Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева

Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале столицы из-за запланированных акций протеста.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут работать кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Отмечается, что сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины и другими органами государственной власти.

"Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к властным учреждениям. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации. Вместе с этим, полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок", - добавили в полиции.

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