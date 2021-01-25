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Новини Місцеві вибори-2020
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Семеніхін перемагає на повторних виборах мера Конотопа, - "Чесно"

Семеніхін перемагає на повторних виборах мера Конотопа, -

На повторних виборах мера Конотопа (Сумська обл.) перемагає чинний мер міста Артем Семеніхін (ВО "Свобода").

Про це повідомляє рух "Чесно", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 майже всі дільниці, крім двох, які уточнюють протоколи, вже здали свої документи в ТВК. За підрахунками ТВК перемагає представник "Свободи" Артем Семеніхін, який уже заявив про свою перемогу на виборах", - йдеться в повідомленні.

Також про перемогу Семеніхіна заявив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок у своєму телеграм-каналі.

"За нашим паралельним підрахунком (відрив від 2 місця — понад 1000 голосів)… Артема Семеніхіна вдруге обрано міським головою Конотопа Сумської області! Громадо, дякуємо за довіру!" - написав політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Явка на виборах мера Конотопа становить 30,8%, - ЧЕСНО

Зі свого боку, Семеніхін подякував жителям міста і своїй команді за підтримку.

"Перемога! Дякую, мій Конотопе! P.S. Без моєї команди і побратимів це було б не реально", - написав він у Facebook.

Повторні вибори міського голови Конотопа були призначені після того, як обраний мером 25 жовтня минулого року самовисуванець Олександр Луговий помер у результаті ускладнень від коронавірусної хвороби COVID-19.

Автор: 

Конотоп (108) місцеві вибори (1366) Семеніхін Артем (39) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+16
Він взагалі-то похід на Київ влаштував через те, що екс-риги його усунули з посади... Але потім Семеніхін ще до приходу Зе виграв суд і повернувся в мери...

Насправді хороший мер, маю родичів у Конотопі, багато робить він!
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25.01.2021 10:39
+9
Наверное единственный мер на которого никто не нашел предьявить что он что то украл у города
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25.01.2021 10:42
+6
ура! конотопці круті
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25.01.2021 10:36
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А чого зараз не влаштовуєш похід на Київ? Влаштовує зелений дегенерат? Свій в дошку?
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25.01.2021 10:34 Відповісти
Він взагалі-то похід на Київ влаштував через те, що екс-риги його усунули з посади... Але потім Семеніхін ще до приходу Зе виграв суд і повернувся в мери...

Насправді хороший мер, маю родичів у Конотопі, багато робить він!
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25.01.2021 10:39 Відповісти
Я не сперечаюсь про те який він мер жодним чином. Хороший значить хороший. Я про його політичні вибрики.
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25.01.2021 11:47 Відповісти
Ну дивіться, він йшов до Пороха, щоб той якось повпливав на своїх однопартійців із БПП в Конотопі... Бо там фракція БПП чомусь вирішила увійти в коаліцію з ригами - це нормально??? І ще Самопоміч до них доєдналася - от така от цікава ширка вийшла. Мало того, вони посварилися з Семеніхіним і вирішили бойкотувати засідання міськради, через що 8 місяців не могли прийняти бюджет міста! Там через нестачу коштів навіть трамваї зупинилися були!

А потім ще й у незаконний спосіб усунули Семеніхіна з посади - суд це рішення потім відмінив! Похід на Київ був протестом проти свавілля і беззаконня! От що б ви робили на місці Семеніхіна???

До речі, поки ця ситуація не сталася, Семеніхін дуже позитивно (як для свободівця) говорив про Пороха і хвалив його реформи армії, коли в АТО був...
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25.01.2021 11:54 Відповісти
Тільки не пиши помилок "йшов до Пороха, щоб той якось повпливав на своїх однопартійців із БПП в Конотопі..." в частині складу фракції БПП.
Справа в тому, що у пороха в БПП було обмаль однопартійців. Бо БПП - це не партія по своїй сутті, а це був блок партій: окрім порошенківців, туди входили, рухівці, кличківці, та гройсманівці (і те: на місцевому рівні в 2015-му. Бо в парламенті там ще був ширший список). А в Конотопі, як пригадую з публікацій, основу блоку складали ударівці.
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25.01.2021 13:10 Відповісти
Там не тільки ударівці, там і колишні риги просочилися, на жаль... Але дійсно, ситуація в місті критична була - без бюджету там дуже тяжко було
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25.01.2021 13:15 Відповісти
Периферійні депутати насправді всі однакові. Розпорошуються по партіям, це зовсім не означає, що вони думають як партійці, обраної для виходу в люди, партії і розділяють її цінності. Партія для для них можливість стати місцевим князьком. Тому такі об'єднанея зовсім не рідкість, і мають місце і після останніх виборів.
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25.01.2021 12:32 Відповісти
Я дуже в курсі. Межі партійної приналежності на місцевому рівні дуже умовні і ні на що не впливають. так, червоно-чорни прапор на щоглі це теж неопгно але я завжди казав що політика робиться в Києві. Який би мер не був ватником чи кернесом, але якщо през має волю і патріотизм то всі мери будуть іти до Європи хочуть вони того чи ні. І навпаки:Зроби хоч всх мерів свободівцями. Але якщо през малоросійське уйопище то і вся країна буде сунути в кремлівське болото і міські голови навіть супер націоналістичні нячого не зроблять. М проїбали все в 2019 році. тепер якось пох. За ноги не думають коли колова в зашморгу) Хоча те що ригня і зелень в дупі в окремо взятому місті дуже тішить.
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25.01.2021 12:43 Відповісти
А какие у него "выбрыки"?То,что Пэтю не поддерживает?
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25.01.2021 13:10 Відповісти
Артеме, вітаємо!
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25.01.2021 10:35 Відповісти
какой инвестор в Конотопе, что то построил или открыл?
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25.01.2021 10:36 Відповісти
ІТ-кластер відкрили, наприклад!
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25.01.2021 10:39 Відповісти
ура! конотопці круті
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25.01.2021 10:36 Відповісти
Наверное единственный мер на которого никто не нашел предьявить что он что то украл у города
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25.01.2021 10:42 Відповісти
Да, живе небагато в квартирці невеликій, ветеран, багато старається для міста...
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25.01.2021 10:44 Відповісти
Конотопська відьма лютує=)
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25.01.2021 10:44 Відповісти
А караван іде 🌻
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25.01.2021 12:33 Відповісти
Якщо ви про Вітренко, то вона не з Контопа, вона лише там балотувалася... І те, що вона пройшла, свідчить про великий % вати в місті! А те, що пройшов двічі Семеніхін, говорить про те, що все-таки і патріотів у Конотопі вистачає!
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25.01.2021 13:12 Відповісти
Справжній Український Патріот.А пам"ятаєте як він до Петра Порошенко пішки ходив?
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25.01.2021 10:44 Відповісти
Гарний мер в Конотопі.
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25.01.2021 11:01 Відповісти
Семенихин молодец. Честен и бескомпромиссен...
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25.01.2021 11:36 Відповісти
Децентрализация привела к увеличению городских бюджетов в десятки раз. Те мэры, которые успели впрыгнуть в этот поезд - переизбираются повторно. Т.к. перечисляют то что сделали для города, сравнивая свои "достижения" с предыдущими у которых денег на элементарное не хватало.
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25.01.2021 12:37 Відповісти
 
 