільнить руйнацію держави та неминуче, просто розтягнуте у часі, повернення Украіни до орьіти більшоі рашки.
показати весь коментар
25.01.2021 10:55 Відповісти
Ось тут то і вся заковика. Як тільки цих тварин почнеш травити чи саджати (а вони будуть стояти на смерть) вони все зроблять для того, щоб зруйнувати державу. Тут у них такий паритет, їх не саджають, а вони не руйнують. Пока, що їм вдалось це на частині Донбасу, а можуть цей пожар роздмухати і на більшу територію, а "Вумний нарід" надивившись мертвечуковських телеканалів їх підтримає. Досвід вже є, надивились слугу народу і проголосували за клованів... На жаль...
показати весь коментар
25.01.2021 11:10 Відповісти
Згоден, так вийшло з гепою, трухановим, які отримали індульгенцію від влади в 14. Прикро, що держава така слабка, а рашка готова скористатись будь-якою нагодою.Тому люди втрачають надію та, хто може, тікають хто куди...
показати весь коментар
25.01.2021 14:58 Відповісти
повертати будуть вже два бутерброды
показати весь коментар
25.01.2021 08:43 Відповісти
Кулеба не позавтрикал , вот у него в голове бутерброд
показати весь коментар
25.01.2021 08:44 Відповісти
Бьіло б так, если б навальньій єтого не говорил.
показати весь коментар
25.01.2021 12:20 Відповісти
Кулеба мастер пиариться, уже и к потоку "Навальный" ловок присосался. После того как Кулеба мастерски переобулся в зеленые туфли, одной рукой продолжая томно обнимать Порошенко, то все с ним ясно. А в ПАСЕ кто работать будет?, кто будет Северный Поток помогать щемить американцам?. Иди работай Кулеба, ты гном и гной по сравнение с Навальным, пора доказывать делами а не языком, что ты мужик.
показати весь коментар
25.01.2021 08:44 Відповісти
Ненавидеть РАБссию,это нормальное состояние любого украинца.
Андрей Середа.гурт "КомуВниз".
показати весь коментар
25.01.2021 08:46 Відповісти
Досі ніяк не зрозумію. Що то за бутерброд, з якою ковбасою, куди кацапи його ввертають? У нас взяв хліб с маслом та ковбасою, чи хліб с салом, і до рота... Навіщо його брати своїми руками, навіть чистими, і комусь передавати? Холопи, ****...
показати весь коментар
25.01.2021 08:47 Відповісти
Кулеба уже устроился пресс секретарем БУТЕРБРОДА?
показати весь коментар
25.01.2021 08:47 Відповісти
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/11/nemeckie-socseti-napomnili-kak-navalnyy-podnyal-pervyy-tost-za-holokost
показати весь коментар
25.01.2021 08:48 Відповісти
Лёха анальновоняльный рулит )))
показати весь коментар
25.01.2021 08:49 Відповісти
Крым возвращать опасно...снимуть санкции с Мавзолейного быдла,разрешат торговлю по полному тарифу,достроят Северный поток и много чего еще...,а так Крысы в мышеловке... Байден зна шо робыть с Крысами...ЗУБ даю...
показати весь коментар
25.01.2021 08:49 Відповісти
Возвращать Крым это конец политической карьеры любого кацапского политика. Проблема вообще не имеет решения. Если только фантастическое. Две дружественные страны устраивают совместный протекторат над полуостровом. С выдачей крымчанам тройного гражданства. Но, в ближайшее время это даже можно не обсуждать. Там Донбасс мешает. Один дурак может столько нагородить что сто умных не разведут.
показати весь коментар
25.01.2021 08:50 Відповісти
А отдавать придется.Отдадут и еще-уберут,за собой,заплатят контрибуцию.Не таких"бобров"-обламывали.Мир-знает такие примеры.
показати весь коментар
25.01.2021 08:56 Відповісти
Мир-знает такие примеры.
??
показати весь коментар
25.01.2021 09:01 Відповісти
что то нет предпосылок для того чтобы расия отдала Крым,Украина слабая,как в политическом,економическом направлении, была бы сильная давно уже бы вернула Крым и закончила войну на Донбассе,западные партнеры тоже только на словах поддерживают Украину выпуская разные ненужные резолюции по крыму которые никому не нужны,а Крым уже 7 год под кацапами и будет у них видимо еще долго
показати весь коментар
25.01.2021 09:17 Відповісти
«Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?». Эта фраза российского оппозиционера Алексея Навального стала крылатой. - вот откуда бутерброд взялся
показати весь коментар
25.01.2021 08:50 Відповісти
Как можно очароваться фсбшником??Только слепой не видит,что это яблочко с той же яблоньки.
показати весь коментар
25.01.2021 08:51 Відповісти
правильно неизвестные разогнали толпу у посольства РФ в поддержку Навального
показати весь коментар
25.01.2021 08:51 Відповісти
Не поняв.То в Кулєби Навальний-друг,тепер каже:бутерброд віддай !....
показати весь коментар
25.01.2021 08:59 Відповісти
Россия еще ни перед кем не извенялась. И глуп тот,кто думает ,что что-то изменится.
показати весь коментар
25.01.2021 08:59 Відповісти
походу, Кулеба мабуть тока в куль-бабах и разбирается, або полезный, або вскрывшаяся консерва... ЗЫ... Навальный ратует за "честный", повторный референдум по Крыму, который по Конституции Украины не предусмотрен, как местечковый.
показати весь коментар
25.01.2021 09:05 Відповісти
Сам ти консерва
показати весь коментар
25.01.2021 12:21 Відповісти
Пока Навальный не у власти, он может плести что угодно, а если войдёт во власть, то придётся трошки подбирать слова, а то и вовсе изменить своё мнение. Поживём - посмотрим.
показати весь коментар
25.01.2021 09:18 Відповісти
нам не на Навального смотреть надо,на Трампов,Байденов или Меркель а надо начинать самим строить свою страну,а у нас привыкли ждать когда прийдет Байден и поможет санкциями против *****,когда Евросоюз подкинет деньжат и вакцину на халяву,когда прийдет Навальный и отдаст крым и Донбасс, наши ждуны ждут чтобы за них делали их работу кто угодно только не они сами
показати весь коментар
25.01.2021 09:24 Відповісти
Согласен. Я и сам тоже самое пытаюсь донести. В целом, мне, как простому человеку, на*рать, что там за поребриком происходит, просто я высказал своё мнение после прочтения статьи.
показати весь коментар
25.01.2021 09:33 Відповісти
Недоедают. Поэтому такое высокохудожественное определение.
показати весь коментар
25.01.2021 09:29 Відповісти
да что там Крым? тут это существо еще нежно сказало, аккуратно. на самом деле овальный еще тот ублюдок. тут наверное уже и не помнят, как в 2008 он призывал ***** идти в Грузии до самой столицы и мочить грызунов "искандерами". тогда овальный очень сильно расстроился, когда остановилось "победное наступление россии". про Осетию с Абхазией он тоже в том же ключе всегда высказывался. это мразь, ничем ***** не лучше.
показати весь коментар
25.01.2021 09:34 Відповісти
Бутерброд можно или отобрать, или смотреть как его кто то кушает. Его возвращать никто не будет))))) ждите ждите ага
показати весь коментар
25.01.2021 09:36 Відповісти
Леха Анальный, шоб у тебя бутерброд в жопе застрял!
показати весь коментар
25.01.2021 09:36 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
показати весь коментар
25.01.2021 09:43 Відповісти
Была бы политическая воля проблемы с Крымом можно решить буквально за 5 минут! Крым как независимое государство крыско-татарского народа с особым экономическим статусом со странами, частью которых он был последние 200 лет (в том числе Турцией) с двупалатным парламентом (меджелисом граждан Крыма) и палатой представителей ЖИТЕЛЕЙ Крыма (граждан трех других исторически связанных государств). Меджелис выбирает президента и министров силового блока, а палата представитедей совместно с меджелисом премер-министра и остальных, в конституции права ГРАЖДАН КРЫМА И ЖИТЕЛЕЙ должны быть описаны с политическим преимуществом первых, но без дискриминации социальных прав вторых! Крым должен иметь статус демилитаризованой зоны (все военные иностранные базы должны быть выведены в течении трех лет)
показати весь коментар
25.01.2021 09:44 Відповісти
Прикольно, в США такое можно провернуть?? Ну чтоб министров и президента выбирали индейцы?
показати весь коментар
25.01.2021 12:30 Відповісти
А что, индейцы не имеют права голоса? Там что, в автобусах, метро, в кафешках есть "места для краснокожих"?
показати весь коментар
26.01.2021 19:28 Відповісти
Вы для начала внимательно прочитайте то, что написали сверху. Прочитали? А теперь представьте такое в США, где индейский меджлис будет выбирать президента и министров силовых блоков. В Конституции США права индейцев будут иметь преимущество над остальными американцами. Вы себе представляете такое в США??
показати весь коментар
27.01.2021 11:05 Відповісти
Вы для начала внимательно прочитайте то, что написали сверху.

Прочитал
Крым как независимое государство крыско-татарского народа с особым экономическим статусом

Меджелис выбирает президента и министров силового блока, а палата представитедей совместно с меджелисом премер-министра и остальных

Президента и министров Крыма. Не Украины же, России и Турции, а своего Крымского.

1. В штатах есть конституционный запрет на выдвижение в президенты США индейца?
После того, как исчезли таблички "Только для белых", я думаю что нет такого запрета, были бы только в нужном количестве избиратели и выборщики.

2. Ныне в США насчитываются 565 индейских племен, официально признанных федеральными властями. Для их обозначения в официальной переписке используется термин «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F индейская резервация ...-нейшен». Они имеют право на формирование своего правительства, на принятие законов (законы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 штатов в них не действуют), на установление налогов, на присвоение статуса соплеменника, на лицензирование и регулирование практически всех видов деятельности на своей территории. В большинстве резерваций активно действуют племенные суды и правоохранительные органы. Юридически индейские резервации имеют почти те же права, что и штаты США. Кроме того, племена, доказавшие что собственность их предков реквизировали агенты властей США, получают федеральные дотации и гранты.

Если крымским татарам предоставить такие же права как североамериканским индейцам, очень даже может быть, что подавляющее большинство против использования в официальной переписке выражения "крамско-татарская резервация", возражать не будет вообще.

3. Если коренными народами Украины считать только тех, у кого есть хоть какие-то свидетельства о том, что они действительно происходят от полян, древлян, тиверцев, северян, уличей, волынян (дулебов) и белых хорватов, то боюсь что всех их можно будет поселить в одной 4-хподъездной 15-тиэтажке, которая и будет их "украинской резервацией" ...

Так что, сейчас еще вопрос - кого больше из подтверждённых чистокровных "индейцев", крымских татар или украинцев
показати весь коментар
27.01.2021 19:14 Відповісти
Вот оно "овальное" гумно. Типичный высер спецслужб ********. Тонко разыграли отравление, красиво. Может чутка с дозой лоханулись, что овальный чуть копыта недвинул. Ну а в целом вышло на 5+. Опозиция ликует.
Почему-то овальный лукавит, ведь в ******** запрещены такие референдумы. Крым, это Украина и тут НЕТ смысла устраивать референдумы. СНАЧАЛА с крыма вывезли коренное население заменив его руцким сурогатом, а теперь вот референдум? Ты че овальный. Крым был отжат СИЛОЙ, его придеться венуть - в противном случае США, геев в лосинах и паричках (женетльмены-балаболы) ВСЕ самые забитые вожди племен будуть слать в эропоход. Именно потому в ******** есть смысл завалить куйла, поставить адекватного президента, вернуть крым. попутно в даунбасе и луганде закрыть поставки энергии, газа, запретить торговлю по факту. После деокупации ВСЕХ террористов посадить по зонам и заставить учить тварей уркинский язык.
показати весь коментар
25.01.2021 09:53 Відповісти
Да правильно в общем то сказал, это как геморрой, вроде бы и лечишь, а он вылазит периодически. Да, согласен, с точки международной политики вернуть надо, а с другой стороны нахер надо?
показати весь коментар
25.01.2021 10:18 Відповісти
А зачем нам крым с изменниками и предателями? Они там все поголовно коллаборационисты. Украина с возвратом ОРДЛО и Крыма будет в ещё большем расколе. Это будет два Троянских коня внутри Украины. И тогда в Раде будет 50% открыто пророссийских агентов. И что тогда будет???
показати весь коментар
25.01.2021 10:21 Відповісти
Вопрос из разряда: Зачем тебе кухня, если там завелись тараканы?
Исторический опыт как поступить с крымчанами и лугандонами, переметнувшимися в наФРию имеется.
Главное не жевать сопли, как с беркутней, расстреливающей Небесную сотню. И эти твари сами сбегут, как было при освобождении Славянска.
показати весь коментар
25.01.2021 10:30 Відповісти
так Навальный это и говорит. А на него упоротые ополчились
показати весь коментар
25.01.2021 11:28 Відповісти
За такие речи х..й ему на плечи! за другой поворот х..й ему врот!
показати весь коментар
25.01.2021 10:47 Відповісти
Речь о территории идёт, а те 2 миллиона пророссийских баранов забирайте на здоровье ,никто по ним не заплачет! Тот же вариант, что вы проделали с Восточной Пруссией и Кёнигсбергом. Всех военпенсов ,что вы 50 лет заселяли в Кырым, всех их отпрысков, всю сволоту, что вы за гнали туда за 7 лет оккупации-всё это ваше по праву -принимай,расеюшка взад. А территория-она принадлежит коренному народу-крымским татарам,среди них надо референдум проводить,по законодательству Украины.
показати весь коментар
25.01.2021 11:07 Відповісти
Чтобы поступить как с Кенигсбергом, надо чтобы во главе Украины стоял диктатор, а украинские танки стояли в Москве. Пока этого нет, про "как с Кенигсбергом" остается только помечтать.
показати весь коментар
25.01.2021 11:30 Відповісти
Иди,мечтай.Заодно почитай там буквы идиот
показати весь коментар
25.01.2021 19:09 Відповісти
Росіяни ще за окупацію мають гроші Україні повернути!
показати весь коментар
25.01.2021 11:33 Відповісти
Вірно каже, що навальний - падла. Це черговий гітлерьониш. І Захід ніяким чином не підтримує того навального, а виступає проти насильницьких порушень прав людини на роісі
показати весь коментар
25.01.2021 12:10 Відповісти
" ... если Навальный в результате демократических выборов возглавит Россию ..." Кулеба - хтрожопая и продуманная нэрпа. Прекрасно знает, что не зависимо от того что реально думает Навальный по вопросу Крыма, если бы он хоть раз озвучил, что Крым необходимо вернуть Украине, то он даже теоретически не мог бы выиграть никакие выборы в рашке.
показати весь коментар
25.01.2021 13:09 Відповісти
Насчет 2 млн. пророссийских зомби в Крыму он прав.Лучший вариант-обменять Крым на одномоментное вступление Украины в ЕС и НАТО и плюс моральный ущерб со стороны рашки на пару сотен ярдов долларов
показати весь коментар
25.01.2021 14:05 Відповісти
Начинать возврат Крыма надо уже сейчас, но не с возврата толпы крымских ватников в Украину а с очистки Киева от холуёв Путина, таких как Медведчука, Портнова и тд.
показати весь коментар
25.01.2021 15:12 Відповісти
Мне как-то срать на прорасейский народец в Крыму и его настроения и хотелки. Мне нужен не он, а территория Крыма, который есть часть Руси-Украины.
показати весь коментар
25.01.2021 20:21 Відповісти
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не очаровываться российским оппозиционером Алексеем Навальным и ответил на его высказывание об оккупированном Россией Крыме. Источник: https://censor.net/ru/n3243762

А що там "очаровиватись" - навальний такий же імперський pdrs як і путін, а інших правителів собі московити не хочуть, бо для московитів розвал срср це трагедія у більшості випадків
показати весь коментар
26.01.2021 00:50 Відповісти
А как Кулеба прокомментировал высказывание "Водочки принеси!" ?
показати весь коментар
26.01.2021 06:47 Відповісти
 
 