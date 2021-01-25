Гражданка РФ везла домой из Украины прицел к снайперской винтовке, - Госпогранслужба
Пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможни обнаружили у гражданки РФ прицел к снайперской винтовке, который она везла домой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Его пыталась незаконно переместить через границу гражданка РФ, 1982 года рождения. Она направлялась в Россию автомобилем марки Daewoo. Планам иностранной гражданки помешала служебная собака пограничников, которая при осмотре машины указала на сумку иностранки. Осмотрев чемодан, правоохранители обнаружили в ней оптический прицел ПСО-1 к снайперской винтовке Драгунова", - говорится в сообщении.
данный предмет входит в список товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю.
По словам гражданки РФ, прицел принадлежал ее покойному отцу, а везла она его своему мужу, который занимается охотой. Для принятия дальнейшего правового решения прицел передали сотрудникам Национальной полиции. Сейчас продолжается экспертиза.
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