Україна запросить Росію приєднатися до платформи щодо деокупації Криму, - Кулеба
Уряд України має намір запросити російську сторону до участі в платформі щодо деокупації Криму - Кримській платформі.
Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Ми плануємо одне запрошення направити - це буде запрошення Російській Федерації, приєднатися до Кримської платформі і вступити в переговори щодо деокупації Криму", - заявив міністр.
Кулеба зазначив, що у нього немає ілюзій щодо відповіді РФ, яка, на його думку, буде негативним.
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