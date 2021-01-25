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Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева

Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева

Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале столицы из-за запланированных акций протеста.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут работать кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Отмечается, что сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины и другими органами государственной власти.

"Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к властным учреждениям. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации. Вместе с этим, полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок", - добавили в полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В правительственном квартале задержали мужчину с пистолетом и ножом, - полиция. ФОТО

Автор: 

ВР (29234) Кабмин (14025) Киев (25495) Нацполиция (16437) протест (5857)


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Топ комментарии
+9
Боятся поздравительных мероприятий?
Вова, с днём рожденья!
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25.01.2021 10:32
+5
Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева - Цензор.НЕТ 2666
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25.01.2021 10:33
+4
Почему ОНО играет лапами? Где историческая правда?
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25.01.2021 10:41
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Боятся поздравительных мероприятий?
Вова, с днём рожденья!
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25.01.2021 10:32 Ответить
зюзіка прийдуть привітати?
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25.01.2021 10:32 Ответить
Щоб тобі це "зелене день народження" запам'яталося на довго.
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25.01.2021 10:32 Ответить
Ф краще, щоб не плутатися, дата народження і дата смерті співпадала
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25.01.2021 14:09 Ответить
Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева - Цензор.НЕТ 2666
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25.01.2021 10:33 Ответить
Почему ОНО играет лапами? Где историческая правда?
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25.01.2021 10:41 Ответить
очкуєт криворогий
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25.01.2021 10:34 Ответить
Тварини хвилюються за свої шкури... Розуміють, що вже наробили стільки, що розмовами типу "сам дурень" це вже не скінчиться...
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25.01.2021 10:36 Ответить
не ображайте, будь ласка, тварин.
Це - створіння
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25.01.2021 10:38 Ответить
Осчастливленные сметуны в порыве благодарности все равно сметут все преграды и прорвутся к дупе шмаркли, чтобы цёмать-цёмать-цёмать свою бубочку за то, что продает Украину оптом и в розницу.
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25.01.2021 10:39 Ответить
Манатки в зубы и на растов!!!!
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25.01.2021 10:41 Ответить
оооооо в бубочки вже більше півмільона жополизів назбиралося - оце реальна статистика зедебілів в Україні і не потрібні різні "центри"
https://www.instagram.com/p/CKdZJAfhAoI/ ЯНеЛохМеніУже43
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25.01.2021 11:03 Ответить
В стране жуткое нарушение прав граждан, Конституции, сплошные митинги, а оно делает селфи и улыбается
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25.01.2021 12:12 Ответить
 
 