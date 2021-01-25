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Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия делегации Российской Федерации.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на заседании ПАСЕ полномочия российской делегации были официально оспорены", - написал Гончаренко в Facebook в понедельник.

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По его словам, это решение поддержали 38 депутатов при 30 необходимых.

Гончаренко добавил, что теперь вопрос пойдёт в Мониторинговый комитет, там будет подготовлен доклад, и в процедурный комитет для подготовки мнения. После этого подготовленные доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения.

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России 01

Автор: 

ПАСЕ (1667) россия (95420)


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Топ комментарии
+8
Хотелось бы увидеть поименное голосование.

Не верю, что вся Украинская делегация была за изгнание Роиси из ПАСЕ хотя бы потому, что там есть Левочкина, которую туда втулили при ЗЕ.
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25.01.2021 13:37
+4
Деньги сделают своё и никто не лишит их полномочий Рашу вообще нужно держать в гетто Где рашка там слёзы,боль и смерть..Это варвары. Ждем голосования на ассамблее..
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25.01.2021 14:48
+3
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 3006
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25.01.2021 13:34
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А тем временем на параше печалька:
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 531
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25.01.2021 13:32 Ответить
Шо-о-о? Опять! Только не останавливаться!
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25.01.2021 13:43 Ответить
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 3006
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25.01.2021 13:34 Ответить
Хотелось бы увидеть поименное голосование.

Не верю, что вся Украинская делегация была за изгнание Роиси из ПАСЕ хотя бы потому, что там есть Левочкина, которую туда втулили при ЗЕ.
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25.01.2021 13:37 Ответить
"Скромничают".
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25.01.2021 13:44 Ответить
Украинская делегация в ПАСЕ не хотела бы обсудить вчерашний разгон водометами и собаками антиковидного митинга в Нидерландах?
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 2285
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 1975
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25.01.2021 13:48 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
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25.01.2021 14:27 Ответить
Тебя заклинило? Это Нидерланды, старик.
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25.01.2021 14:47 Ответить
так, я знаю... руSSкій мір сьогодні крутив по путін ТВ цілий день...: "....пасматрітє как у ніх... там тоже б`ют..." і що позиитивно: сьогодні на раSSії ні одного слова про Україну...
дуже зайняті руSSкі мерзотники, тушать пожежу...
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25.01.2021 17:09 Ответить
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 6496 кху ..ям на магадан
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25.01.2021 14:03 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/01/25/oleksij-goncharenko-parye-pidtrymala-oskarzhennya-povnovazhen-rosijskoyi-delegacziyi/ «Повноваження російської делегації офіційно оскаржені. 38 голосів за, при необхідних 30. Тепер питання піде в Моніторинговий комітет і там буде підготовлена доповідь, і в процедурний комітет для підготовки позиції. Після цього підготовлені доповідь і позиція будуть винесені на розгляд Асамблеї для остаточного рішення», - написав Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.
Народний депутат наголосив, що для оскарження повноважень російської делегації причин більш ніж достатньо.
«Я впевнений, що ми маємо це зробити, враховуючи те, що Росія продовжує знущатися над цілим світом, і, в першу чергу, над Україною. Враховуючи те, що Росія не виконує жодну резолюцію ПАРЄ, ні по Криму, ні по Донбасу, враховуючи останні події в Росії, які бачив весь світ - пов'язані з Навальним, тому маємо використати всі можливості, щоб атакувати повноваження російської делегації. Ми це будемо робити», - зауважив політик.
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25.01.2021 14:19 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
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25.01.2021 14:26 Ответить
Деньги сделают своё и никто не лишит их полномочий Рашу вообще нужно держать в гетто Где рашка там слёзы,боль и смерть..Это варвары. Ждем голосования на ассамблее..
показать весь комментарий
25.01.2021 14:48 Ответить
 
 