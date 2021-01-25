"Загроза військового вторгнення Росії зберігається, - СБУ"

Служба безпеки України заявляє про те, що загроза російського вторгнення в Україну зберігається.

Про це повідомлено у відповідь на запит "Радіо Свобода" щодо цілей і сценаріїв осінніх навчань українських силових структур в Херсонській області в районі Північно-Кримського каналу, Каховської гідроелектростанції і Каховського судноплавного шлюзу, інформує Цензор.НЕТ.

"Посилюються угруповання збройних сил Російської Федерації та їхній наступальний потенціал, регулярно проводяться масштабні військові навчання поблизу державного кордону України, що свідчить про збереження загрози військового вторгнення. Зростає мілітаризація тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя", - підкреслили в СБУ.

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