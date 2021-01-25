Рада планує заслухати Лазебну щодо субсидій і реалізації закону про соцполітику
Верховна Рада має намір під час години запитань до уряду заслухати міністерку соціальної політики Марину Лазебну щодо субсидій і реалізації закону про соцполітику.
Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"З приводу години запитань до уряду було тільки одне речення - запросити міністерку соціальної політики Лазебну. Заслухати інформацію про стан і проблеми реалізації закону України про соціальну політику. Думаю, що буде комплексний питання в усіх напрямках: і щодо субсидій, і щодо людей похилого віку", - зазначив Разумков.
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Alexey Timofeev #468147
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Влад Смирнов #417589
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Alexey Timofeev #468147
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