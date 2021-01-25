УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8513 відвідувачів онлайн
Новини
1 124 6

Кабмін підготує основу для річного тарифу газопостачальників, - Шмигаль

Кабмін підготує основу для річного тарифу газопостачальників, - Шмигаль

Уряд спільно з енергетичним регулятором, народними депутатами, постачальниками газу найближчим часом підготує основу для річного тарифу газопостачальників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Над чим ми працюємо зараз? Це консультації з НКРЕКП, з народними депутатами, з постачальниками газу щодо створення в Україні протягом найближчого часу основи річного продукту. Зараз основним є місячний продукт. А зручним і для всієї Європи, і для громадян України є річний продукт, який легко прогнозувати, легко розраховувати. Люди не будуть мати стрес, коли щомісяця ціна змінюватиметься у той чи інший бік і це важко прогнозувати", - сказав Шмигаль.

Глава уряду також нагадав, що Кабмін ініціюватиме законодавчі зміни, відповідно до яких облгази зможуть зменшити свій тариф на розподіл газу.

Крім того, уряд спільно з місцевою владою, Офісом Президента, депутатами готує меморандум про обмеження тарифів на теплопостачання.

Також читайте: Проти 6 облгазів відкрили справи за завищення ціни на газ для населення, - АМКУ

Автор: 

газ (10415) НКРЕКП (1815) Тарифи на газ (1055) Шмигаль Денис (4566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А население туда не включили?
показати весь коментар
25.01.2021 13:06 Відповісти
триндець ринку газу
показати весь коментар
25.01.2021 13:29 Відповісти
щоб тобі не було шоком 10 гривень за куб взимку - плати ту ж ціну і влтку.. стабільність позитивно впливає на нерви.. правда ж зелені тупі рти?.
показати весь коментар
25.01.2021 13:52 Відповісти
У нафтогаза годовой тариф начинался с 4.20 (примерно) - поэтому твои вопли непонятны)))
показати весь коментар
25.01.2021 16:32 Відповісти
Точнее - 4.73. Я подключился на 5.24, в октябре, когда узнал ноябрьскую цену от Хмельницкгазсбыта - 8.88. Но, похоже, у меня не самая запоздалая реакция.
показати весь коментар
26.01.2021 13:56 Відповісти
Правильно сделали) летом потребление все равно меньше в разы, поэтому в сумме за год выйдет дешевле, чем бы вы оплачивали по цене на каждый месяц.
показати весь коментар
26.01.2021 21:15 Відповісти
 
 