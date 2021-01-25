Рада планирует заслушать Лазебную по субсидиям и реализации закона о соцполитике
Верховная Рада намерена во время часа вопросов к правительству заслушать министра социальной политики Марину Лазебную по субсидиям и реализации закона о соцполитике.
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ.
"По поводу часа вопросов к правительству было только одно предложение - пригласить министра социальной политики Лазебную. Заслушать информацию о состоянии и проблемах реализации закона Украины о социальной политике. Думаю, что будет комплексный вопрос по всем направлениям: и по субсидиям, и о людях пожилого возраста", - отметил Разумков.
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Alexey Timofeev #468147
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Влад Смирнов #417589
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Alexey Timofeev #468147
показать весь комментарий25.01.2021 14:45 Ответить Мне нравится 1
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