РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10419 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
5 179 23

Семенихин побеждает на повторных выборах мэра Конотопа, - "Чесно"

Семенихин побеждает на повторных выборах мэра Конотопа, -

На повторных выборах мэра Конотопа (Сумская обл.) побеждает действующий мэр города Артем Семенихин (ВО "Свобода").

Об этом сообщает движение "Чесно", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 почти все участки, кроме двух, которые уточняют протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК побеждает представитель "Свободы" Артем Семенихин, который уже заявил о своей победе на выборах", - говорится в сообщении.

Также о победе Семенихина заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в своем телеграм-канале.

"По нашим параллельным подсчетам (отрыв от 2 места - более 1000 голосов)… Артем Семенихин вторично избран городским головой Конотопа Сумской области! Громада, спасибо за доверие!" - написал политик.

Читайте также: Явка на выборах мэра Конотопа составила 30,8%, - ЧЕСНО

В свою очередь, Семенихин поблагодарил жителей города и свою команду за поддержку.

"Победа! Спасибо мой Конотоп! P.S. Без моей команды и собратьев это было бы нереально", - написал он в Facebook.

Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены после того, как избранный мэром 25 октября минувшего года самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.

Конотоп (121) местные выборы (2752) Семенихин Артем (39) ЧЕСНО (101)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Він взагалі-то похід на Київ влаштував через те, що екс-риги його усунули з посади... Але потім Семеніхін ще до приходу Зе виграв суд і повернувся в мери...

Насправді хороший мер, маю родичів у Конотопі, багато робить він!
показать весь комментарий
25.01.2021 10:39
+9
Наверное единственный мер на которого никто не нашел предьявить что он что то украл у города
показать весь комментарий
25.01.2021 10:42
+6
ура! конотопці круті
показать весь комментарий
25.01.2021 10:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого зараз не влаштовуєш похід на Київ? Влаштовує зелений дегенерат? Свій в дошку?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:34 Ответить
Він взагалі-то похід на Київ влаштував через те, що екс-риги його усунули з посади... Але потім Семеніхін ще до приходу Зе виграв суд і повернувся в мери...

Насправді хороший мер, маю родичів у Конотопі, багато робить він!
показать весь комментарий
25.01.2021 10:39 Ответить
Я не сперечаюсь про те який він мер жодним чином. Хороший значить хороший. Я про його політичні вибрики.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:47 Ответить
Ну дивіться, він йшов до Пороха, щоб той якось повпливав на своїх однопартійців із БПП в Конотопі... Бо там фракція БПП чомусь вирішила увійти в коаліцію з ригами - це нормально??? І ще Самопоміч до них доєдналася - от така от цікава ширка вийшла. Мало того, вони посварилися з Семеніхіним і вирішили бойкотувати засідання міськради, через що 8 місяців не могли прийняти бюджет міста! Там через нестачу коштів навіть трамваї зупинилися були!

А потім ще й у незаконний спосіб усунули Семеніхіна з посади - суд це рішення потім відмінив! Похід на Київ був протестом проти свавілля і беззаконня! От що б ви робили на місці Семеніхіна???

До речі, поки ця ситуація не сталася, Семеніхін дуже позитивно (як для свободівця) говорив про Пороха і хвалив його реформи армії, коли в АТО був...
показать весь комментарий
25.01.2021 11:54 Ответить
Тільки не пиши помилок "йшов до Пороха, щоб той якось повпливав на своїх однопартійців із БПП в Конотопі..." в частині складу фракції БПП.
Справа в тому, що у пороха в БПП було обмаль однопартійців. Бо БПП - це не партія по своїй сутті, а це був блок партій: окрім порошенківців, туди входили, рухівці, кличківці, та гройсманівці (і те: на місцевому рівні в 2015-му. Бо в парламенті там ще був ширший список). А в Конотопі, як пригадую з публікацій, основу блоку складали ударівці.
показать весь комментарий
25.01.2021 13:10 Ответить
Там не тільки ударівці, там і колишні риги просочилися, на жаль... Але дійсно, ситуація в місті критична була - без бюджету там дуже тяжко було
показать весь комментарий
25.01.2021 13:15 Ответить
Периферійні депутати насправді всі однакові. Розпорошуються по партіям, це зовсім не означає, що вони думають як партійці, обраної для виходу в люди, партії і розділяють її цінності. Партія для для них можливість стати місцевим князьком. Тому такі об'єднанея зовсім не рідкість, і мають місце і після останніх виборів.
показать весь комментарий
25.01.2021 12:32 Ответить
Я дуже в курсі. Межі партійної приналежності на місцевому рівні дуже умовні і ні на що не впливають. так, червоно-чорни прапор на щоглі це теж неопгно але я завжди казав що політика робиться в Києві. Який би мер не був ватником чи кернесом, але якщо през має волю і патріотизм то всі мери будуть іти до Європи хочуть вони того чи ні. І навпаки:Зроби хоч всх мерів свободівцями. Але якщо през малоросійське уйопище то і вся країна буде сунути в кремлівське болото і міські голови навіть супер націоналістичні нячого не зроблять. М проїбали все в 2019 році. тепер якось пох. За ноги не думають коли колова в зашморгу) Хоча те що ригня і зелень в дупі в окремо взятому місті дуже тішить.
показать весь комментарий
25.01.2021 12:43 Ответить
А какие у него "выбрыки"?То,что Пэтю не поддерживает?
показать весь комментарий
25.01.2021 13:10 Ответить
Артеме, вітаємо!
показать весь комментарий
25.01.2021 10:35 Ответить
какой инвестор в Конотопе, что то построил или открыл?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:36 Ответить
ІТ-кластер відкрили, наприклад!
показать весь комментарий
25.01.2021 10:39 Ответить
ура! конотопці круті
показать весь комментарий
25.01.2021 10:36 Ответить
Наверное единственный мер на которого никто не нашел предьявить что он что то украл у города
показать весь комментарий
25.01.2021 10:42 Ответить
Да, живе небагато в квартирці невеликій, ветеран, багато старається для міста...
показать весь комментарий
25.01.2021 10:44 Ответить
Конотопська відьма лютує=)
показать весь комментарий
25.01.2021 10:44 Ответить
А караван іде 🌻
показать весь комментарий
25.01.2021 12:33 Ответить
Якщо ви про Вітренко, то вона не з Контопа, вона лише там балотувалася... І те, що вона пройшла, свідчить про великий % вати в місті! А те, що пройшов двічі Семеніхін, говорить про те, що все-таки і патріотів у Конотопі вистачає!
показать весь комментарий
25.01.2021 13:12 Ответить
Справжній Український Патріот.А пам"ятаєте як він до Петра Порошенко пішки ходив?
показать весь комментарий
25.01.2021 10:44 Ответить
Гарний мер в Конотопі.
показать весь комментарий
25.01.2021 11:01 Ответить
Семенихин молодец. Честен и бескомпромиссен...
показать весь комментарий
25.01.2021 11:36 Ответить
Децентрализация привела к увеличению городских бюджетов в десятки раз. Те мэры, которые успели впрыгнуть в этот поезд - переизбираются повторно. Т.к. перечисляют то что сделали для города, сравнивая свои "достижения" с предыдущими у которых денег на элементарное не хватало.
показать весь комментарий
25.01.2021 12:37 Ответить
 
 