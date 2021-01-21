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З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС

З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС

У Харкові працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували дев'ятьох осіб із будинку для літніх людей, який загорівся.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Зазначають, що всіх врятованих людей відправили в лікарню. Саму ж пожежу локалізували о 16:14 на площі в 100 квадратних метри.

Повідомляють, що на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб.

Як повідомлялося, в Харкові горів будинок для літніх людей. Унаслідок пожежі загинули щонайменше 15 осіб.

У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.

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пожежа (4312) Харків (5565)


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Скорее всего хозяин дома экономил на газе.
И использовал дополнительно нагревательные электроприборы.
Не исключено, что самопальные.
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21.01.2021 17:18 Відповісти
В Харкові були морози -23 градуси, місцева влада абсолютно не турбувалась в яких умовах знаходяться люди які перебувають в державних та приватних закладах, пенсіонери, діти, ув'язенні. Як вони гріються, яка температура в приміщеннях, чи дотримується пожежна безпека в цих приміщеннях та в будинках вцілому. Тільки Аваков взяв кураторство над Харківської областю і тут відразу такий випадок. Це знак що Авакова потрібно знімати! Тим більше ДСНС та протипожежна безпека це відповідальність саме Авакова!
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21.01.2021 17:21 Відповісти
Схоже на якесь СІЗО, а не на будинок для літніх людей...
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21.01.2021 17:29 Відповісти
Богодельня какая-то судя по-своему частная. Такое впечатление, что их там просто держали закрытыми. Где персонал, кто за ними следил?
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21.01.2021 17:36 Відповісти
 
 