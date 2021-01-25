Минкультуры просит посольство Великобритании разъяснить, почему российская служба ВВС внесла Севастополь и Симферополь в список городов РФ
Министерство культуры и информационной политики обратилось в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне, почему их российское бюро компании внесло оккупированные Севастополь и Симферополь в список российских городов.
"Преступления против Украины и собственного народа стали обычной практикой для внутренней политики России. По итогам мирных протестов, вспыхнувших по всей стране, арестованы 3 521 человека. Ужасный антирекорд… Международные санкции против российских властей должны быть установлены в ближайшее время. Но для этого нужны решительные действия не только от руководства государств, но и соблюдение информационной безопасности, в частности, международными информационными агентствами", - написал министр Александр Ткаченко в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Министр считает, что когда российское бюро BBC в своем посте относит оккупированные Севастополь и Симферополь к российским городам, хотя и упоминает об оккупации, - это уже двойные стандарты.
"Би-Би-Си много лет считается международным образцом достоверности информации в материалах, поэтому МКИП обращается в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне, почему их российский филиал внесла Севастополь и Симферополь в список российских городов, где проходили акции протеста против задержания Навального", - отметил Ткаченко, прикрепив к сообщению подтверждающею инфографику BBC.
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Если упоминает об оккупации, то какие проблемы?
Раньше Бибиси были образцом журналистики - сейчас точно нет, это малопопулярное, непонятное по интерфейсу (идиотская подача новостей без хронологии и четкости) издание, где уже давным давно забыты журналистские стандарты (мнения разных сторон, комментарии независимых экспетров и т.д.). Даже их славетні лонгриды на научно популярные темы, скорей уже популярные чем научные. Но это не только с Бибиси со всеми традиционными СМи происходит и причины понятны.
Нульовый (вновь прибывший на Цензор), а ты кто такой, что твое мнение должно иметь хоть какой то вес, в оценке https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC наибольшей телерадиокомпании в мире?
Если бы это была "русская" служба по сути, а не по названию, то она не писала бы об https://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150511_russian_military_ukraine_investigations участии войск рассеи на Донбасе и о хронике https://www.bbc.com/russian/features-47609756 анексии Крыма .