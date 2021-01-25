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За прошлую неделю на Донбассе оккупанты потеряли четырех человек, 4 - ранены

За прошлую неделю на Донбассе оккупанты потеряли четырех человек, 4 - ранены

Российские наемники потеряли 4 человека в период с 18 по 25 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем аккаунте в соцсети пишет офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

"Потери орков в течение 18.01 - 25.01.21 составили: безвозвратные (200) - 4 человека; ранеными и травмированными (300) - 4 человека; автомобиль "КамАЗ" - 1 ед. (в результате ДТП)", - написал он.

По его словам, все потери небоевые. 

"Подразделения ОС придерживаются договоренностей прекращении огня", - подытожил он.

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За прошлую неделю на Донбассе оккупанты потеряли четырех человек, 4 - ранены 01

Донбасс (26955) потери (4378) наемники рф (2077) Нещадим Сергей (9)


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Топ комментарии
+13
умирают животные, русские оккупанты - дохнут!)
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25.01.2021 11:24
+13
да не умерли а здохли
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25.01.2021 11:24
+7
харашо, шоб и раненные повыздыхали )
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25.01.2021 11:25
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умирают животные, русские оккупанты - дохнут!)
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25.01.2021 11:24 Ответить
да не умерли а здохли
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25.01.2021 11:24 Ответить
харашо, шоб и раненные повыздыхали )
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25.01.2021 11:25 Ответить
Горе-то, а? Пойду приму 300 капель эфирной валерьянки... Забудусь сном )))0))0)))
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25.01.2021 11:26 Ответить
"За прошлую неделю на Донбассе умерли 4 оккупанта"
За прошлую неделю на Донбассе умерли 4 оккупанта, 4 - ранены - Цензор.НЕТ 7364
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25.01.2021 11:26 Ответить
Водка и наркотики делают больше чем вся наша армия. Сколько раз говорил что нужно даунбас и Рашку наркотой и паленым алкоголеми и продуктами напичкать по самое нехочу. Если не хотите воевать дайте природе окупантов уничтожать
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25.01.2021 11:30 Ответить
Не треба кацапсячих тварин називати людьми...
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25.01.2021 11:33 Ответить
Саме головне здоров"я ім!
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25.01.2021 11:34 Ответить
И большого человеческого счастья!
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25.01.2021 11:57 Ответить
За минулий тиждень на Донбасі окупанти втратили чотирьох осіб, 4 - поранено - Цензор.НЕТ 5457. .
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25.01.2021 11:37 Ответить
Здохло четверо лаптєногів? Туди їм і дорога. І дусту в могилки.
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25.01.2021 12:13 Ответить
То есть, обе стороны постреливают иногда....
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26.01.2021 04:27 Ответить
 
 