Рада попросить Кабмін вирішити, як компенсувати людям втрати через підвищення тарифів

Представники всіх депутатських фракцій і груп домовилися звернутися до уряду з проханням у максимально стислі терміни розробити механізми, які б дозволили компенсувати втрати, яких громадяни зазнали за січень 2021 року у зв'язку з підвищенням тарифів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час засідання погоджувальної ради повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Мені здається, що Верховна Рада точно ніколи не стояла, не стоїть і не буде стояти осторонь від проблем людей. І попри те, що вже зроблено, я впевнений - ми це проговорвали з представниками всіх фракцій та груп, тільки що відбувалася відповідна нарада, і всі погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету Міністрів України - у максимально стислі строки напрацювати механізми, які б дозволили компенсувати, можливо, субсидіями, всі ті втрати, які люди понесли і за січень місяць", - зазначив Разумков.

Спікер зауважив, що для цього Верховна Рада готова в повному обсязі долучитися - і через постанови, і через зміни до законодавства і державного бюджету.

"Я це почув як пропозицію і як вимогу від усіх депутатських фракцій", - додав Разумков.

Також читайте: Зеленський доручив Кабміну збалансувати ціни на газ для всього населення: Усі мають отримати зрозумілі тарифи

Окрім того, він відзначив, що зараз українське суспільство чекає оперативної реакції на ці події.