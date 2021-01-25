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Новости Агрессия России против Украины
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Минкультуры просит посольство Великобритании разъяснить, почему российская служба ВВС внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ

Минкультуры просит посольство Великобритании разъяснить, почему российская служба ВВС внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ

Министерство культуры и информационной политики обратилось в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне, почему их российское бюро компании внесло оккупированные Севастополь и Симферополь в список российских городов.

"Преступления против Украины и собственного народа стали обычной практикой для внутренней политики России. По итогам мирных протестов, вспыхнувших по всей стране, арестованы 3 521 человека. Ужасный антирекорд… Международные санкции против российских властей должны быть установлены в ближайшее время. Но для этого нужны решительные действия не только от руководства государств, но и соблюдение информационной безопасности, в частности, международными информационными агентствами", - написал министр Александр Ткаченко в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Министр считает, что когда российское бюро BBC в своем посте относит оккупированные Севастополь и Симферополь к российским городам, хотя и упоминает об оккупации, - это уже двойные стандарты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Русская служба ВВС NEWS внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ. Не продвигайте ложные нарративы, - спикер МИД Николенко

"Би-Би-Си много лет считается международным образцом достоверности информации в материалах, поэтому МКИП обращается в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне, почему их российский филиал внесла Севастополь и Симферополь в список российских городов, где проходили акции протеста против задержания Навального", - отметил Ткаченко, прикрепив к сообщению подтверждающею инфографику BBC.

Минкультуры просит посольство Великобритании разъяснить, почему российская служба ВВС внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ 01
Минкультуры просит посольство Великобритании разъяснить, почему российская служба ВВС внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ 02
Минкультуры просит посольство Великобритании разъяснить, почему российская служба ВВС внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ 03

Автор: 

Великобритания (4943) Крым (26373) Министерство культуры и информационной политики (773) россия (95420) город Севастополь (1760) Симферополь (657) СМИ (3833) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+6
Регулярно читаю ВВС русский и украинские отделы. Уже давно есть четкое ощущение, что с русскоязычным Бибиси умело работают российские спецслужбы. очень много месседжей в материалах бибиси скорей в лайт-варианте вторят российской пропаганде, чем обьективности, к сожалению нет время рыться и приводить примеры, но их масса.
Раньше Бибиси были образцом журналистики - сейчас точно нет, это малопопулярное, непонятное по интерфейсу (идиотская подача новостей без хронологии и четкости) издание, где уже давным давно забыты журналистские стандарты (мнения разных сторон, комментарии независимых экспетров и т.д.). Даже их славетні лонгриды на научно популярные темы, скорей уже популярные чем научные. Но это не только с Бибиси со всеми традиционными СМи происходит и причины понятны.
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25.01.2021 11:53
+3
Так і є: "с русскоязычным Бибиси умело работают российские спецслужбы". До речі, з касапським Deutsche Welle - також. Та ж сама історія
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25.01.2021 12:15
+3
Мне плевать на ваши формальные выкладки Русин, для начала почитайте Бибиси хотя бы три дня и вообще почитайте что-то кроме соцсетей и пару украинских СМИ, а потому будете умничать. У русскоязычных западных СМИ много проблем даже по сравнению с передовыми украинскими, но чтобы это знать надо их хоть иногда открывать.
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25.01.2021 12:17
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"Министр считает, что когда российское бюро BBC в своем посте относит оккупированные Севастополь и Симферополь к российским городам, хотя и упоминает об оккупации, - это уже двойные стандарты"

Если упоминает об оккупации, то какие проблемы?
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25.01.2021 11:42 Ответить
https://t.me/otkachenkokyiv/496 Tkachenko.UA : "Адже коли російське бюро Бі-Бі-Сі в своєму пості відносить Севастополь та Сімферополь - до російських міст, хоч і згадує про анексію - це вже подвійні стандарти."
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25.01.2021 12:28 Ответить
Новость "В украинском городе Севастополе полиция жестоко разогнала митинг в защиту Навального" (со сноской внизу "оккупирован РФ") Вам бы понравилась больше?
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25.01.2021 14:57 Ответить
Тю. А я про що? - Про те ж саме.
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26.01.2021 16:28 Ответить
Сноску заметил, но не понял, что это такое.
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25.01.2021 11:46 Ответить
А Шо, на рівні МЗС очко жим-жим?
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25.01.2021 11:48 Ответить
"Знавець" дипломатії, а нащо дружній країні (стратегічному партнерові) на рівні МЗС щось видавати.
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25.01.2021 12:16 Ответить
Регулярно читаю ВВС русский и украинские отделы. Уже давно есть четкое ощущение, что с русскоязычным Бибиси умело работают российские спецслужбы. очень много месседжей в материалах бибиси скорей в лайт-варианте вторят российской пропаганде, чем обьективности, к сожалению нет время рыться и приводить примеры, но их масса.
Раньше Бибиси были образцом журналистики - сейчас точно нет, это малопопулярное, непонятное по интерфейсу (идиотская подача новостей без хронологии и четкости) издание, где уже давным давно забыты журналистские стандарты (мнения разных сторон, комментарии независимых экспетров и т.д.). Даже их славетні лонгриды на научно популярные темы, скорей уже популярные чем научные. Но это не только с Бибиси со всеми традиционными СМи происходит и причины понятны.
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25.01.2021 11:53 Ответить
"Регулярно читаю ВВС русский и украинские отделы. Уже давно есть четкое ощущение"

Нульовый (вновь прибывший на Цензор), а ты кто такой, что твое мнение должно иметь хоть какой то вес, в оценке https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC наибольшей телерадиокомпании в мире?
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25.01.2021 12:04 Ответить
Мне плевать на ваши формальные выкладки Русин, для начала почитайте Бибиси хотя бы три дня и вообще почитайте что-то кроме соцсетей и пару украинских СМИ, а потому будете умничать. У русскоязычных западных СМИ много проблем даже по сравнению с передовыми украинскими, но чтобы это знать надо их хоть иногда открывать.
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25.01.2021 12:17 Ответить
Лаптеногий, я очень давно читаю ББС, а также уже давно на єтом форуме, а ті - нульовка лахтинская, обікновенная. В твоей методичке - сеять недоверие к СМИ - стран-партнеров Украины.
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25.01.2021 12:22 Ответить
не заговарюйся
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25.01.2021 12:19 Ответить
Так і є: "с русскоязычным Бибиси умело работают российские спецслужбы". До речі, з касапським Deutsche Welle - також. Та ж сама історія
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25.01.2021 12:15 Ответить
Звичайна удмуртська брехня
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25.01.2021 12:18 Ответить
Ответил ниже: "русская" служба не станет писать https://censor.net/ru/comments/locate/3243810/01921484-7dbe-72ab-bdd6-8b54c8fe25dd.
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25.01.2021 12:54 Ответить
втям: навіть касапи, які складають штат касапської служби ВВС (та й з Deutsche Welle), будуть виконувати вказівки начальства з Лондона; і будуть пороти отсебятину, якщо прямої вказівки, як висвітлити ту чи іншу подію, з Лондона (чи з Берліна) не було. От вони і користуються цим.
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25.01.2021 13:24 Ответить
теж мені дивина. тут цензор вніс окуповпаний зах.берег річки йордан в склад ізраїлю, а російське бібісі крим- бо що одним що іншим шекель не пахне! а право- срать!
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25.01.2021 11:56 Ответить
не пора ли уже предложить ООН провести " Всемирный день протеста против оккупации РФ Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины ", с повсеместными акциями, чтобы то, что Крым - территория Украины - не было какой-то новостью (ну кроме тех, которым за то проплатили)
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25.01.2021 11:58 Ответить
наивный,думаешь в мире кому то интересен чей там Крым украинский или российский или ты думаешь если проведут такие акции то они кого то заинтересуют из простых людей? Постсовковые страны для цивилизованных стран и людей в них что то далокое и неинтересное, им плевать что там творится )
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25.01.2021 12:02 Ответить
ничё ничё, вода камень точит, даже тот, который " снеба "
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25.01.2021 12:05 Ответить
"Мінкультури просить" почему просит, почему не тербует? Где МИД?
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25.01.2021 12:07 Ответить
Не требует, потому что Великобритания - партнер и дружественная страна для Украины, потому нет смысла портить отношения из-за вопроса, который легко решается.
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25.01.2021 12:12 Ответить
Все эти "расийские бюро" международных органимзаций - забиты ватой под завязку!
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25.01.2021 12:20 Ответить
до чого тут посольство? це може пояснити будь хто, бо в той хрюцькій службі ВВС працюють цаповиті кацапісти з раші ********
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25.01.2021 12:22 Ответить
это вопрос МИДа, а не Минкульта... но так как толстеющие умища МИДа Украины не поспевают за событиями, либо не координируют работу (два украинца - три гетьмана), так и выходит... вывод - наказать и Минкульт, и МИД... чтобы в дальнейшем думали что делать, когда делать и как делать и не боялись проводить консультации, как это заведено в нормальном мире... а сейчас ход англичан - а они в очередной раз мокнут украинскую сторону в дерьмецо... и будут правы...
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25.01.2021 12:24 Ответить
Почему, почему... Да потому что "русская служба" - вот почему. Такие же упыри сидят и на дойчевелле (DW).
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25.01.2021 12:40 Ответить
"Да потому что "русская служба" - вот почему"

Если бы это была "русская" служба по сути, а не по названию, то она не писала бы об https://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150511_russian_military_ukraine_investigations участии войск рассеи на Донбасе и о хронике https://www.bbc.com/russian/features-47609756 анексии Крыма .
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25.01.2021 12:50 Ответить
Спасибо, кэп. Как это я не додумался? На пальцах объясняю: глобально они гадить не могут (как в случае с аннексией Крыма и войной на Донбассе), а вот на такие мелкие подлости способны. Патамушта расеяне... Это у них в крови.
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25.01.2021 13:17 Ответить
во-во!
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25.01.2021 13:25 Ответить
Борьба с ветряными мельницами.
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25.01.2021 13:41 Ответить
Разъяснить по какой причине Севастополь и Симферополь вдруг стали русскими городами? Разъясняю: по той же причине, по какой Леша Навальный именует Крым бутербродом. А иначе как русская служба ВВС и Леша будут харчеваться?
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25.01.2021 13:46 Ответить
 
 