Семеніхін перемагає на повторних виборах мера Конотопа, - "Чесно"

На повторних виборах мера Конотопа (Сумська обл.) перемагає чинний мер міста Артем Семеніхін (ВО "Свобода").

Про це повідомляє рух "Чесно", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 майже всі дільниці, крім двох, які уточнюють протоколи, вже здали свої документи в ТВК. За підрахунками ТВК перемагає представник "Свободи" Артем Семеніхін, який уже заявив про свою перемогу на виборах", - йдеться в повідомленні.

Також про перемогу Семеніхіна заявив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок у своєму телеграм-каналі.

"За нашим паралельним підрахунком (відрив від 2 місця — понад 1000 голосів)… Артема Семеніхіна вдруге обрано міським головою Конотопа Сумської області! Громадо, дякуємо за довіру!" - написав політик.

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Зі свого боку, Семеніхін подякував жителям міста і своїй команді за підтримку.

"Перемога! Дякую, мій Конотопе! P.S. Без моєї команди і побратимів це було б не реально", - написав він у Facebook.

Повторні вибори міського голови Конотопа були призначені після того, як обраний мером 25 жовтня минулого року самовисуванець Олександр Луговий помер у результаті ускладнень від коронавірусної хвороби COVID-19.