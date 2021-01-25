Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловала полномочия делегации Российской Федерации.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на заседании ПАСЕ полномочия российской делегации были официально оспорены", - написал Гончаренко в Facebook в понедельник.

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По его словам, это решение поддержали 38 депутатов при 30 необходимых.

Гончаренко добавил, что теперь вопрос пойдёт в Мониторинговый комитет, там будет подготовлен доклад, и в процедурный комитет для подготовки мнения. После этого подготовленные доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения.