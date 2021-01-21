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Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА

Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА

Ни государственного, ни частного, ни коммунального пансионата для пожилых людей по этому адресу не зарегистрировано, учреждение работало без документов.

Об этом в комментарии "Суспільному" сказал директор Харьковского областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага, информирует Цензор.НЕТ.

"Такого учреждения, которое по этому адресу числится, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента.

"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - добавил Шпарага.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дом престарелых горит в Харькове, обнаружены тела 15 человек, - ГСЧС. ФОТО

Заместитель городского головы Андрей Руденко добавил, что законность работы пансионата сейчас проверяют правоохранители.

"Пансионат работал без документов, проводится проверка. Выводы следователи сделают и в дальнейшем будут отрабатывать вопросы через прокуратуру и суд", - сказал он.

Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. На месте пожара нашли тела 15 погибших, еще пятерых пострадавших доставили в больницы. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести. Один из них находится в ожоговом отделении, четверо - в токсикологии.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков о пожаре в Харькове: Собственница дома престарелых на больничном, возле ее дома выставлены наряды полиции

В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что собственница дома престарелых установлена. Сейчас женщина находится на больничном, возле ее жилья выставили наряды полиции.

Автор: 

ОГА (2388) пожар (5931) Харьков (7452)


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Топ комментарии
+17
Кіздят уроди чиновники, що нічого не знали про роботу закладу. Скорше за все заклад працював не перший рік і всі про нього знали і мали роками реагувати та перевіряти, але нічого не робили за хабарі! Тепер мають сидіти в тюрмі. Всіх хто роками закривав очі на цей заклад потрібно саджати на великі терміни!
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21.01.2021 18:03
+14
Дом-призрак, все мимо ходили.... власть, правоохранители и не замечали и тут фантом возгорелся.
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21.01.2021 17:57
+13
Настал час афігітєльних історій.
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21.01.2021 17:55
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Настал час афігітєльних історій.
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21.01.2021 17:55 Ответить
Кіздят уроди чиновники, що нічого не знали про роботу закладу. Скорше за все заклад працював не перший рік і всі про нього знали і мали роками реагувати та перевіряти, але нічого не робили за хабарі! Тепер мають сидіти в тюрмі. Всіх хто роками закривав очі на цей заклад потрібно саджати на великі терміни!
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21.01.2021 18:03 Ответить
Дом-призрак, все мимо ходили.... власть, правоохранители и не замечали и тут фантом возгорелся.
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21.01.2021 17:57 Ответить
там за парканом ще такі хатини та навіть більше - хтозна кого там у неволі утримують....
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21.01.2021 17:59 Ответить
То есть, отвечать не кому ?
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21.01.2021 17:59 Ответить
Почему?
Кто-то же является его владельцем.
Наоборот, вина хозяина дома только усиливается.
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21.01.2021 18:31 Ответить
Детки сбагрили своих предков, ставших лишними.
В государственный дом престарелых их бы не приняли.
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21.01.2021 17:59 Ответить
а сами наверняка на джипах разьезжают, продав имущество этих стариков.... вот и вся соцзащита...
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21.01.2021 18:02 Ответить
Обычно там другая схема.
Собственник пансионата обслуживает стариков пожизненно. Взамен они дарят ему своё жилье. Большинство таких бездетны и одиноки. Выбора у них никакого нет. Сами на ту пенсию они не проживут. Она щас разве что комуналку оплатить, а потом хоть сразу в гроб.
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21.01.2021 18:10 Ответить
А зачем дети сдают своих родителей в такие дома?
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21.01.2021 18:07 Ответить
Я вроде ясно написал - стали лишними. Немощные, требуют ухода.
Насколько я знаю при живых детях в гос. дом не берут.
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21.01.2021 18:11 Ответить
Всё правильно, не берут! По крайней мере, в Мариуполе- отказали!
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21.01.2021 18:13 Ответить
Мой брат был вынужден отвезти в подобное заведение тёщу. Она стала просто опасна для проживания, без тотального надзора за ней. Не очень дешевое "удовольствие" надо сказать. Не стану писать- сколько в сутки он платил, но, прошу поверить- таки не дешевое! Под Святогорском такой Дом престарелых был...
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21.01.2021 18:11 Ответить
Нічого нового в такому сервісі немає щонайменше з пів десятка років.
Дітям немає коли доглядати батьків похилого віку. Памперси, ліки, годування за розкладом, гігієна та все таке інше потребують власної участі та часу. А якщо у цих батьків ще прояви деменції - то взагалі біда. А в будинках їх доглядають. Дівчатка з периферії там за няньок, медичка після училища - за лікарку. Кухня, ТБ, деякі культмасові заходи, медичні огляди з долученням дипломованих лікарів - це все реально та цивілізовано.
Дітям легше віддати 10 - 15 тисяч грн за місяць зі своєї заробітної плати та пенсії їніх старих (а якщо дітей декілька - то це менш фінансово обтяжливо) і працювати десь у бізнесі чи бозна-де ще, аніж сиднем сидіти біля батьків. Батькам властиво не слухатися дітей або онуків. А тут якось мусять.
Вибачте можливий офф-топ.
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21.01.2021 18:25 Ответить
Всё вы верно написали, у моего брата была именно такая ситуация, практически- в деталях. Так что- никакого офф-топа не наблюдаю.
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21.01.2021 18:29 Ответить
Во львовской области знаю несколько таких пансионатов, и только в двух (точно!) есть разрешения и все необходимые бумаги.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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21.01.2021 18:39 Ответить
Не завжди і не всюди ця територія така, якою хтось її бачить або вигадує.
Існують такі будинки, у яких правила пожежної та електробезпеки виконуються та відповідають нормативним документам. Сам на власні очі бачив.

Люди похилого віку - це не офісний планктон, якому нічого не варто причепити до будь-якої розетки зайві та заборонені електричні подовжувачі, розгалужувачі, блоки живлення для своїх дівайсів, усілякі чайники тощо.
Ті люди похилого віку собі своє доживають - та й все. І сірників у них немає, і палити їм ніхто де завгодно не дозволить. Про секс при свічках на горищах і мансардах не пишу.

Один раз нормально зданий в експлуатацію будинок - і справно служитиме він не один рік.
А якщо абияк - то воно і буде абияк або ще гірше.
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21.01.2021 18:55 Ответить
У меня есть знакомая семья: в Украине нет работы, уехали в Европу вместе со школьниками детьми, там зарабатывают неплохо, получили внж. Хотели забрать с собой мать, она с ними со своей хаты ни в какую. Случился инсульт, за огромные деньги смогли ее поднять, но... Возраст. Нужен присмотр, глаз да глаз. В таком же частном пансионате за 20 тыс грн в месяц отличный уход, на месте врач, сутками дежурят медсестры, санитарки. Но такого - единицы. В основном просто дома дожития... Я проводу прямую параллель между тем, как Украина отвернулась от того, что авиакомпании МАУ, СкайАп не вернули пассажирам сотни миллионов за невыполненные рейсы, так и здесь Украина стыдливо не заметила тысячи незаконных "пансионатов".
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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21.01.2021 18:53 Ответить
Просто, "дети" сэкономили на родителях.
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21.01.2021 18:32 Ответить
Мягко говоря, история некрасивая. Что, уже все документы сожгли? Наверняка функционировал он вполне легально. Ни в жисть не поверю, что пожарные инспекторы там не бывали, не проверяли документы, не брали взятки... Так просто не бывает! Я у же не говорю об остальных проверяющих структурах. Неожиданный поворот!
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21.01.2021 18:08 Ответить
да что вы , и за нелегальную деятельность никому из мусаров не заносили ??? "верю"
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21.01.2021 18:09 Ответить
Не легальный? Это значит ,что разрешающих документов нет ! Для открытия требуется согласования со многими инстанциями.Пожарники обяжут оснастить каждую комнату сигнализацией с выходом на пульт. И не зря ! Контингент в зоне риска. Жадная владелица имела хороший доход ,но стариков теплом не баловала. Короче ,погрелись......
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21.01.2021 18:10 Ответить
Підприємець його добудував до 150-го за номером будинку (безпосередньо за ним), додав літеру "б" - ось і виникла оновлена поштова адреса.
Нормальний фанерний модуль, обшитий пінопластом. "Планеті Земля" є чудова світлина.
Якби не публікація про пожежу та жертви, то не знав би про нього і я.
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21.01.2021 18:11 Ответить
Офигеть! Надо понимать,что в двухэтажном здании,в котором проживало три десятка людей,не было газа,воды и канализации,отопления,электроэнергии? Или всё же это всё было?
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21.01.2021 18:14 Ответить
Херово коли і диктатура, але і такий бардак в країні до добра не приведе!
Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не контролює, ніхто ні за що не відповідає!
І за Україну ніхто не відповідає, всі в локдауні!!!
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21.01.2021 18:22 Ответить
Поясніть,чим "нелегальний" гірший від легального?..Якщо нормальні умови,якщо піклуються про престарілих,якщо їх шанують там і не знущаються - то може не будемо гратися в слова?..Мало ви бачите бомжів на вулицях,мало їх позамерзало насмерть в морози що були?..Зєля про них якесь "соболєзнованіє" висловлював?..Не треба відразу - "раби","безплатна робоча сила"...Яка зі старих "сила"?..Треба розібратись,може тій жінці ще подякувати треба...
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21.01.2021 18:23 Ответить
Тобто хабаря отримали - і пофіг що там робиться...
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21.01.2021 18:23 Ответить
Про какой больничный владелицы тогда рассказывает Аваков?
Очередная побрехенька ментов.
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21.01.2021 18:25 Ответить
Сколько должно сгореть пожилых людей-граждан Украины, чтобы ублюдочная власть, продажные правоохранители разули глаза и увидели сотни таких домов по всей Украине? Только в одной киевской области их десятки (как минимум)! ЧТо, в этих селах, пригородах Киева нет органов власти? участковых?
Как вообще можно писать о борьбе с коррупцией, если в Киеве продаются гражданства/украинские паспорта для сотен граждан Грузии, Азербайджана и других кавказских стран? Самое примечательное, что какой-нибудь Гиви с паспортом Грузии, получает паспорт гражданина Украины, а там - совсем другие имя, фамилия, место рождения? Европа не случайно остерегается открывать для нас границы, думаю, западные дипломаты в курсе той вакханалии, что происходит в Украине сегодня.
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21.01.2021 18:38 Ответить
После отмены моратория на продажу земли, подобных заведений будет в разы больше.
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21.01.2021 18:43 Ответить
Тоска-пячяль... Якщо старі батьки стають непотрібні своїм дітям, то вони не потрібні вже нікому. Те, що ти вкладаєш у своїх дітей, через певний час вони "викладуть" на тебе.
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21.01.2021 18:48 Ответить
Количество преступлений в Украине имеет прямую зависимость от падения нравственности у населения, потерю совести у чиновников, вышедших из украинских семей (а не с Марса прилетевших). Это общество полностью деградировало и обречено.
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21.01.2021 18:46 Ответить
деньги и еще раз деньги
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21.01.2021 18:55 Ответить
Там ще багато чого згорить після того як гепа приставився... З виборами будуть тягнути до осені пока все не пАрЄшають... Влада в Харкові вся лежить під криміналом. Для прокацапленого бидла будують красиві парки та квіточки садять за гроші того самого бидла. А влада повністю криміналізована. До осені добазаряться хто буде в Харкові паханом і забацають вибори для галочки...
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21.01.2021 18:59 Ответить
Вдячні діточки здихалися своїх батьків і чекають на батьківські хатиночки. Або, кримінальні ділки вивезли старих до цієї в'язниці і привласнили їх житло. 👺👺👺👺👺👺👺👺
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21.01.2021 19:15 Ответить
Ну это, как нелегальная АЗС: все (менты, судьи, прокуроры, пожарные, налоговики, чиновник..) ездят, заправляются, а потом через пару лет - бац и нелегальная.....
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21.01.2021 19:28 Ответить
Жахлива трагедія. Вічна Пам'ять загиблим.
І найсуворіша кара винуватцям усіх рівнів.
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21.01.2021 21:08 Ответить
 
 