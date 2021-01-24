Явка на выборах мэра Конотопа составила 30,8%, - ЧЕСНО

Всего в городе Конотоп Сумской области на избирательных участках проголосовало 18 516 человек.

Такие данные обнародовало в Facebook движение "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что явка на выборах составила 30,8%.

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Напомним, по информации ЦИК, 24 января в 13 областях избирали депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов. Также прошли выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадовского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винниччина) и Мурованского (Львовщина) сельских советов.

Новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер 16 ноября 2020 года. Он болел коронавирусной болезнью. Известно, что Луговой заболел еще до выборов. Все это время он находился в больнице, а 31 октября писал в соцсети, что идет на поправку. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов избирателей.