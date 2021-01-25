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Рада планує заслухати Лазебну щодо субсидій і реалізації закону про соцполітику

Рада планує заслухати Лазебну щодо субсидій і реалізації закону про соцполітику

Верховна Рада має намір під час години запитань до уряду заслухати міністерку соціальної політики Марину Лазебну щодо субсидій і реалізації закону про соцполітику.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу години запитань до уряду було тільки одне речення - запросити міністерку соціальної політики Лазебну. Заслухати інформацію про стан і проблеми реалізації закону України про соціальну політику. Думаю, що буде комплексний питання в усіх напрямках: і щодо субсидій, і щодо людей похилого віку", - зазначив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики займеться виявленням незаконних установ для літніх людей, - Лазебна

Автор: 

ВР (14949) Міністерство соціальної політики (1269) Лазебна Марина (167)


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та задайте той міністрокурві питання, чому забирають в пенсіонерів субсидію за копійчані борги по комуналці, може їм і їсти вже непотрібно, та усю пенсію віддати та собачку улюблену і кішечку продати, щоб енергетичним олігархам жилось ще краще?
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25.01.2021 12:42 Відповісти
Субсидия с пенсией 4108 грн, коммуналка 3864 грн и как жить дальше? В управлении соц. защиты сказали будут долги по ЖКХ, лишим субсидии. Это не эпоха бедности, это нищета и геноцид.
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25.01.2021 14:43 Відповісти
я про то і кажу, бо що при порошенку, що при зеленському владі важливіші тісні стосунки з олігархами, ніж громадяни.
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25.01.2021 14:45 Відповісти
 
 