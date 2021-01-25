Рада планирует заслушать Лазебную по субсидиям и реализации закона о соцполитике

Верховная Рада намерена во время часа вопросов к правительству заслушать министра социальной политики Марину Лазебную по субсидиям и реализации закона о соцполитике.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу часа вопросов к правительству было только одно предложение - пригласить министра социальной политики Лазебную. Заслушать информацию о состоянии и проблемах реализации закона Украины о социальной политике. Думаю, что будет комплексный вопрос по всем направлениям: и по субсидиям, и о людях пожилого возраста", - отметил Разумков.

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