Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки в домах престарелых

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки состояния пожарной безопасности в объектах повышенного риска, в том числе домах размещения пожилых людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поручаю Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния пожарной безопасности в объектах повышенного риска: отелях, пансионатах, хостелах, домах размещения пожилых людей", - сказал премьер на внеочередном заседании правительства в четверг.

Кроме того, местным органам власти и Министерству социальной политики поручено провести работу по установлению законности создания частных домов для пожилых людей.

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Также премьер поручил проработать вопрос необходимости оказания помощи пострадавшим на пожаре в Харькове.

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

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