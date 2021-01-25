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Украина пригласит Россию присоединиться к платформе по деоккупации Крыма, - Кулеба

Украина пригласит Россию присоединиться к платформе по деоккупации Крыма, - Кулеба

Правительство Украины намерено пригласить российскую сторону к участию в платформе по деоккупации Крыма - Крымской платформе.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы планируем одно приглашение направить - это будет приглашение Российской Федерации, присоединиться к Крымской платформе и вступить в переговоры по деоккупации Крыма", - заявил министр.

Кулеба отметил, что у него нет иллюзий относительно ответа РФ, который, по его мнению, будет отрицательным.

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Автор: 

Крым (26373) МИД (6939) россия (95420) Кулеба Дмитрий (2880) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+8
Запоребрик гневно откажется, но пригласить надо было - хотя бы, в порядке поиздеваться.
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25.01.2021 13:31
+5
бестолочь так и не поняла, что его вес в международной политике, равно как и вес его работодателя равен нулю... пригласить он может только девушку на свидание, да и то вряд ли выгорит...
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25.01.2021 13:30
+5
Як би не відносились до Клімкіна але його проф. якість як дипломата на 5 голів була висша за цю Кулебу...
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25.01.2021 13:50
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бестолочь так и не поняла, что его вес в международной политике, равно как и вес его работодателя равен нулю... пригласить он может только девушку на свидание, да и то вряд ли выгорит...
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25.01.2021 13:30 Ответить
ИМХО, Кулеба все делает правильно. Впрочем, я оцениваю как обыватель, пусть экспернты меня поправят.
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25.01.2021 13:32 Ответить
Откуда тут эксперты, здесь одни патриоты.
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25.01.2021 13:47 Ответить
Одно другому не мешает. Впрочем, и не помогает.
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25.01.2021 16:06 Ответить
Запоребрик гневно откажется, но пригласить надо было - хотя бы, в порядке поиздеваться.
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25.01.2021 13:31 Ответить
А если согласится?)
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25.01.2021 13:39 Ответить
А ***** скаже : "крим ета расія, вапрос закрит".
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25.01.2021 13:31 Ответить
ну нічого...як закрили - так і відкриють
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25.01.2021 13:34 Ответить
Для цього потрібні важелі. У нас їх немає. А у кого вони є- не хочуть їх застосовувати. Ембарго на нафту, газ та інші природні копалини одразу вирішили б проблему. Але... Європа не любить змін. Європа любить жирок на пузці. Любить тепло взимку. Прохолоду влітку.
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25.01.2021 13:49 Ответить
Украина пригласит Россию присоединиться к платформе по деоккупации Крыма, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6799
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25.01.2021 13:33 Ответить
чекаємо кацапів, може не засцють приїхати....
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25.01.2021 13:33 Ответить
сюр какой-то..
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25.01.2021 13:33 Ответить
Сейчас путлер с рашистами шнурки погладит и освободит ! Клоуны -дегенераты ! С какого бодуна !Не прикидывайтесь дурнее , чем Вы 👃🏻🤡🎪😈 🤢есть. !
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25.01.2021 13:34 Ответить
це ти про кого, дегенерат?
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25.01.2021 13:35 Ответить
А потом, в обмен на согласие *********, ЗеМрази дадут воду в Крым?
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25.01.2021 13:37 Ответить
это все равно что убийцу пригасить раследовать преступление которое он совнршил маразм полный
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25.01.2021 13:41 Ответить
кулєба не український міністр, кулєба зрадник і двбйб.
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25.01.2021 13:46 Ответить
"Мы планируем одно приглашение направить - это будет приглашение Российской Федерации, присоединиться к Крымской платформе и вступить в переговоры по деоккупации Крыма", окупант украинской земли должен быть приглашен в Гагу как окупант и агресор.- приглашение окупанта украинской земли есть его легализация не как преступника ,а как важного для Украины и ее народа - партнера.
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25.01.2021 13:48 Ответить
У Кулебы сегодня словесный пронос?
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25.01.2021 13:50 Ответить
Як би не відносились до Клімкіна але його проф. якість як дипломата на 5 голів була висша за цю Кулебу...
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25.01.2021 13:50 Ответить
а ми вас, 73/43%зебілів, попереджали...
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25.01.2021 16:04 Ответить
Пояснюю ще раз і поволі , чому ви шоколадники вирішили що є 2 категоріі людей - порохоботи і зебіли ? Вмкнути моСк віра не дозволяє ? Мені наприклад що Порошенко що Зеліннський це два однакових чорти яки просирають Украіну
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25.01.2021 16:34 Ответить
яке ж воно @бнуте, як і його патрон, що нелох 43-річний з мізками дитини середньої групи..
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25.01.2021 14:01 Ответить
Колись МЗС було найінтелектуальніше міністерство, з ними було приємно працювати, а саме тупе це було і є Мінекології, тепер судячи з того, що запросять якось сором'язливо окупанта, щоб поговорити з ним на тему - як Московському улусу піти геть ! Це нагадує, цілування в сідниці мюнхенськими тупорилими миротворцями щодо апетитів пана Адольфа Гітлера, в ті часи коли він анексував Судети і Австрію.
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25.01.2021 14:15 Ответить
От танца с бубном будет больше толку, чем от этого приглашения!
Делаем что-попало и хотим положительного результата?
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25.01.2021 14:20 Ответить
Теж не погано.
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25.01.2021 14:37 Ответить
1941 г, враг рвётся к столице, Сталин приглашает Гитлера на Восточно-Европейскую платформу для обсуждения деоккупации СССР.
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25.01.2021 14:49 Ответить
согласятся, когда еще бесплатные билеты в цирк выдадут ?
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25.01.2021 16:18 Ответить
Кулеба вообще без понятия, что должно делать его ведомство.
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25.01.2021 20:35 Ответить
это дебил, или идиот..???
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26.01.2021 01:22 Ответить
 
 