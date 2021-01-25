Українська делегація в ПАРЄ оскаржила повноваження делегації Росії

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Російської Федерації.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки що на засіданні ПАРЄ повноваження російської делегації були офіційно оскаржені", - написав Гончаренко в Facebook в понеділок.

За його словами, це рішення підтримали 38 депутатів за 30 необхідних.

Гончаренко додав, що тепер питання піде в Моніторинговий комітет, там буде підготовлена ​​доповідь, і в процедурний комітет для підготовки думки. Після цього підготовлені доповідь і думка будуть винесені на розгляд Асамблеї для остаточного рішення.

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