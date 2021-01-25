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Рада попросит Кабмин решить, как компенсировать людям потери из-за повышения тарифов

Рада попросит Кабмин решить, как компенсировать людям потери из-за повышения тарифов

Представители всех депутатских фракций и групп договорились обратиться в правительство с просьбой в максимально сжатые сроки разработать механизмы, которые бы позволили компенсировать потери, которые граждане понесли за январь 2021 года в связи с повышением тарифов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время заседания согласительного совета сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мне кажется, что Верховная Рада точно никогда не стояла, не стоит и не будет стоять в стороне от проблем людей. И несмотря на то, что уже сделано, я уверен - мы это проговаривали с представителями всех фракций и групп, только что проходило соответствующее совещание, и все согласились с тем, чтобы обратиться в Кабинет Министров Украины - в максимально сжатые сроки разработать механизмы, которые бы позволили компенсировать, возможно, субсидиями, все те потери, которые люди понесли и за январь месяц", - отметил Разумков.

Спикер подчеркнул, что для этого Верховная Рада готова в полном объеме подключиться - и через постановления, и через изменения в законодательство и государственный бюджет.

"Я это услышал как предложение и как требование от всех депутатских фракций", - добавил Разумков.

Кроме того, он отметил, что сейчас украинское общество ждет оперативной реакции на эти события.

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Автор: 

ВР (29234) Кабмин (14025) тарифы (1874) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+7
Сначала ободрать людей тарифами, а потом "компенсировать" это обдиралово с налогов, которые собрали с этих же людей. Как это по-русски - "много-ходов-очка"
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25.01.2021 12:56
+5
А шо тут думать? Каждый гражданин пусть соберёт мешок справок, выстоит 3 дня в очередях под кабинетами и ему скинут сто гривен. Или объяснят, в последнем кабинете, что ему не полагается.
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25.01.2021 12:58
+4
ручна економіка це взагалі швах - тому дам, тому не дам..
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25.01.2021 12:56
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Сначала ободрать людей тарифами, а потом "компенсировать" это обдиралово с налогов, которые собрали с этих же людей. Как это по-русски - "много-ходов-очка"
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25.01.2021 12:56 Ответить
ручна економіка це взагалі швах - тому дам, тому не дам..
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25.01.2021 12:56 Ответить
Ну если ж не дают... вот бубочке и приходится руками...
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25.01.2021 13:01 Ответить
Шкура зеленского - отличная компенсация
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25.01.2021 12:56 Ответить
А шо тут думать? Каждый гражданин пусть соберёт мешок справок, выстоит 3 дня в очередях под кабинетами и ему скинут сто гривен. Или объяснят, в последнем кабинете, что ему не полагается.
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25.01.2021 12:58 Ответить
угадайте с трех раз...кто это?

Рада попросит Кабмин решить, как компенсировать людям потери из-за повышения тарифов - Цензор.НЕТ 7226
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25.01.2021 12:58 Ответить
На гурченко похожа.
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25.01.2021 13:06 Ответить
Слушал я эти филиппики....Все говорят правильные речи ,пышут праведным гневом про судьбу "простых" украинцев ,о наглом беззаконии власть предержащих и т.д. и т.п. Аж плакать хочется так всё душевно и правильно ! А результат???? Идите лесом,господа!
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25.01.2021 13:03 Ответить
Пусть мандель пару видосиков запишет.
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25.01.2021 13:08 Ответить
А разве только тарифы поднялись? Хлеб. Яйца. Мясо. Сало. Лекарства. Оплата за гараж. Оплата за репетиторов. Проезд и т д..
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25.01.2021 13:12 Ответить
Их просто взять негде. Только напечатать. Что и будет сделано. Только все кто получит компенсации пусть не спрашивает почему подорожал хлеб. Его наценкой вам компенсировали потери на коммуналку.
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25.01.2021 13:16 Ответить
Любые "механизмы компенсации" - это завуалированная перекачка бюджета Украины в ахметовски карман. Самый действенный механизм остановить ограбление страны одным человеком - публично его расстрелять. Всё, чего касается кучмовский внебрачный сынок, приносит Украине горе. А Кучма - это вам не Тарас Бульба.
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25.01.2021 13:22 Ответить
Компенсация от ворья это АНЕКДОТ ! При чём смешной очень .
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25.01.2021 13:23 Ответить
это тема тех кто тарифы поднял, у них спросите
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25.01.2021 13:55 Ответить
 
 