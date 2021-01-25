Рада планує заслухати Лазебну щодо субсидій і реалізації закону про соцполітику

Верховна Рада має намір під час години запитань до уряду заслухати міністерку соціальної політики Марину Лазебну щодо субсидій і реалізації закону про соцполітику.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу години запитань до уряду було тільки одне речення - запросити міністерку соціальної політики Лазебну. Заслухати інформацію про стан і проблеми реалізації закону України про соціальну політику. Думаю, що буде комплексний питання в усіх напрямках: і щодо субсидій, і щодо людей похилого віку", - зазначив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики займеться виявленням незаконних установ для літніх людей, - Лазебна