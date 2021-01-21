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Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки в домах престарелых

Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки в домах престарелых

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки состояния пожарной безопасности в объектах повышенного риска, в том числе домах размещения пожилых людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поручаю Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния пожарной безопасности в объектах повышенного риска: отелях, пансионатах, хостелах, домах размещения пожилых людей", - сказал премьер на внеочередном заседании правительства в четверг.

Кроме того, местным органам власти и Министерству социальной политики поручено провести работу по установлению законности создания частных домов для пожилых людей.

Читайте: Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА

Также премьер поручил проработать вопрос необходимости оказания помощи пострадавшим на пожаре в Харькове.

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

Читайте: Из горящего дома престарелых спасли девять человек, - ГСЧС

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Спочатку здалося - позачергові вибори.
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21.01.2021 19:05 Ответить
Спочатку прикрийте борделі, ночліжки і т.п. незаконні джерела прибутку аваковських мєнтів. Бо наче мєнти не знали, що ця богадільня у Харкові нелегальна.
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21.01.2021 19:14 Ответить
В нелегальных? Каким образом, если они так себя не позиционируют? ?
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21.01.2021 22:08 Ответить
Дійсно, як їх знайти, якщо вони нелегальні ??
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21.01.2021 19:22 Ответить
как у нас говорят? петух в жо.... клюнул. но только этих петухов уже клюв болит а зеленошмигальская контора реагирует не до того а после. ну как и все папередники. а нахрена тогда было обещать и где ответственность за невыполненные обещния. премьеров меняет как перчатки---- не оправдали доверия. так моня тоже нихрена не выполнил, что обещал.

ХОЧУ ДРУГОГО ПРЕЗИДЕНТА!!
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21.01.2021 19:30 Ответить
А МЭРИЯ не в курсе была? Там ответственного не было?
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22.01.2021 11:00 Ответить
Зашевелились
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22.01.2021 11:02 Ответить
 
 