Кулеба прокоментував слова Навального про Крим: "Бутерброд доведеться повернути"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не зачаровуватися російським опозиціонером Олексієм Навальним і відповів на його висловлювання про окупований Росією Крим.

"Ми не маємо зачаровуватися [російським опозиціонером] Олексієм Навальним з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, до того ж ненадкушеним і свіжим, у хорошому стані. Тут не має бути жодних ілюзій", - сказав Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

На його думку, якщо Навальний у результаті демократичних виборів очолить Росію "або займе якийсь політичний простір у системі", йому доведеться вибачитися за російську агресію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання деокупації ОРДЛО і Криму не мають перетинатися в переговорному плані, інакше стане складніше повернути території, - Кулеба

Зазначимо, в жовтні 2014 року Олексій Навальний озвучив свою позицію щодо окупації Криму: "Крим - це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? От я не вважаю ... З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний. І як вирішать люди, так воно і буде. Я думаю, що результати цього референдуму ми все приблизно передбачаємо, які можуть бути. Ось як вирішать - так вирішать. Я думаю, що насправді, це для України, попри образу, яку вони відчувають, тощо, це плюс. Це велике щастя, що Крим з абсолютно проросійським народом, з консервативно налаштованим населенням, яке не приймає їхньої антикорупційної революції, не приймає бажання йти в Європу, пішов від них. Вони втратили 2 млн виборців, які гальмували цей рух. Тому це така, з одного боку, win-ситуація. У політиці це тривалий час буде заважати і нам, і Україні, і Європі. І, на жаль, Крим приречений бути тим, щось типу Північного Кіпру, турецького. Зараз це незрозуміла територія, яка де-факто зрозуміло кому належить, але ніким не визнається".