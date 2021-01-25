Українська делегація в ПАРЄ оскаржила повноваження делегації Росії
Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Російської Федерації.
Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки що на засіданні ПАРЄ повноваження російської делегації були офіційно оскаржені", - написав Гончаренко в Facebook в понеділок.
За його словами, це рішення підтримали 38 депутатів за 30 необхідних.
Гончаренко додав, що тепер питання піде в Моніторинговий комітет, там буде підготовлена доповідь, і в процедурний комітет для підготовки думки. Після цього підготовлені доповідь і думка будуть винесені на розгляд Асамблеї для остаточного рішення.
Топ коментарі
+8 Герхард
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Не верю, что вся Украинская делегация была за изгнание Роиси из ПАСЕ хотя бы потому, что там есть Левочкина, которую туда втулили при ЗЕ.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
дуже зайняті руSSкі мерзотники, тушать пожежу...
Народний депутат наголосив, що для оскарження повноважень російської делегації причин більш ніж достатньо.
«Я впевнений, що ми маємо це зробити, враховуючи те, що Росія продовжує знущатися над цілим світом, і, в першу чергу, над Україною. Враховуючи те, що Росія не виконує жодну резолюцію ПАРЄ, ні по Криму, ні по Донбасу, враховуючи останні події в Росії, які бачив весь світ - пов'язані з Навальним, тому маємо використати всі можливості, щоб атакувати повноваження російської делегації. Ми це будемо робити», - зауважив політик.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e