Из горящего дома престарелых спасли девять человек, - ГСЧС

В Харькове работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли девять человек из дома престарелых, который загорелся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что всех спасенных людей отправили в больницу. Сам же пожар локализовали в 16:14 на площади в 100 квадратных метра.

Отмечается, что на месте пожара обнаружены тела 15 человек.

Как сообщалось, в Харькове горел дом престарелых. В результате пожара погибли минимум 15 человек.

В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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