Кабмин подготовит основу для годового тарифа газопоставщиков, - Шмыгаль

Правительство совместно с энергетическим регулятором, народными депутатами, поставщиками газа в ближайшее время подготовит основу для годового тарифа газопоставщиков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Над чем мы работаем сейчас? Это консультации по НКРЭКУ, с народными депутатами, с поставщиками газа о создании в Украине в ближайшее время основы годового продукта. Сейчас основным является месячный продукт. А удобным и для всей Европы, и для граждан Украины является годовой продукт, который легко прогнозировать, легко рассчитывать. Люди не будут иметь стресс, когда ежемесячно цена будет меняться в ту или иную сторону и это трудно прогнозировать", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства также напомнил, что Кабмин будет инициировать законодательные изменения, согласно которым облгазы смогут уменьшить свой тариф на распределение газа.

Кроме того, правительство совместно с местной властью, Офисом Президента, депутатами готовит меморандум об ограничении тарифов на теплоснабжение.

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