УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7955 відвідувачів онлайн
Новини
2 445 13

Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі Києва

Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі Києва

Правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі столиці через заплановані акції протесту.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції в  Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, працюватимуть кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.

Зазначається, що сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, в тому числі під будівлею Верховної Ради України та іншими органами державної влади.

Також читайте: Кулеба про причини підтримки Навального і протестувальників у РФ: "Ворог мого ворога - мій друг"

" Організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації. Разом з цим, поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок", - додали в поліції.

Автор: 

ВР (14949) Кабмін (14078) Київ (19436) Нацполіція (15142) протест (2397)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Боятся поздравительных мероприятий?
Вова, с днём рожденья!
показати весь коментар
25.01.2021 10:32
+5
Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева - Цензор.НЕТ 2666
показати весь коментар
25.01.2021 10:33
+4
Почему ОНО играет лапами? Где историческая правда?
показати весь коментар
25.01.2021 10:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боятся поздравительных мероприятий?
Вова, с днём рожденья!
показати весь коментар
25.01.2021 10:32 Відповісти
зюзіка прийдуть привітати?
показати весь коментар
25.01.2021 10:32 Відповісти
Щоб тобі це "зелене день народження" запам'яталося на довго.
показати весь коментар
25.01.2021 10:32 Відповісти
Ф краще, щоб не плутатися, дата народження і дата смерті співпадала
показати весь коментар
25.01.2021 14:09 Відповісти
Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева - Цензор.НЕТ 2666
показати весь коментар
25.01.2021 10:33 Відповісти
Почему ОНО играет лапами? Где историческая правда?
показати весь коментар
25.01.2021 10:41 Відповісти
очкуєт криворогий
показати весь коментар
25.01.2021 10:34 Відповісти
Тварини хвилюються за свої шкури... Розуміють, що вже наробили стільки, що розмовами типу "сам дурень" це вже не скінчиться...
показати весь коментар
25.01.2021 10:36 Відповісти
не ображайте, будь ласка, тварин.
Це - створіння
показати весь коментар
25.01.2021 10:38 Відповісти
Осчастливленные сметуны в порыве благодарности все равно сметут все преграды и прорвутся к дупе шмаркли, чтобы цёмать-цёмать-цёмать свою бубочку за то, что продает Украину оптом и в розницу.
показати весь коментар
25.01.2021 10:39 Відповісти
Манатки в зубы и на растов!!!!
показати весь коментар
25.01.2021 10:41 Відповісти
оооооо в бубочки вже більше півмільона жополизів назбиралося - оце реальна статистика зедебілів в Україні і не потрібні різні "центри"
https://www.instagram.com/p/CKdZJAfhAoI/ ЯНеЛохМеніУже43
показати весь коментар
25.01.2021 11:03 Відповісти
В стране жуткое нарушение прав граждан, Конституции, сплошные митинги, а оно делает селфи и улыбается
показати весь коментар
25.01.2021 12:12 Відповісти
 
 