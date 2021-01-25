Украина пригласит Россию присоединиться к платформе по деоккупации Крыма, - Кулеба

Правительство Украины намерено пригласить российскую сторону к участию в платформе по деоккупации Крыма - Крымской платформе.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы планируем одно приглашение направить - это будет приглашение Российской Федерации, присоединиться к Крымской платформе и вступить в переговоры по деоккупации Крыма", - заявил министр.

Кулеба отметил, что у него нет иллюзий относительно ответа РФ, который, по его мнению, будет отрицательным.

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