Україна запросить Росію приєднатися до платформи щодо деокупації Криму, - Кулеба

Уряд України має намір запросити російську сторону до участі в платформі щодо деокупації Криму - Кримській платформі.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо одне запрошення направити - це буде запрошення Російській Федерації, приєднатися до Кримської платформі і вступити в переговори щодо деокупації Криму", - заявив міністр.

Кулеба зазначив, що у нього немає ілюзій щодо відповіді РФ, яка, на його думку, буде негативним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання деокупації ОРДЛО і Криму не мають перетинатися в переговорному плані, інакше стане складніше повернути території, - Кулеба