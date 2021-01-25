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Новини
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Рада попросить Кабмін вирішити, як компенсувати людям втрати через підвищення тарифів

Рада попросить Кабмін вирішити, як компенсувати людям втрати через підвищення тарифів

Представники всіх депутатських фракцій і груп домовилися звернутися до уряду з проханням у максимально стислі терміни розробити механізми, які б дозволили компенсувати втрати, яких громадяни зазнали за січень 2021 року у зв'язку з підвищенням тарифів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час засідання погоджувальної ради повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Мені здається, що Верховна Рада точно ніколи не стояла, не стоїть і не буде стояти осторонь від проблем людей. І попри те, що вже зроблено, я впевнений - ми це проговорвали з представниками всіх фракцій та груп, тільки що відбувалася відповідна нарада, і всі погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету Міністрів України - у максимально стислі строки напрацювати механізми, які б дозволили компенсувати, можливо, субсидіями, всі ті втрати, які люди понесли і за січень місяць", - зазначив Разумков.

Спікер зауважив, що для цього Верховна Рада готова в повному обсязі долучитися - і через постанови, і через зміни до законодавства і державного бюджету.

"Я це почув як пропозицію і як вимогу від усіх депутатських фракцій", - додав Разумков.

Також читайте: Зеленський доручив Кабміну збалансувати ціни на газ для всього населення: Усі мають отримати зрозумілі тарифи

Окрім того, він відзначив, що зараз українське суспільство чекає оперативної реакції на ці події.

Автор: 

ВР (14949) Кабмін (14078) тарифи (2026) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+7
Сначала ободрать людей тарифами, а потом "компенсировать" это обдиралово с налогов, которые собрали с этих же людей. Как это по-русски - "много-ходов-очка"
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25.01.2021 12:56
+5
А шо тут думать? Каждый гражданин пусть соберёт мешок справок, выстоит 3 дня в очередях под кабинетами и ему скинут сто гривен. Или объяснят, в последнем кабинете, что ему не полагается.
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25.01.2021 12:58
+4
ручна економіка це взагалі швах - тому дам, тому не дам..
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25.01.2021 12:56
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Правила форума Рада форумчан
Сначала ободрать людей тарифами, а потом "компенсировать" это обдиралово с налогов, которые собрали с этих же людей. Как это по-русски - "много-ходов-очка"
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25.01.2021 12:56 Відповісти
ручна економіка це взагалі швах - тому дам, тому не дам..
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25.01.2021 12:56 Відповісти
Ну если ж не дают... вот бубочке и приходится руками...
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25.01.2021 13:01 Відповісти
Шкура зеленского - отличная компенсация
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25.01.2021 12:56 Відповісти
А шо тут думать? Каждый гражданин пусть соберёт мешок справок, выстоит 3 дня в очередях под кабинетами и ему скинут сто гривен. Или объяснят, в последнем кабинете, что ему не полагается.
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25.01.2021 12:58 Відповісти
угадайте с трех раз...кто это?

Рада попросит Кабмин решить, как компенсировать людям потери из-за повышения тарифов - Цензор.НЕТ 7226
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25.01.2021 12:58 Відповісти
На гурченко похожа.
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25.01.2021 13:06 Відповісти
Слушал я эти филиппики....Все говорят правильные речи ,пышут праведным гневом про судьбу "простых" украинцев ,о наглом беззаконии власть предержащих и т.д. и т.п. Аж плакать хочется так всё душевно и правильно ! А результат???? Идите лесом,господа!
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25.01.2021 13:03 Відповісти
Пусть мандель пару видосиков запишет.
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25.01.2021 13:08 Відповісти
А разве только тарифы поднялись? Хлеб. Яйца. Мясо. Сало. Лекарства. Оплата за гараж. Оплата за репетиторов. Проезд и т д..
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25.01.2021 13:12 Відповісти
Их просто взять негде. Только напечатать. Что и будет сделано. Только все кто получит компенсации пусть не спрашивает почему подорожал хлеб. Его наценкой вам компенсировали потери на коммуналку.
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25.01.2021 13:16 Відповісти
Любые "механизмы компенсации" - это завуалированная перекачка бюджета Украины в ахметовски карман. Самый действенный механизм остановить ограбление страны одным человеком - публично его расстрелять. Всё, чего касается кучмовский внебрачный сынок, приносит Украине горе. А Кучма - это вам не Тарас Бульба.
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25.01.2021 13:22 Відповісти
Компенсация от ворья это АНЕКДОТ ! При чём смешной очень .
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25.01.2021 13:23 Відповісти
это тема тех кто тарифы поднял, у них спросите
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25.01.2021 13:55 Відповісти
 
 