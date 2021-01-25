Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия делегации Российской Федерации.
Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что на заседании ПАСЕ полномочия российской делегации были официально оспорены", - написал Гончаренко в Facebook в понедельник.
По его словам, это решение поддержали 38 депутатов при 30 необходимых.
Гончаренко добавил, что теперь вопрос пойдёт в Мониторинговый комитет, там будет подготовлен доклад, и в процедурный комитет для подготовки мнения. После этого подготовленные доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения.
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Не верю, что вся Украинская делегация была за изгнание Роиси из ПАСЕ хотя бы потому, что там есть Левочкина, которую туда втулили при ЗЕ.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
дуже зайняті руSSкі мерзотники, тушать пожежу...
Народний депутат наголосив, що для оскарження повноважень російської делегації причин більш ніж достатньо.
«Я впевнений, що ми маємо це зробити, враховуючи те, що Росія продовжує знущатися над цілим світом, і, в першу чергу, над Україною. Враховуючи те, що Росія не виконує жодну резолюцію ПАРЄ, ні по Криму, ні по Донбасу, враховуючи останні події в Росії, які бачив весь світ - пов'язані з Навальним, тому маємо використати всі можливості, щоб атакувати повноваження російської делегації. Ми це будемо робити», - зауважив політик.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e