Кабмін підготує основу для річного тарифу газопостачальників, - Шмигаль
Уряд спільно з енергетичним регулятором, народними депутатами, постачальниками газу найближчим часом підготує основу для річного тарифу газопостачальників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Над чим ми працюємо зараз? Це консультації з НКРЕКП, з народними депутатами, з постачальниками газу щодо створення в Україні протягом найближчого часу основи річного продукту. Зараз основним є місячний продукт. А зручним і для всієї Європи, і для громадян України є річний продукт, який легко прогнозувати, легко розраховувати. Люди не будуть мати стрес, коли щомісяця ціна змінюватиметься у той чи інший бік і це важко прогнозувати", - сказав Шмигаль.
Глава уряду також нагадав, що Кабмін ініціюватиме законодавчі зміни, відповідно до яких облгази зможуть зменшити свій тариф на розподіл газу.
Крім того, уряд спільно з місцевою владою, Офісом Президента, депутатами готує меморандум про обмеження тарифів на теплопостачання.
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