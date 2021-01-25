За прошлую неделю на Донбассе оккупанты потеряли четырех человек, 4 - ранены
Российские наемники потеряли 4 человека в период с 18 по 25 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем аккаунте в соцсети пишет офицер украинской разведки Сергей Нещадим.
"Потери орков в течение 18.01 - 25.01.21 составили: безвозвратные (200) - 4 человека; ранеными и травмированными (300) - 4 человека; автомобиль "КамАЗ" - 1 ед. (в результате ДТП)", - написал он.
По его словам, все потери небоевые.
"Подразделения ОС придерживаются договоренностей прекращении огня", - подытожил он.
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