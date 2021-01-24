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Новини Місцеві вибори-2020
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Явка на виборах мера Конотопа становить 30,8%, - ЧЕСНО

Явка на виборах мера Конотопа становить 30,8%, - ЧЕСНО

Загалом у місті Конотоп Сумської області на виборчих дільницях проголосувало 18 516 осіб.

Такі дані оприлюднив у фейсбуці рух "ЧЕСНО", передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що явка на виборах становить 30,8%.

Явка на виборах мера Конотопа становить 30,8%, - ЧЕСНО 01

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Нагадаємо, за інформацією ЦВК, 24 січня у 13 областях обирали депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також відбулись вибори міського голови Конотопу (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінниччина) і Мурованської (Львівщина) сільських рад.

Новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер 16 листопада 2020 року. Він хворів на коронавірусну хворобу. Відомо, що Луговий захворів ще до виборів. Увесь цей час він перебував у лікарні, а 31 жовтня писав у соцмережі, що одужує. У мери Конотопа він балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів виборців.

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Конотоп (108) місцеві вибори (1366) мер (506) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+16
Сподіваюся, цього разу свободівець Семеніхін таки виграє. Мер - ветеран АТО, який дуже багато зробив для міста - дороги ремонтує, освітлення вулиць повернув уперше за 15 років, парк трамваїв оновив і навіть ІТ-кластер створив!
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24.01.2021 22:25
+10
Ага. Помним как порохоботы Семенихина гавном обливали 5 лет называя его агентом кремля когда он снимал видео как Петя торгует с окупантами не только углем а и росийскими автомобилями вопреки даже принятому закону о запрете на ввоз авто из страны агрессора.
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24.01.2021 23:25
+7
Показово що вже майже два роки Семенихін разом з Тягнибоком осліпли і не бачать закупок вугілля в РФ, продажу Зеленським росіянам ;Лігі Смєха;, та серіалів, беззбройних Воїнів під обстрілами, відведення ВСУ, кіностудії ;Грін Філмс;, котра знімає фільми на замовлення Міноборони РФ....
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24.01.2021 23:32
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Сподіваюся, цього разу свободівець Семеніхін таки виграє. Мер - ветеран АТО, який дуже багато зробив для міста - дороги ремонтує, освітлення вулиць повернув уперше за 15 років, парк трамваїв оновив і навіть ІТ-кластер створив!
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24.01.2021 22:25 Відповісти
Не факт. Соскучілось тамошнєє народонасєлєніє за крєпкімі хазяйствєннікамі.
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24.01.2021 22:28 Відповісти
Ну одного хазяйствєнніка риговського там восени таки вибрали, але він від ковіду помер... Семеніхін тоді другим став з великим відривом від 3 місця...
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24.01.2021 22:59 Відповісти
але не виконав головну обіцянку , не встановив пам'ятник С.Бандері .
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24.01.2021 22:33 Відповісти
Зате поставив кілька монументів козакам- героям Конотопської битви...
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24.01.2021 23:00 Відповісти
Належність до ;Свободи; не є плюсом.
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24.01.2021 22:40 Відповісти
Ну там варіантів мало - або свободівець, або екс-риг, якого кришує депутат Молоток з бєніної партії "за майбах"
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24.01.2021 23:00 Відповісти
;Свобода; фінансується з того ж джерела що й опзж.
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24.01.2021 23:26 Відповісти
У випадку з Семеніхіним - дійсно хороший мер, маю родичів у Конотопі - місто дійсно змінилося на краще!
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24.01.2021 23:02 Відповісти
Семеніхін переміг ! ще один мер свободівець !
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24.01.2021 23:25 Відповісти
Тоді чому ж восени був переміг риг?
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25.01.2021 00:04 Відповісти
А чому Зе в 2019 переміг?

У Конотопі на жаль кацапський кордон близько і багато народу до кацапів на заробітки їздить!
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25.01.2021 00:07 Відповісти
І ясно що ваті не до вподоби мер-свободівець і ветеран АТО...
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25.01.2021 00:08 Відповісти
Зе переміг тому, що гетьман докерувався до того, що народ був вже і на клоуна згодний. А на рахунок вати, відкрию секрет: 90% простого народу насправді різниці нема, риг він чи не риг. В багатьох містах залишились ті самі мери, незалежно від їх партійної приналежності. Так що не в ваті справа...
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25.01.2021 00:29 Відповісти
Клоун вже накерував та ще накерує.
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25.01.2021 01:17 Відповісти
гетьман винен лише в одному! не зміг купити 73 % мізки!!!
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25.01.2021 01:55 Відповісти
У 73% якраз мізки є, врятували країну, фактично.
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25.01.2021 22:28 Відповісти
а до якої партії належність плюсується ?
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24.01.2021 23:05 Відповісти
Ага. Помним как порохоботы Семенихина гавном обливали 5 лет называя его агентом кремля когда он снимал видео как Петя торгует с окупантами не только углем а и росийскими автомобилями вопреки даже принятому закону о запрете на ввоз авто из страны агрессора.
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24.01.2021 23:25 Відповісти
Показово що вже майже два роки Семенихін разом з Тягнибоком осліпли і не бачать закупок вугілля в РФ, продажу Зеленським росіянам ;Лігі Смєха;, та серіалів, беззбройних Воїнів під обстрілами, відведення ВСУ, кіностудії ;Грін Філмс;, котра знімає фільми на замовлення Міноборони РФ....
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24.01.2021 23:32 Відповісти
Вроде как на Семенихина было совершено покушение и он лежал в больнице. Не догадываешься чьих рук работа? А Тягныбока Петька вообще запугал как и остальных патриотов. Теперь порохоботы давайте сами. Посмотрим какие вы вояки. Или вам пружины с дивана в сраки уже проросли? Только не говорите что я вам не говорил....
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24.01.2021 23:39 Відповісти
Он и тебя видать крепко спугнул. 😁
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24.01.2021 23:51 Відповісти
Там давно відомо чиїх рук - сам Семеніхін підозрює депутата Молотка, який раніше був ригом, а зараз у бєніному "За майбутнє"....
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24.01.2021 23:54 Відповісти
В криминальных кругах ничего просто так без разрешения старшого не делается, тем более с известными людьми. А старшой донедавна был Петька Мальдивский. Даже вон сейчас как быстро нашли и организатора и заказчика покушения на главу *СБУ*. А не интересно почему за 5 лет не нашли организаторов и исполнителей на убийство и покушение на Семенихина, Стерненка, Гандзюк, Шеремета, Вербицкого, группы Эндрю и тд...? Как говорил мне знакомый мусор, если бы хотели то в 90% следаки найдут кого хочешь, если указание сверху будет. Если не нашли значит кто то *Сверху* в етом сам и замешан.
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25.01.2021 00:34 Відповісти
придурок! Стерненка вже дорозслідували! справу розкрито! винен сам стерненко!
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25.01.2021 01:53 Відповісти
Семеніхіна уже при Зе побили...
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25.01.2021 09:32 Відповісти
так що ж то за патріоти, що їх так просто "запугать"??? скажи, клоун!
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25.01.2021 01:50 Відповісти
А это неважно. Им по-любому в портки гадит лично Порошенко. Но торговля им кацапскими авто - это уж слишком даже для самых буйных фантазеров.
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25.01.2021 00:15 Відповісти
Алєкс Суров- це деактивований Алєкс Носов. Просто тепер він став розумнішим і вже не пише про ;майданутих;, а корчить з себе типу патріота.
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25.01.2021 06:12 Відповісти
вони все басать.Але ви вперто голосуєте за тих,хто це робить.Зо ж мають робити свободівці?
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25.01.2021 06:58 Відповісти
Тягнибок працює на Кремль, що довели США. І шановна, який може бути український націоналіст з Фротмана?
Явка на виборах мера Конотопа становить 30,8%, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 7389
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25.01.2021 07:25 Відповісти
... Поетому срочьно нужен закон о рехверєндумє! Бидло чекає, бо вже сил терпіти не має...
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24.01.2021 22:26 Відповісти
Хроника одного президента
‎24.‎01.‎2021

Верховная Рада Украины не может назначить выборы городского головы Харькова в связи с отсутствием документов. Не хватает мелочи - свидетельства о смерти Кернеса. Точнее говоря педантичное "Шарите" выставило в своем документе настоящий срок смерти. Это означает, что никакой Кернес, никакого согласия на вступления не давал и ничего не подписывал и на тот момент был уже мертв.
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24.01.2021 22:44 Відповісти
Честно ?
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24.01.2021 22:48 Відповісти
Где-то еще выборы продолжаются? Афигеть..
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25.01.2021 00:13 Відповісти
 
 