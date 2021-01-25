Семенихин побеждает на повторных выборах мэра Конотопа, - "Чесно"
На повторных выборах мэра Конотопа (Сумская обл.) побеждает действующий мэр города Артем Семенихин (ВО "Свобода").
Об этом сообщает движение "Чесно", передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 7:00 почти все участки, кроме двух, которые уточняют протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК побеждает представитель "Свободы" Артем Семенихин, который уже заявил о своей победе на выборах", - говорится в сообщении.
Также о победе Семенихина заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в своем телеграм-канале.
"По нашим параллельным подсчетам (отрыв от 2 места - более 1000 голосов)… Артем Семенихин вторично избран городским головой Конотопа Сумской области! Громада, спасибо за доверие!" - написал политик.
В свою очередь, Семенихин поблагодарил жителей города и свою команду за поддержку.
"Победа! Спасибо мой Конотоп! P.S. Без моей команды и собратьев это было бы нереально", - написал он в Facebook.
Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены после того, как избранный мэром 25 октября минувшего года самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.
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Насправді хороший мер, маю родичів у Конотопі, багато робить він!
А потім ще й у незаконний спосіб усунули Семеніхіна з посади - суд це рішення потім відмінив! Похід на Київ був протестом проти свавілля і беззаконня! От що б ви робили на місці Семеніхіна???
До речі, поки ця ситуація не сталася, Семеніхін дуже позитивно (як для свободівця) говорив про Пороха і хвалив його реформи армії, коли в АТО був...
Справа в тому, що у пороха в БПП було обмаль однопартійців. Бо БПП - це не партія по своїй сутті, а це був блок партій: окрім порошенківців, туди входили, рухівці, кличківці, та гройсманівці (і те: на місцевому рівні в 2015-му. Бо в парламенті там ще був ширший список). А в Конотопі, як пригадую з публікацій, основу блоку складали ударівці.