Украина пригласит Россию присоединиться к платформе по деоккупации Крыма, - Кулеба
Правительство Украины намерено пригласить российскую сторону к участию в платформе по деоккупации Крыма - Крымской платформе.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Мы планируем одно приглашение направить - это будет приглашение Российской Федерации, присоединиться к Крымской платформе и вступить в переговоры по деоккупации Крыма", - заявил министр.
Кулеба отметил, что у него нет иллюзий относительно ответа РФ, который, по его мнению, будет отрицательным.
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