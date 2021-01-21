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Новини
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Мінсоцполітики займеться виявленням незаконних установ для літніх людей, - Лазебна

Мінсоцполітики займеться виявленням незаконних установ для літніх людей, - Лазебна

Міністерство соціальної політики проведе роботу щодо виявлення незаконних установ, які надають соціальні послуги з розміщення літніх людей

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Ми зараз організовуємо роботу щодо виявлення установ, які надають такі послуги і яких немає в реєстрі. Ми перевіримо умови перебування людей похилого віку в таких установах і будемо посилювати відповідальність тих людей, які організовують таку роботу", - сказала вона на позачерговому засіданні уряду в четвер.

Міністр зазначила, що згорілий будинок престарілих працював не в правовому полі.

Читайте також: Шмигаль доручив ДСНС провести позачергові перевірки в будинках для людей похилого віку

Як повідомлялося, будинок для літніх людей горів сьогодні у Харкові. На місці пожежі знайшли тіла 15 загиблих, ще п'ятьох потерпілих доставили до лікарень.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Крім цього, Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Читайте: З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС

Автор: 

пожежа (4312) Харків (5565) Міністерство соціальної політики (1268) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+5
Таких установ в Україні мінімум сотні, і вони чудово відомі усім органам влади.
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21.01.2021 20:02
+4
У мене питання, до Харківської поліції. Дільничий на цій території є?
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21.01.2021 19:23
+3
Потрапило гівно корові на язик. Тепер жуватимуть тиждень.
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21.01.2021 19:20
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Потрапило гівно корові на язик. Тепер жуватимуть тиждень.
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21.01.2021 19:20 Відповісти
Кравчук в учреждении ткг- точно незаконно.
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21.01.2021 19:20 Відповісти
У мене питання, до Харківської поліції. Дільничий на цій території є?
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21.01.2021 19:23 Відповісти
А в Харькове есть полиция ???
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21.01.2021 19:26 Відповісти
Есть центурионы Кернеса
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21.01.2021 19:31 Відповісти
А до этого, что жопу трудно было от дивана оторвать ?
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21.01.2021 19:24 Відповісти
там вообще бардак, набирают санитарок у которых по 15 человек на каждую, естественно не оформляя официально на работу, потому там сменяются они почти каждую смену на новых что работать нормально там невозможно, какая там противопожарная безопасность туда сдают помирать и без пожаров управляются медсёстры с администрацией
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21.01.2021 19:25 Відповісти
Поздно батюшка пить Боржоми
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21.01.2021 19:29 Відповісти
Не было бы счастья, та несчастье помогло. ДЛя выявления нужно лярд гривень
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21.01.2021 19:32 Відповісти
Пойдут собирать взятки.
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21.01.2021 19:34 Відповісти
Да вон Лазебная уже губу раскатала как минимум на миллион зелёных.
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22.01.2021 09:16 Відповісти
Ото відкрилося «вікно можливостей», для чинуш...
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21.01.2021 19:45 Відповісти
""Мы сейчас организовываем работу по выявлению таких учреждений, которых нет в реестре", а где же те учреждения, которые есть в реестре? Если бы нормально работали "зареестрированные" учреждения, то других бы не было.Но выявлять,запрещать,
наказывать-это же легче чем организовывать нормальную работу. Такая вот у нас власть.Далеко мы с ней уйдем. Только в какую сторону?
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21.01.2021 19:54 Відповісти
Таких установ в Україні мінімум сотні, і вони чудово відомі усім органам влади.
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21.01.2021 20:02 Відповісти
Кто такие дома для пожилых организовал ,должны от державы получать помощь а у нас ещё и налогами хотят облогать
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21.01.2021 20:42 Відповісти
а законные есть?
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21.01.2021 21:53 Відповісти
Давайте их все закроем, а стариков выбросим на улицу на мороз..Как и всегда поступаем в Украине....А потом когда они умрут с холода - обьявим траур и зажгем свечку....
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22.01.2021 08:57 Відповісти
Пусть лучше займется созданием законных!
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22.01.2021 09:21 Відповісти
 
 