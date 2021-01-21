Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА
Ни государственного, ни частного, ни коммунального пансионата для пожилых людей по этому адресу не зарегистрировано, учреждение работало без документов.
Об этом в комментарии "Суспільному" сказал директор Харьковского областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага, информирует Цензор.НЕТ.
"Такого учреждения, которое по этому адресу числится, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента.
"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - добавил Шпарага.
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Заместитель городского головы Андрей Руденко добавил, что законность работы пансионата сейчас проверяют правоохранители.
"Пансионат работал без документов, проводится проверка. Выводы следователи сделают и в дальнейшем будут отрабатывать вопросы через прокуратуру и суд", - сказал он.
Как сообщалось, дом престарелых горел сегодня в Харькове. На месте пожара нашли тела 15 погибших, еще пятерых пострадавших доставили в больницы. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести. Один из них находится в ожоговом отделении, четверо - в токсикологии.
Также на Цензор.НЕТ: Аваков о пожаре в Харькове: Собственница дома престарелых на больничном, возле ее дома выставлены наряды полиции
В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что собственница дома престарелых установлена. Сейчас женщина находится на больничном, возле ее жилья выставили наряды полиции.
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Кто-то же является его владельцем.
Наоборот, вина хозяина дома только усиливается.
В государственный дом престарелых их бы не приняли.
Собственник пансионата обслуживает стариков пожизненно. Взамен они дарят ему своё жилье. Большинство таких бездетны и одиноки. Выбора у них никакого нет. Сами на ту пенсию они не проживут. Она щас разве что комуналку оплатить, а потом хоть сразу в гроб.
Насколько я знаю при живых детях в гос. дом не берут.
Дітям немає коли доглядати батьків похилого віку. Памперси, ліки, годування за розкладом, гігієна та все таке інше потребують власної участі та часу. А якщо у цих батьків ще прояви деменції - то взагалі біда. А в будинках їх доглядають. Дівчатка з периферії там за няньок, медичка після училища - за лікарку. Кухня, ТБ, деякі культмасові заходи, медичні огляди з долученням дипломованих лікарів - це все реально та цивілізовано.
Дітям легше віддати 10 - 15 тисяч грн за місяць зі своєї заробітної плати та пенсії їніх старих (а якщо дітей декілька - то це менш фінансово обтяжливо) і працювати десь у бізнесі чи бозна-де ще, аніж сиднем сидіти біля батьків. Батькам властиво не слухатися дітей або онуків. А тут якось мусять.
Вибачте можливий офф-топ.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
Існують такі будинки, у яких правила пожежної та електробезпеки виконуються та відповідають нормативним документам. Сам на власні очі бачив.
Люди похилого віку - це не офісний планктон, якому нічого не варто причепити до будь-якої розетки зайві та заборонені електричні подовжувачі, розгалужувачі, блоки живлення для своїх дівайсів, усілякі чайники тощо.
Ті люди похилого віку собі своє доживають - та й все. І сірників у них немає, і палити їм ніхто де завгодно не дозволить. Про секс при свічках на горищах і мансардах не пишу.
Один раз нормально зданий в експлуатацію будинок - і справно служитиме він не один рік.
А якщо абияк - то воно і буде абияк або ще гірше.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
Нормальний фанерний модуль, обшитий пінопластом. "Планеті Земля" є чудова світлина.
Якби не публікація про пожежу та жертви, то не знав би про нього і я.
Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не контролює, ніхто ні за що не відповідає!
І за Україну ніхто не відповідає, всі в локдауні!!!
Очередная побрехенька ментов.
Как вообще можно писать о борьбе с коррупцией, если в Киеве продаются гражданства/украинские паспорта для сотен граждан Грузии, Азербайджана и других кавказских стран? Самое примечательное, что какой-нибудь Гиви с паспортом Грузии, получает паспорт гражданина Украины, а там - совсем другие имя, фамилия, место рождения? Европа не случайно остерегается открывать для нас границы, думаю, западные дипломаты в курсе той вакханалии, что происходит в Украине сегодня.
І найсуворіша кара винуватцям усіх рівнів.