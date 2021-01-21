З охопленого полум'ям будинку для літніх людей врятували дев'ятьох осіб, - ДСНС
У Харкові працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували дев'ятьох осіб із будинку для літніх людей, який загорівся.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Зазначають, що всіх врятованих людей відправили в лікарню. Саму ж пожежу локалізували о 16:14 на площі в 100 квадратних метри.
Повідомляють, що на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб.
Як повідомлялося, в Харкові горів будинок для літніх людей. Унаслідок пожежі загинули щонайменше 15 осіб.
У зв'язку з трагедією президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування причин пожежі. За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами.
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И использовал дополнительно нагревательные электроприборы.
Не исключено, что самопальные.