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Новости Агрессия России против Украины
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Угроза военного вторжения России сохраняется, - СБУ

Угроза военного вторжения России сохраняется, - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о том, что угроза российского вторжения в Украину сохраняется.

Об этом она рассказала в ответ на запрос "Радіо Свобода" о целях и сценариях осенних учений украинских силовых структур в Херсонской области в районе Северо-Крымского канала, Каховской гидроэлектростанции и Каховского судоходного шлюза.

"Усиливаются группировки вооруженных сил Российской Федерации и их наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения. Растет милитаризация временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя", – подчеркнули в СБУ.

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россия (95418) СБУ (19871)


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Топ комментарии
+15
ну да сохраняется....а в это время замы сбу друг друга мочат
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25.01.2021 10:59
+10
Ой та ладна! В нас є бамбардіровщік! В нього сьогодні празднік.
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25.01.2021 11:00
+10
Та ви шо?
Швидше відводьте війська та скорочуйте армію.
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25.01.2021 11:00
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ну да сохраняется....а в это время замы сбу друг друга мочат
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25.01.2021 10:59 Ответить
Ой та ладна! В нас є бамбардіровщік! В нього сьогодні празднік.
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25.01.2021 11:00 Ответить
С такой СБУ у нас одна надёжа на этот бомбардировщик!
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25.01.2021 11:52 Ответить
Та ви шо?
Швидше відводьте війська та скорочуйте армію.
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25.01.2021 11:00 Ответить
"Загроза військового вторгнення Росії зберігається, - СБУ"

Ця загроза "висить" вже 7 років...
Але це повідомлення, має бути основою для дій влади! А, якщо вона спрямовується нам, читачам, без всяких рекомендацій (як нам діяти після цього повідомлення), то її слід розуміти - як відозмінну лякалу Потроха : "Не чиніть опір владі, не виходьте на акції протесту... "а то Путін нападе!"
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25.01.2021 11:34 Ответить
Треба ще на 10 км відступити і все буде гаразд!
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25.01.2021 11:42 Ответить
Ого, глубокая аналитика...
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25.01.2021 11:01 Ответить
опять глаза замазываете народу??? а шо она эта угроза когдато в последние 6 лет куда то исчезала? вы прямо "капитан очевидность", еще бы написали что вода мокрая! про дело смвагнеровцами рассказывать будете или опять "угроза сохраняется"?
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25.01.2021 11:03 Ответить
между собой там лучше разберитесь...
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25.01.2021 11:03 Ответить
Стараются...
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25.01.2021 11:40 Ответить
Не портьте четырежды "патриоту" днюху
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25.01.2021 11:03 Ответить
Ещё и"Единственную Преграду" хотели заказать что бы убить.
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25.01.2021 11:03 Ответить
сколько месяцев служба работала над этими выводами?... эта угроза была и будет, пока на карте и чьих-то мозгах существует мордор...
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25.01.2021 11:04 Ответить
и это все на что хватает сбу. але болезные они уже вторглись мы скоро уже 7 лет как воюем
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25.01.2021 11:04 Ответить
это вы кому?этим двум замам,у которых дуэль на компроматах?
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25.01.2021 11:04 Ответить
Вот такое хлебное место...
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25.01.2021 11:11 Ответить
СБУ говорить про вірогідність агресії а керівництво країни знижуе закупівлю озброєння для ВСУ та скорочує виготовлення ***********.
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25.01.2021 11:04 Ответить
P.S.По данним самого керівництва в разі відкритої агресії 60-70% кураїнців готові стати на захист України а чим країна їх озброїть та накормить?Косами,вилами а накормить лободою?
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25.01.2021 11:09 Ответить
Вы там полковников своих охраняйте и контрабанду ищите, не отвлекайтесь.
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25.01.2021 11:05 Ответить
Отут я їм вірю - у них же паспорти рашки, кому ліпше знати, як не їм.
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25.01.2021 11:05 Ответить
Країну рвуть з середини, а ви і пальцем не поворухнули.
Ледарі та нездари.
Не вірю я більше в СБУ.
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25.01.2021 11:08 Ответить
Країну рвуть з середини

Так они ж этому и содействуют...
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25.01.2021 11:58 Ответить
Открыли Америку. Как сохранялась до заказа сбушниками друг друга так и сохраняется.
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25.01.2021 11:09 Ответить
в сбу одни капитаны и это очевидно )
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25.01.2021 11:10 Ответить
Почему одни капитаны? Есть и лейтенант. Старшой
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25.01.2021 11:59 Ответить
))
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25.01.2021 12:05 Ответить
От зараз зрозуміло, чому сьогодні зеленський у робочий час в спортзалі: тренується та готується давати відчіс агресору
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25.01.2021 11:10 Ответить
Вы бы хоть уже молчали, со своей угрозой... Там ишак нацистский орет, шо НАТО приближаеца, а тут угроза сохраняеца, неподецки. Самая страшная угроза - это вы сами.
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25.01.2021 11:10 Ответить
Ну звісно, коли тебе ловлять на відвертому бандитизмі, корупції, тицяй пальцем у Путіна і волай що нападе. Він то нападе, однозначно, але яке це відношення має до повного розвалу самої служби незрозуміло. Їм би зараз звітувати про хід розслідування останніх подій, які плани реформування цього бандугруповання, а вони пальцем у росіян.
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25.01.2021 11:10 Ответить
Путин тычет в Америгу, мы - в Путина. Грабь, ребята!
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25.01.2021 11:16 Ответить
О , а вот и старая песня Петра : Путин нападе , в исполнении ОПГ СБУ для удержания никчёмной власти Зе
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25.01.2021 11:13 Ответить
А що то було у 14-му році - хіба не вторгення? Про що зараз мова?
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25.01.2021 11:13 Ответить
та не, вторжение это танковые клинья и ковровые бомбардировки, крылатая ракета прямо посреди заседания ВР и дивизия спецназа десантирующаяся на город
а в 2014 небольшая спецоперация по предотвращению вступления украины в НАТО, продолжается до сих пор
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25.01.2021 11:29 Ответить
Ну нічого собі ви дурню пишите. Всьо, Байдена зробили президентом і він закінчить цю війну.
Ви що, в трампісти записались?
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25.01.2021 11:13 Ответить
СБУ отдуплилось
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25.01.2021 11:14 Ответить
.. лась
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25.01.2021 11:15 Ответить
С таким СБУ 100%.
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25.01.2021 11:16 Ответить
"Угроза военного вторжения России сохраняется" - дивно чути таку фразу від СБУ. Військове вторгнення вже наявне, воно є, частина України окупована. Могли б написати "Подальша ескалація чи активні бойові дії".
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25.01.2021 11:17 Ответить
Это не так пафосно и население может не вкурить в "эскалацию". А тут по-простому - "угроза военного вторжения" и все забывают местных грабителей.
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25.01.2021 11:22 Ответить
Серьезно? А почему тогда миллиарды долларов идут в карманы Ахметову и КО а е на закупку военной техники? Или будем солнечными панелями и каштанами отбиваться от врага? А когда припечет опять начнется *братья и сьостры спасайте Родину...*
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25.01.2021 11:20 Ответить
Тише, выведут... (с).
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25.01.2021 11:42 Ответить
Вода водная, огонь горячий, воздух дует
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25.01.2021 11:21 Ответить
... почему СБУ не занимается нейтрализацией агентов кремля в высших эшелонах власти, ведь такое вторжение во внутренние дела Украины даже пострашнее военного ?
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25.01.2021 11:24 Ответить
Главное, в ходе расследования не выйти на самих себя.
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25.01.2021 11:30 Ответить
Поэтому вы там собачитесь,подставляя друг друга.
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25.01.2021 11:28 Ответить
https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/povinni-buli-vzyati-pozitsii-voroga-rozvidniki-rozpovili-scho-ne-tak-z-ofitsijnoyu-versieyu-zagibeli-krasnogrudya-i-zhuravlya.htm "Мали взяти позиції ворога". Розвідники розповіли, що не так із офіційною версією загибелі Красногрудя і Журавля


Загроза військового вторгнення Росії зберігається, - СБУ - Цензор.НЕТ 5330
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25.01.2021 11:28 Ответить
А я думаю, чого головнопіарщикобрехун качається в спортзалі і викладує своє фото, готується відать, чи залякую?
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25.01.2021 11:29 Ответить
а как же басня о том что в кацапов ничего не едет и не стреляет? так что спокойно себе сидим на диванах и в ус не дуем ) для чего нам наращивать какие то силы )
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25.01.2021 11:33 Ответить
СБУ сначала что-то замутит, а потом говорит, что Путин нападёт. Так было с "убийством" журналиста Бабченко, так и сейчас после "покушения" на какого-то генерала СБУ, который нафик никому не нужен.
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25.01.2021 11:38 Ответить
Ну, прям таки "нафик никому не нужен". Як би ці посади нікому не були потрібні то, за них би не боролися чиновники. Туди де нема ніякої вигоди роками людей найти не можуть. А де медом помазано, там боротьба йде жорстока.
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25.01.2021 11:44 Ответить
Они уже давно вторглись, ДБ!!!
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25.01.2021 11:43 Ответить
Это они так разговорами про вторгнення, как фиговым листком прикрывают свои срамные места (дела).
На что-то более оригинальное не сподобились
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25.01.2021 12:05 Ответить
загроза внутрішнього =вторгнення= іде від телеканалу зік, сбу не бажає це бачити, там все на вихваляння рф і проти всього УКРАЇНСЬКОГО.
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25.01.2021 11:44 Ответить
посмотрите с какой силой в последнее время ядовитая ложь и ненависть брызжет со всех щедро финансируемых прокремлёвских каналов, по любому поводу, цель которых - сеять неверие украинцев в собственные силы, подавление их воли, экономический хаос и раскол в обществе ... и органы госбезопасности спокойно за этим наблюдают и снова ждут что этим займётся США
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25.01.2021 11:44 Ответить
90% СБУшников имеют Российское гражданство и паспорта. Это рекетиры по получению денег с работяг. А пугалки по типу: придет Рашия отберет все.... Она уже давно напала и внутри страны, а шестерки за деньги вроде всей системы МВД и СБУ получаю дань и садят за три корки хлеба и за переделанный пистолет для защиты от Путина и ментов.
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25.01.2021 12:26 Ответить
та похеру, главное что б пенсии платили на окуп. территорию...
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25.01.2021 11:47 Ответить
Ужн давно напал, а они только сейчас типа заметили, бо сказать большн нечего.
Хреновы квартальные юморысты
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25.01.2021 12:07 Ответить
СБУ так обосралась, что все, что она теперь говорит выглядит как попытка обтереться, но по факту только все больше размазывает говно по жопе...
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25.01.2021 11:57 Ответить
Скажімо так: в зв'язку зі змінами, які відбулися в міжнародній політиці вірогідність посилення агресивних дій ворога значно підвищилася. На данному етапі послаблення ролі Заходу, в зв'язку зі зміною влади в США та Німеччині, у ерефії відкривається нове вікно можливостей.
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25.01.2021 11:58 Ответить
И посредине этого разгула

Я пошептал на ухо жениху -
И жениха, как будто ветром, сдуло,
Невеста вся рыдает наверху.

Сосед орёт, что он народ,

Что основной закон блюдёт:

Мол кто не ест, тот и не пьёт, -

И выпил, кстати.

Все сразу повскакали с мест,

Но тут малец с поправкой влез:

"Кто не работает - не ест,

Ты спутал, батя!"
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25.01.2021 12:28 Ответить
Напомните о % предателей в СБУ в 2014 г. в Крыму и на Донбасе. "Учения" в ответ на угрозу вторжения? Ню, ню ...
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25.01.2021 12:33 Ответить
а то путлєр нападьод гдє то раньшє слишалі зєбіли а у !
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25.01.2021 13:10 Ответить
тобто, ймовірно, путін такі нападьот, хоч Пороха вже на Банковій немає?!
А що ж там було видно в очах путіна?
Не кажіть Вові, не псуйте йому свято...
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25.01.2021 13:17 Ответить
Так они даже на позиции США напали в Сирии целым батальоном. Это были не учения, счет там был 300:0 не в пользу ымперцев.
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25.01.2021 14:00 Ответить
 
 