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Новости Местные выборы-2020
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Явка на выборах мэра Конотопа составила 30,8%, - ЧЕСНО

Всего в городе Конотоп Сумской области на избирательных участках проголосовало 18 516 человек.

Такие данные обнародовало в Facebook движение "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что явка на выборах составила 30,8%.

Явка на выборах мэра Конотопа составила 30,8%, - ЧЕСНО 01

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Напомним, по информации ЦИК, 24 января в 13 областях избирали депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов. Также прошли выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадовского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винниччина) и Мурованского (Львовщина) сельских советов.

Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер 16 ноября 2020 года. Он болел коронавирусной болезнью. Известно, что Луговой заболел еще до выборов. Все это время он находился в больнице, а 31 октября писал в соцсети, что идет на поправку. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов избирателей.

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Конотоп (121) местные выборы (2752) мэр (1648) ЧЕСНО (101)


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Топ комментарии
+16
Сподіваюся, цього разу свободівець Семеніхін таки виграє. Мер - ветеран АТО, який дуже багато зробив для міста - дороги ремонтує, освітлення вулиць повернув уперше за 15 років, парк трамваїв оновив і навіть ІТ-кластер створив!
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24.01.2021 22:25
+10
Ага. Помним как порохоботы Семенихина гавном обливали 5 лет называя его агентом кремля когда он снимал видео как Петя торгует с окупантами не только углем а и росийскими автомобилями вопреки даже принятому закону о запрете на ввоз авто из страны агрессора.
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24.01.2021 23:25
+7
Показово що вже майже два роки Семенихін разом з Тягнибоком осліпли і не бачать закупок вугілля в РФ, продажу Зеленським росіянам ;Лігі Смєха;, та серіалів, беззбройних Воїнів під обстрілами, відведення ВСУ, кіностудії ;Грін Філмс;, котра знімає фільми на замовлення Міноборони РФ....
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24.01.2021 23:32
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Сподіваюся, цього разу свободівець Семеніхін таки виграє. Мер - ветеран АТО, який дуже багато зробив для міста - дороги ремонтує, освітлення вулиць повернув уперше за 15 років, парк трамваїв оновив і навіть ІТ-кластер створив!
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24.01.2021 22:25 Ответить
Не факт. Соскучілось тамошнєє народонасєлєніє за крєпкімі хазяйствєннікамі.
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24.01.2021 22:28 Ответить
Ну одного хазяйствєнніка риговського там восени таки вибрали, але він від ковіду помер... Семеніхін тоді другим став з великим відривом від 3 місця...
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24.01.2021 22:59 Ответить
але не виконав головну обіцянку , не встановив пам'ятник С.Бандері .
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24.01.2021 22:33 Ответить
Зате поставив кілька монументів козакам- героям Конотопської битви...
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24.01.2021 23:00 Ответить
Належність до ;Свободи; не є плюсом.
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24.01.2021 22:40 Ответить
Ну там варіантів мало - або свободівець, або екс-риг, якого кришує депутат Молоток з бєніної партії "за майбах"
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24.01.2021 23:00 Ответить
;Свобода; фінансується з того ж джерела що й опзж.
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24.01.2021 23:26 Ответить
У випадку з Семеніхіним - дійсно хороший мер, маю родичів у Конотопі - місто дійсно змінилося на краще!
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24.01.2021 23:02 Ответить
Семеніхін переміг ! ще один мер свободівець !
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24.01.2021 23:25 Ответить
Тоді чому ж восени був переміг риг?
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25.01.2021 00:04 Ответить
А чому Зе в 2019 переміг?

У Конотопі на жаль кацапський кордон близько і багато народу до кацапів на заробітки їздить!
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25.01.2021 00:07 Ответить
І ясно що ваті не до вподоби мер-свободівець і ветеран АТО...
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25.01.2021 00:08 Ответить
Зе переміг тому, що гетьман докерувався до того, що народ був вже і на клоуна згодний. А на рахунок вати, відкрию секрет: 90% простого народу насправді різниці нема, риг він чи не риг. В багатьох містах залишились ті самі мери, незалежно від їх партійної приналежності. Так що не в ваті справа...
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25.01.2021 00:29 Ответить
Клоун вже накерував та ще накерує.
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25.01.2021 01:17 Ответить
гетьман винен лише в одному! не зміг купити 73 % мізки!!!
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25.01.2021 01:55 Ответить
У 73% якраз мізки є, врятували країну, фактично.
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25.01.2021 22:28 Ответить
а до якої партії належність плюсується ?
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24.01.2021 23:05 Ответить
Ага. Помним как порохоботы Семенихина гавном обливали 5 лет называя его агентом кремля когда он снимал видео как Петя торгует с окупантами не только углем а и росийскими автомобилями вопреки даже принятому закону о запрете на ввоз авто из страны агрессора.
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24.01.2021 23:25 Ответить
Показово що вже майже два роки Семенихін разом з Тягнибоком осліпли і не бачать закупок вугілля в РФ, продажу Зеленським росіянам ;Лігі Смєха;, та серіалів, беззбройних Воїнів під обстрілами, відведення ВСУ, кіностудії ;Грін Філмс;, котра знімає фільми на замовлення Міноборони РФ....
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24.01.2021 23:32 Ответить
Вроде как на Семенихина было совершено покушение и он лежал в больнице. Не догадываешься чьих рук работа? А Тягныбока Петька вообще запугал как и остальных патриотов. Теперь порохоботы давайте сами. Посмотрим какие вы вояки. Или вам пружины с дивана в сраки уже проросли? Только не говорите что я вам не говорил....
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24.01.2021 23:39 Ответить
Он и тебя видать крепко спугнул. 😁
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24.01.2021 23:51 Ответить
Там давно відомо чиїх рук - сам Семеніхін підозрює депутата Молотка, який раніше був ригом, а зараз у бєніному "За майбутнє"....
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24.01.2021 23:54 Ответить
В криминальных кругах ничего просто так без разрешения старшого не делается, тем более с известными людьми. А старшой донедавна был Петька Мальдивский. Даже вон сейчас как быстро нашли и организатора и заказчика покушения на главу *СБУ*. А не интересно почему за 5 лет не нашли организаторов и исполнителей на убийство и покушение на Семенихина, Стерненка, Гандзюк, Шеремета, Вербицкого, группы Эндрю и тд...? Как говорил мне знакомый мусор, если бы хотели то в 90% следаки найдут кого хочешь, если указание сверху будет. Если не нашли значит кто то *Сверху* в етом сам и замешан.
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25.01.2021 00:34 Ответить
придурок! Стерненка вже дорозслідували! справу розкрито! винен сам стерненко!
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25.01.2021 01:53 Ответить
Семеніхіна уже при Зе побили...
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25.01.2021 09:32 Ответить
так що ж то за патріоти, що їх так просто "запугать"??? скажи, клоун!
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25.01.2021 01:50 Ответить
А это неважно. Им по-любому в портки гадит лично Порошенко. Но торговля им кацапскими авто - это уж слишком даже для самых буйных фантазеров.
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25.01.2021 00:15 Ответить
Алєкс Суров- це деактивований Алєкс Носов. Просто тепер він став розумнішим і вже не пише про ;майданутих;, а корчить з себе типу патріота.
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25.01.2021 06:12 Ответить
вони все басать.Але ви вперто голосуєте за тих,хто це робить.Зо ж мають робити свободівці?
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25.01.2021 06:58 Ответить
Тягнибок працює на Кремль, що довели США. І шановна, який може бути український націоналіст з Фротмана?
Явка на виборах мера Конотопа становить 30,8%, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 7389
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25.01.2021 07:25 Ответить
... Поетому срочьно нужен закон о рехверєндумє! Бидло чекає, бо вже сил терпіти не має...
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24.01.2021 22:26 Ответить
Хроника одного президента
‎24.‎01.‎2021

Верховная Рада Украины не может назначить выборы городского головы Харькова в связи с отсутствием документов. Не хватает мелочи - свидетельства о смерти Кернеса. Точнее говоря педантичное "Шарите" выставило в своем документе настоящий срок смерти. Это означает, что никакой Кернес, никакого согласия на вступления не давал и ничего не подписывал и на тот момент был уже мертв.
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24.01.2021 22:44 Ответить
Честно ?
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24.01.2021 22:48 Ответить
Где-то еще выборы продолжаются? Афигеть..
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25.01.2021 00:13 Ответить
 
 