Мінсоцполітики займеться виявленням незаконних установ для літніх людей, - Лазебна

Міністерство соціальної політики проведе роботу щодо виявлення незаконних установ, які надають соціальні послуги з розміщення літніх людей

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Ми зараз організовуємо роботу щодо виявлення установ, які надають такі послуги і яких немає в реєстрі. Ми перевіримо умови перебування людей похилого віку в таких установах і будемо посилювати відповідальність тих людей, які організовують таку роботу", - сказала вона на позачерговому засіданні уряду в четвер.

Міністр зазначила, що згорілий будинок престарілих працював не в правовому полі.

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Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

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