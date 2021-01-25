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Рада планирует заслушать Лазебную по субсидиям и реализации закона о соцполитике

Рада планирует заслушать Лазебную по субсидиям и реализации закона о соцполитике

Верховная Рада намерена во время часа вопросов к правительству заслушать министра социальной политики Марину Лазебную по субсидиям и реализации закона о соцполитике.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу часа вопросов к правительству было только одно предложение - пригласить министра социальной политики Лазебную. Заслушать информацию о состоянии и проблемах реализации закона Украины о социальной политике. Думаю, что будет комплексный вопрос по всем направлениям: и по субсидиям, и о людях пожилого возраста", - отметил Разумков.

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Автор: 

ВР (29234) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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та задайте той міністрокурві питання, чому забирають в пенсіонерів субсидію за копійчані борги по комуналці, може їм і їсти вже непотрібно, та усю пенсію віддати та собачку улюблену і кішечку продати, щоб енергетичним олігархам жилось ще краще?
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25.01.2021 12:42 Ответить
Субсидия с пенсией 4108 грн, коммуналка 3864 грн и как жить дальше? В управлении соц. защиты сказали будут долги по ЖКХ, лишим субсидии. Это не эпоха бедности, это нищета и геноцид.
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25.01.2021 14:43 Ответить
я про то і кажу, бо що при порошенку, що при зеленському владі важливіші тісні стосунки з олігархами, ніж громадяни.
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25.01.2021 14:45 Ответить
 
 