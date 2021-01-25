Семеніхін перемагає на повторних виборах мера Конотопа, - "Чесно"
На повторних виборах мера Конотопа (Сумська обл.) перемагає чинний мер міста Артем Семеніхін (ВО "Свобода").
Про це повідомляє рух "Чесно", передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 7:00 майже всі дільниці, крім двох, які уточнюють протоколи, вже здали свої документи в ТВК. За підрахунками ТВК перемагає представник "Свободи" Артем Семеніхін, який уже заявив про свою перемогу на виборах", - йдеться в повідомленні.
Також про перемогу Семеніхіна заявив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок у своєму телеграм-каналі.
"За нашим паралельним підрахунком (відрив від 2 місця — понад 1000 голосів)… Артема Семеніхіна вдруге обрано міським головою Конотопа Сумської області! Громадо, дякуємо за довіру!" - написав політик.
Зі свого боку, Семеніхін подякував жителям міста і своїй команді за підтримку.
"Перемога! Дякую, мій Конотопе! P.S. Без моєї команди і побратимів це було б не реально", - написав він у Facebook.
Повторні вибори міського голови Конотопа були призначені після того, як обраний мером 25 жовтня минулого року самовисуванець Олександр Луговий помер у результаті ускладнень від коронавірусної хвороби COVID-19.
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Насправді хороший мер, маю родичів у Конотопі, багато робить він!
А потім ще й у незаконний спосіб усунули Семеніхіна з посади - суд це рішення потім відмінив! Похід на Київ був протестом проти свавілля і беззаконня! От що б ви робили на місці Семеніхіна???
До речі, поки ця ситуація не сталася, Семеніхін дуже позитивно (як для свободівця) говорив про Пороха і хвалив його реформи армії, коли в АТО був...
Справа в тому, що у пороха в БПП було обмаль однопартійців. Бо БПП - це не партія по своїй сутті, а це був блок партій: окрім порошенківців, туди входили, рухівці, кличківці, та гройсманівці (і те: на місцевому рівні в 2015-му. Бо в парламенті там ще був ширший список). А в Конотопі, як пригадую з публікацій, основу блоку складали ударівці.