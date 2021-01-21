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Из горящего дома престарелых спасли девять человек, - ГСЧС

Из горящего дома престарелых спасли девять человек, - ГСЧС

В Харькове работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли девять человек из дома престарелых, который загорелся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что всех спасенных людей отправили в больницу. Сам же пожар локализовали в 16:14 на площади в 100 квадратных метра.

Отмечается, что на месте пожара обнаружены тела 15 человек.

Как сообщалось, в Харькове горел дом престарелых. В результате пожара погибли минимум 15 человек.

В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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Автор: 

пожар (5931) Харьков (7452)


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Скорее всего хозяин дома экономил на газе.
И использовал дополнительно нагревательные электроприборы.
Не исключено, что самопальные.
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21.01.2021 17:18 Ответить
В Харкові були морози -23 градуси, місцева влада абсолютно не турбувалась в яких умовах знаходяться люди які перебувають в державних та приватних закладах, пенсіонери, діти, ув'язенні. Як вони гріються, яка температура в приміщеннях, чи дотримується пожежна безпека в цих приміщеннях та в будинках вцілому. Тільки Аваков взяв кураторство над Харківської областю і тут відразу такий випадок. Це знак що Авакова потрібно знімати! Тим більше ДСНС та протипожежна безпека це відповідальність саме Авакова!
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21.01.2021 17:21 Ответить
Схоже на якесь СІЗО, а не на будинок для літніх людей...
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21.01.2021 17:29 Ответить
Богодельня какая-то судя по-своему частная. Такое впечатление, что их там просто держали закрытыми. Где персонал, кто за ними следил?
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21.01.2021 17:36 Ответить
 
 