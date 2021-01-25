Угроза военного вторжения России сохраняется, - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о том, что угроза российского вторжения в Украину сохраняется.

Об этом она рассказала в ответ на запрос "Радіо Свобода" о целях и сценариях осенних учений украинских силовых структур в Херсонской области в районе Северо-Крымского канала, Каховской гидроэлектростанции и Каховского судоходного шлюза.



"Усиливаются группировки вооруженных сил Российской Федерации и их наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения. Растет милитаризация временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя", – подчеркнули в СБУ.

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