З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС

У Харкові працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували дев'ятьох осіб із будинку для літніх людей, який загорівся.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Зазначають, що всіх врятованих людей відправили в лікарню. Саму ж пожежу локалізували о 16:14 на площі в 100 квадратних метри.

Повідомляють, що на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб.

Як повідомлялося, в Харкові горів будинок для літніх людей. Унаслідок пожежі загинули щонайменше 15 осіб.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін збереться на позачергове засідання через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові, - Шмигаль