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Українська делегація в ПАРЄ оскаржила повноваження делегації Росії

Українська делегація в ПАРЄ оскаржила повноваження делегації Росії

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Російської Федерації.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що на засіданні ПАРЄ повноваження російської делегації були офіційно оскаржені", - написав Гончаренко в Facebook в понеділок.

За його словами, це рішення підтримали 38 депутатів за 30 необхідних.

Гончаренко додав, що тепер питання піде в Моніторинговий комітет, там буде підготовлена ​​доповідь, і в процедурний комітет для підготовки думки. Після цього підготовлені доповідь і думка будуть винесені на розгляд Асамблеї для остаточного рішення.

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Українська делегація в ПАРЄ оскаржила повноваження делегації Росії 01

Автор: 

ПАРЄ (848) росія (65010)


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Топ коментарі
+8
Хотелось бы увидеть поименное голосование.

Не верю, что вся Украинская делегация была за изгнание Роиси из ПАСЕ хотя бы потому, что там есть Левочкина, которую туда втулили при ЗЕ.
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25.01.2021 13:37
+4
Деньги сделают своё и никто не лишит их полномочий Рашу вообще нужно держать в гетто Где рашка там слёзы,боль и смерть..Это варвары. Ждем голосования на ассамблее..
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25.01.2021 14:48
+3
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 3006
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25.01.2021 13:34
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А тем временем на параше печалька:
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 531
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25.01.2021 13:32 Відповісти
Шо-о-о? Опять! Только не останавливаться!
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25.01.2021 13:43 Відповісти
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 3006
показати весь коментар
25.01.2021 13:34 Відповісти
Хотелось бы увидеть поименное голосование.

Не верю, что вся Украинская делегация была за изгнание Роиси из ПАСЕ хотя бы потому, что там есть Левочкина, которую туда втулили при ЗЕ.
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25.01.2021 13:37 Відповісти
"Скромничают".
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25.01.2021 13:44 Відповісти
Украинская делегация в ПАСЕ не хотела бы обсудить вчерашний разгон водометами и собаками антиковидного митинга в Нидерландах?
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 2285
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 1975
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25.01.2021 13:48 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
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25.01.2021 14:27 Відповісти
Тебя заклинило? Это Нидерланды, старик.
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25.01.2021 14:47 Відповісти
так, я знаю... руSSкій мір сьогодні крутив по путін ТВ цілий день...: "....пасматрітє как у ніх... там тоже б`ют..." і що позиитивно: сьогодні на раSSії ні одного слова про Україну...
дуже зайняті руSSкі мерзотники, тушать пожежу...
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25.01.2021 17:09 Відповісти
Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России - Цензор.НЕТ 6496 кху ..ям на магадан
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25.01.2021 14:03 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/01/25/oleksij-goncharenko-parye-pidtrymala-oskarzhennya-povnovazhen-rosijskoyi-delegacziyi/ «Повноваження російської делегації офіційно оскаржені. 38 голосів за, при необхідних 30. Тепер питання піде в Моніторинговий комітет і там буде підготовлена доповідь, і в процедурний комітет для підготовки позиції. Після цього підготовлені доповідь і позиція будуть винесені на розгляд Асамблеї для остаточного рішення», - написав Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.
Народний депутат наголосив, що для оскарження повноважень російської делегації причин більш ніж достатньо.
«Я впевнений, що ми маємо це зробити, враховуючи те, що Росія продовжує знущатися над цілим світом, і, в першу чергу, над Україною. Враховуючи те, що Росія не виконує жодну резолюцію ПАРЄ, ні по Криму, ні по Донбасу, враховуючи останні події в Росії, які бачив весь світ - пов'язані з Навальним, тому маємо використати всі можливості, щоб атакувати повноваження російської делегації. Ми це будемо робити», - зауважив політик.
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25.01.2021 14:19 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
показати весь коментар
25.01.2021 14:26 Відповісти
Деньги сделают своё и никто не лишит их полномочий Рашу вообще нужно держать в гетто Где рашка там слёзы,боль и смерть..Это варвары. Ждем голосования на ассамблее..
показати весь коментар
25.01.2021 14:48 Відповісти
 
 