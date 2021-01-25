Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі Києва

Правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі столиці через заплановані акції протесту.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, працюватимуть кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.

Зазначається, що сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, в тому числі під будівлею Верховної Ради України та іншими органами державної влади.

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" Організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації. Разом з цим, поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок", - додали в поліції.