Семенихин побеждает на повторных выборах мэра Конотопа, - "Чесно"

На повторных выборах мэра Конотопа (Сумская обл.) побеждает действующий мэр города Артем Семенихин (ВО "Свобода").

Об этом сообщает движение "Чесно", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 почти все участки, кроме двух, которые уточняют протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК побеждает представитель "Свободы" Артем Семенихин, который уже заявил о своей победе на выборах", - говорится в сообщении.

Также о победе Семенихина заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в своем телеграм-канале.

"По нашим параллельным подсчетам (отрыв от 2 места - более 1000 голосов)… Артем Семенихин вторично избран городским головой Конотопа Сумской области! Громада, спасибо за доверие!" - написал политик.

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В свою очередь, Семенихин поблагодарил жителей города и свою команду за поддержку.

"Победа! Спасибо мой Конотоп! P.S. Без моей команды и собратьев это было бы нереально", - написал он в Facebook.

Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены после того, как избранный мэром 25 октября минувшего года самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.