Загроза військового вторгнення Росії зберігається, - СБУ
Служба безпеки України заявляє про те, що загроза російського вторгнення в Україну зберігається.
Про це повідомлено у відповідь на запит "Радіо Свобода" щодо цілей і сценаріїв осінніх навчань українських силових структур в Херсонській області в районі Північно-Кримського каналу, Каховської гідроелектростанції і Каховського судноплавного шлюзу, інформує Цензор.НЕТ.
"Посилюються угруповання збройних сил Російської Федерації та їхній наступальний потенціал, регулярно проводяться масштабні військові навчання поблизу державного кордону України, що свідчить про збереження загрози військового вторгнення. Зростає мілітаризація тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя", - підкреслили в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
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Швидше відводьте війська та скорочуйте армію.
Ця загроза "висить" вже 7 років...
Але це повідомлення, має бути основою для дій влади! А, якщо вона спрямовується нам, читачам, без всяких рекомендацій (як нам діяти після цього повідомлення), то її слід розуміти - як відозмінну лякалу Потроха : "Не чиніть опір владі, не виходьте на акції протесту... "а то Путін нападе!"
Ледарі та нездари.
Не вірю я більше в СБУ.
Так они ж этому и содействуют...
а в 2014 небольшая спецоперация по предотвращению вступления украины в НАТО, продолжается до сих пор
Ви що, в трампісти записались?
На что-то более оригинальное не сподобились
Хреновы квартальные юморысты
Я пошептал на ухо жениху -
И жениха, как будто ветром, сдуло,
Невеста вся рыдает наверху.
Сосед орёт, что он народ,
Что основной закон блюдёт:
Мол кто не ест, тот и не пьёт, -
И выпил, кстати.
Все сразу повскакали с мест,
Но тут малец с поправкой влез:
"Кто не работает - не ест,
Ты спутал, батя!"
А що ж там було видно в очах путіна?
Не кажіть Вові, не псуйте йому свято...