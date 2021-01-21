Минсоцполитики займется выявлением незаконных учреждений для пожилых людей, - Лазебная

Министерство социальной политики проведет работу по выявлению незаконных учреждений, которые предоставляют социальные услуги по размещению пожилых людей

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы сейчас организовываем работу по выявлению таких учреждений, которых нет в реестре предоставляющих такие услуги. Мы проверим условия пребывания людей преклонного возраста в таких учреждениях и будем усиливать ответственность тех людей, которые организовывают такую работу", - сказала она на внеочередном заседании правительства в четверг.

Министр отметила, что сгоревший дом престарелых работал не в правовом поле.

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Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

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