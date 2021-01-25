Рада попросит Кабмин решить, как компенсировать людям потери из-за повышения тарифов

Представители всех депутатских фракций и групп договорились обратиться в правительство с просьбой в максимально сжатые сроки разработать механизмы, которые бы позволили компенсировать потери, которые граждане понесли за январь 2021 года в связи с повышением тарифов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время заседания согласительного совета сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мне кажется, что Верховная Рада точно никогда не стояла, не стоит и не будет стоять в стороне от проблем людей. И несмотря на то, что уже сделано, я уверен - мы это проговаривали с представителями всех фракций и групп, только что проходило соответствующее совещание, и все согласились с тем, чтобы обратиться в Кабинет Министров Украины - в максимально сжатые сроки разработать механизмы, которые бы позволили компенсировать, возможно, субсидиями, все те потери, которые люди понесли и за январь месяц", - отметил Разумков.

Спикер подчеркнул, что для этого Верховная Рада готова в полном объеме подключиться - и через постановления, и через изменения в законодательство и государственный бюджет.

"Я это услышал как предложение и как требование от всех депутатских фракций", - добавил Разумков.

Кроме того, он отметил, что сейчас украинское общество ждет оперативной реакции на эти события.

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