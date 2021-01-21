Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА

Ни государственного, ни частного, ни коммунального пансионата для пожилых людей по этому адресу не зарегистрировано, учреждение работало без документов.

Об этом в комментарии "Суспільному" сказал директор Харьковского областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага, информирует Цензор.НЕТ.

"Такого учреждения, которое по этому адресу числится, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента.

"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - добавил Шпарага.

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Заместитель городского головы Андрей Руденко добавил, что законность работы пансионата сейчас проверяют правоохранители.

"Пансионат работал без документов, проводится проверка. Выводы следователи сделают и в дальнейшем будут отрабатывать вопросы через прокуратуру и суд", - сказал он.

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. На месте пожара нашли тела 15 погибших, еще пятерых пострадавших доставили в больницы. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести. Один из них находится в ожоговом отделении, четверо - в токсикологии.

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В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что собственница дома престарелых установлена. Сейчас женщина находится на больничном, возле ее жилья выставили наряды полиции.