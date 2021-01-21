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Минсоцполитики займется выявлением незаконных учреждений для пожилых людей, - Лазебная

Минсоцполитики займется выявлением незаконных учреждений для пожилых людей, - Лазебная

Министерство социальной политики проведет работу по выявлению незаконных учреждений, которые предоставляют социальные услуги по размещению пожилых людей

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы сейчас организовываем работу по выявлению таких учреждений, которых нет в реестре предоставляющих такие услуги. Мы проверим условия пребывания людей преклонного возраста в таких учреждениях и будем усиливать ответственность тех людей, которые организовывают такую работу", - сказала она на внеочередном заседании правительства в четверг.

Министр отметила, что сгоревший дом престарелых работал не в правовом поле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки в домах престарелых

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

Читайте: Из горящего дома престарелых спасли девять человек, - ГСЧС

Автор: 

пожар (5932) Харьков (7452) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+5
Таких установ в Україні мінімум сотні, і вони чудово відомі усім органам влади.
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21.01.2021 20:02
+4
У мене питання, до Харківської поліції. Дільничий на цій території є?
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21.01.2021 19:23
+3
Потрапило гівно корові на язик. Тепер жуватимуть тиждень.
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21.01.2021 19:20
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Потрапило гівно корові на язик. Тепер жуватимуть тиждень.
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21.01.2021 19:20 Ответить
Кравчук в учреждении ткг- точно незаконно.
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21.01.2021 19:20 Ответить
У мене питання, до Харківської поліції. Дільничий на цій території є?
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21.01.2021 19:23 Ответить
А в Харькове есть полиция ???
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21.01.2021 19:26 Ответить
Есть центурионы Кернеса
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21.01.2021 19:31 Ответить
А до этого, что жопу трудно было от дивана оторвать ?
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21.01.2021 19:24 Ответить
там вообще бардак, набирают санитарок у которых по 15 человек на каждую, естественно не оформляя официально на работу, потому там сменяются они почти каждую смену на новых что работать нормально там невозможно, какая там противопожарная безопасность туда сдают помирать и без пожаров управляются медсёстры с администрацией
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21.01.2021 19:25 Ответить
Поздно батюшка пить Боржоми
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21.01.2021 19:29 Ответить
Не было бы счастья, та несчастье помогло. ДЛя выявления нужно лярд гривень
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21.01.2021 19:32 Ответить
Пойдут собирать взятки.
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21.01.2021 19:34 Ответить
Да вон Лазебная уже губу раскатала как минимум на миллион зелёных.
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22.01.2021 09:16 Ответить
Ото відкрилося «вікно можливостей», для чинуш...
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21.01.2021 19:45 Ответить
""Мы сейчас организовываем работу по выявлению таких учреждений, которых нет в реестре", а где же те учреждения, которые есть в реестре? Если бы нормально работали "зареестрированные" учреждения, то других бы не было.Но выявлять,запрещать,
наказывать-это же легче чем организовывать нормальную работу. Такая вот у нас власть.Далеко мы с ней уйдем. Только в какую сторону?
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21.01.2021 19:54 Ответить
Таких установ в Україні мінімум сотні, і вони чудово відомі усім органам влади.
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21.01.2021 20:02 Ответить
Кто такие дома для пожилых организовал ,должны от державы получать помощь а у нас ещё и налогами хотят облогать
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21.01.2021 20:42 Ответить
а законные есть?
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21.01.2021 21:53 Ответить
Давайте их все закроем, а стариков выбросим на улицу на мороз..Как и всегда поступаем в Украине....А потом когда они умрут с холода - обьявим траур и зажгем свечку....
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22.01.2021 08:57 Ответить
Пусть лучше займется созданием законных!
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22.01.2021 09:21 Ответить
 
 