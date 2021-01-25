Сьогодні в Страсбурзі стартує зимова сесія ПАРЄ

У Страсбурзі 25-29 січня триватиме зимова пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Це буде перша пленарна сесія ПАРЄ після січня 2020 року. Всі попередні були скасовані через пандемію коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Засідання через карантинні обмеження в умовах пандемії проходитимуть у гібридному форматі. Делегати можуть бути фізично присутніми на засіданнях, дебатах і голосуваннях із дотриманням суворих санітарних норм або працювати дистанційно.

Постійна делегація Верховної Ради України наполягає на включенні до порядку денного сесії питання щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна на засіданні ПАРЄ 25 січня наполягатиме на розгляді питання щодо Криму, - Мезенцева

Окрім цього, як заявив народний депутат Олексій Гончаренко, українська делегація оскаржуватиме повноваження російських парламентаріїв у ПАРЄ.

За терміновою процедурою також пройдуть дебати щодо арешту російського опозиційного політика Олексія Навального та про загрози від великих ІТ-компаній свободі слова.

Бюро ПАРЄ не підтримало ініціативу РФ про включення до обговорення в Асамблеї питання про нібито "заборону російської мови та інших мов національних меншин" в Україні.

Серед іншого Асамблея обговорить і ухвалить резолюції щодо етичних, правових і практичних питань проведення вакцинації від коронавірусу, а також про незалежність суддів у Польщі та Молдові.

Очікується, що до ПАРЄ звернуться генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (ФРН головує у Комітеті міністрів РЄ), а також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Делегати оберуть (або переоберуть) заступника генерального секретаря Ради Європи, генерального секретаря ПАРЄ, віцепрезидентів Асамблеї, суддів Європейського суду з прав людини від Греції і Швейцарії.

Читайте: У ПАРЄ відхилили ініціативу РФ обговорити "заборону російської мови" в Україні, - Гончаренко

Україна висунула на пост віцепрезидента Асамблеї народного депутата Олександра Мережка, який з минулого року вже обіймає цю посаду.

Зимова сесія проходитиме з дотриманням жорстких санітарних заходів. Усі, хто має намір фізично потрапити на засідання, мають здати експрес-тест на коронавірус. Пункти тестування будуть розгорнуті перед палацом "Європа" у Страсбурзі. За умови негативного результату, який буде відомий за 15 хвилин після забору біологічного матеріалу, людей пропускатимуть у приміщення.