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Кабмин подготовит основу для годового тарифа газопоставщиков, - Шмыгаль

Кабмин подготовит основу для годового тарифа газопоставщиков, - Шмыгаль

Правительство совместно с энергетическим регулятором, народными депутатами, поставщиками газа в ближайшее время подготовит основу для годового тарифа газопоставщиков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Над чем мы работаем сейчас? Это консультации по НКРЭКУ, с народными депутатами, с поставщиками газа о создании в Украине в ближайшее время основы годового продукта. Сейчас основным является месячный продукт. А удобным и для всей Европы, и для граждан Украины является годовой продукт, который легко прогнозировать, легко рассчитывать. Люди не будут иметь стресс, когда ежемесячно цена будет меняться в ту или иную сторону и это трудно прогнозировать", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства также напомнил, что Кабмин будет инициировать законодательные изменения, согласно которым облгазы смогут уменьшить свой тариф на распределение газа.

Кроме того, правительство совместно с местной властью, Офисом Президента, депутатами готовит меморандум об ограничении тарифов на теплоснабжение.

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Автор: 

Газ (10223) НКРЭКУ (479) Тарифы на газ (351) Шмыгаль Денис (2680)


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А население туда не включили?
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25.01.2021 13:06 Ответить
триндець ринку газу
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25.01.2021 13:29 Ответить
щоб тобі не було шоком 10 гривень за куб взимку - плати ту ж ціну і влтку.. стабільність позитивно впливає на нерви.. правда ж зелені тупі рти?.
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25.01.2021 13:52 Ответить
У нафтогаза годовой тариф начинался с 4.20 (примерно) - поэтому твои вопли непонятны)))
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25.01.2021 16:32 Ответить
Точнее - 4.73. Я подключился на 5.24, в октябре, когда узнал ноябрьскую цену от Хмельницкгазсбыта - 8.88. Но, похоже, у меня не самая запоздалая реакция.
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26.01.2021 13:56 Ответить
Правильно сделали) летом потребление все равно меньше в разы, поэтому в сумме за год выйдет дешевле, чем бы вы оплачивали по цене на каждый месяц.
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26.01.2021 21:15 Ответить
 
 