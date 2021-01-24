Явка на виборах мера Конотопа становить 30,8%, - ЧЕСНО
Загалом у місті Конотоп Сумської області на виборчих дільницях проголосувало 18 516 осіб.
Такі дані оприлюднив у фейсбуці рух "ЧЕСНО", передає Цензор.НЕТ.
Уточнюється, що явка на виборах становить 30,8%.
Нагадаємо, за інформацією ЦВК, 24 січня у 13 областях обирали депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також відбулись вибори міського голови Конотопу (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінниччина) і Мурованської (Львівщина) сільських рад.
Новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер 16 листопада 2020 року. Він хворів на коронавірусну хворобу. Відомо, що Луговий захворів ще до виборів. Увесь цей час він перебував у лікарні, а 31 жовтня писав у соцмережі, що одужує. У мери Конотопа він балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів виборців.
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У Конотопі на жаль кацапський кордон близько і багато народу до кацапів на заробітки їздить!
24.01.2021
Верховная Рада Украины не может назначить выборы городского головы Харькова в связи с отсутствием документов. Не хватает мелочи - свидетельства о смерти Кернеса. Точнее говоря педантичное "Шарите" выставило в своем документе настоящий срок смерти. Это означает, что никакой Кернес, никакого согласия на вступления не давал и ничего не подписывал и на тот момент был уже мертв.