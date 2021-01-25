Угроза военного вторжения России сохраняется, - СБУ
Служба безопасности Украины заявляет о том, что угроза российского вторжения в Украину сохраняется.
Об этом она рассказала в ответ на запрос "Радіо Свобода" о целях и сценариях осенних учений украинских силовых структур в Херсонской области в районе Северо-Крымского канала, Каховской гидроэлектростанции и Каховского судоходного шлюза.
"Усиливаются группировки вооруженных сил Российской Федерации и их наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения. Растет милитаризация временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя", – подчеркнули в СБУ.
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+15 Kolja Stambulskij
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+10 саша паламарчук
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+10 Чайка Київ
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Швидше відводьте війська та скорочуйте армію.
Ця загроза "висить" вже 7 років...
Але це повідомлення, має бути основою для дій влади! А, якщо вона спрямовується нам, читачам, без всяких рекомендацій (як нам діяти після цього повідомлення), то її слід розуміти - як відозмінну лякалу Потроха : "Не чиніть опір владі, не виходьте на акції протесту... "а то Путін нападе!"
Ледарі та нездари.
Не вірю я більше в СБУ.
Так они ж этому и содействуют...
а в 2014 небольшая спецоперация по предотвращению вступления украины в НАТО, продолжается до сих пор
Ви що, в трампісти записались?
На что-то более оригинальное не сподобились
Хреновы квартальные юморысты
Я пошептал на ухо жениху -
И жениха, как будто ветром, сдуло,
Невеста вся рыдает наверху.
Сосед орёт, что он народ,
Что основной закон блюдёт:
Мол кто не ест, тот и не пьёт, -
И выпил, кстати.
Все сразу повскакали с мест,
Но тут малец с поправкой влез:
"Кто не работает - не ест,
Ты спутал, батя!"
А що ж там було видно в очах путіна?
Не кажіть Вові, не псуйте йому свято...