Кулеба прокоментував слова Навального про Крим: "Бутерброд доведеться повернути"
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не зачаровуватися російським опозиціонером Олексієм Навальним і відповів на його висловлювання про окупований Росією Крим.
"Ми не маємо зачаровуватися [російським опозиціонером] Олексієм Навальним з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, до того ж ненадкушеним і свіжим, у хорошому стані. Тут не має бути жодних ілюзій", - сказав Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
На його думку, якщо Навальний у результаті демократичних виборів очолить Росію "або займе якийсь політичний простір у системі", йому доведеться вибачитися за російську агресію.
Зазначимо, в жовтні 2014 року Олексій Навальний озвучив свою позицію щодо окупації Криму: "Крим - це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? От я не вважаю ... З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний. І як вирішать люди, так воно і буде. Я думаю, що результати цього референдуму ми все приблизно передбачаємо, які можуть бути. Ось як вирішать - так вирішать. Я думаю, що насправді, це для України, попри образу, яку вони відчувають, тощо, це плюс. Це велике щастя, що Крим з абсолютно проросійським народом, з консервативно налаштованим населенням, яке не приймає їхньої антикорупційної революції, не приймає бажання йти в Європу, пішов від них. Вони втратили 2 млн виборців, які гальмували цей рух. Тому це така, з одного боку, win-ситуація. У політиці це тривалий час буде заважати і нам, і Україні, і Європі. І, на жаль, Крим приречений бути тим, щось типу Північного Кіпру, турецького. Зараз це незрозуміла територія, яка де-факто зрозуміло кому належить, але ніким не визнається".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется православными копами страны ОХУЫН (в переводе с монгольского - «РФ») для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
Пусть свои желания засунет себе в то место от куда бутерброды выходят
Якщо зважали.
Як оце і на мої чи будь-чиї інші коментарі.
Або постійні цитування очільника МЗС і є частиною якогось плану?
То есть в миде никто не следил последние лет 5 за оппозиционной борьбой
Навального против режима рф. Печально.
Ну тогда, если путин помрёт от рака получите снова димона медведева.
Навальный добавил, что полуостров "был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм", но сейчас является частью России.
Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".
Андрей Середа.гурт "КомуВниз".
??
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
Прочитал
Крым как независимое государство крыско-татарского народа с особым экономическим статусом
Меджелис выбирает президента и министров силового блока, а палата представитедей совместно с меджелисом премер-министра и остальных
Президента и министров Крыма. Не Украины же, России и Турции, а своего Крымского.
1. В штатах есть конституционный запрет на выдвижение в президенты США индейца?
После того, как исчезли таблички "Только для белых", я думаю что нет такого запрета, были бы только в нужном количестве избиратели и выборщики.
2. Ныне в США насчитываются 565 индейских племен, официально признанных федеральными властями. Для их обозначения в официальной переписке используется термин «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F индейская резервация ...-нейшен». Они имеют право на формирование своего правительства, на принятие законов (законы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 штатов в них не действуют), на установление налогов, на присвоение статуса соплеменника, на лицензирование и регулирование практически всех видов деятельности на своей территории. В большинстве резерваций активно действуют племенные суды и правоохранительные органы. Юридически индейские резервации имеют почти те же права, что и штаты США. Кроме того, племена, доказавшие что собственность их предков реквизировали агенты властей США, получают федеральные дотации и гранты.
Если крымским татарам предоставить такие же права как североамериканским индейцам, очень даже может быть, что подавляющее большинство против использования в официальной переписке выражения "крамско-татарская резервация", возражать не будет вообще.
3. Если коренными народами Украины считать только тех, у кого есть хоть какие-то свидетельства о том, что они действительно происходят от полян, древлян, тиверцев, северян, уличей, волынян (дулебов) и белых хорватов, то боюсь что всех их можно будет поселить в одной 4-хподъездной 15-тиэтажке, которая и будет их "украинской резервацией" ...
Так что, сейчас еще вопрос - кого больше из подтверждённых чистокровных "индейцев", крымских татар или украинцев
Почему-то овальный лукавит, ведь в ******** запрещены такие референдумы. Крым, это Украина и тут НЕТ смысла устраивать референдумы. СНАЧАЛА с крыма вывезли коренное население заменив его руцким сурогатом, а теперь вот референдум? Ты че овальный. Крым был отжат СИЛОЙ, его придеться венуть - в противном случае США, геев в лосинах и паричках (женетльмены-балаболы) ВСЕ самые забитые вожди племен будуть слать в эропоход. Именно потому в ******** есть смысл завалить куйла, поставить адекватного президента, вернуть крым. попутно в даунбасе и луганде закрыть поставки энергии, газа, запретить торговлю по факту. После деокупации ВСЕХ террористов посадить по зонам и заставить учить тварей уркинский язык.
Исторический опыт как поступить с крымчанами и лугандонами, переметнувшимися в наФРию имеется.
Главное не жевать сопли, как с беркутней, расстреливающей Небесную сотню. И эти твари сами сбегут, как было при освобождении Славянска.
А що там "очаровиватись" - навальний такий же імперський pdrs як і путін, а інших правителів собі московити не хочуть, бо для московитів розвал срср це трагедія у більшості випадків