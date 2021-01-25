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Гражданка РФ везла домой из Украины прицел к снайперской винтовке, - Госпогранслужба

Гражданка РФ везла домой из Украины прицел к снайперской винтовке, - Госпогранслужба

Пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможни обнаружили у гражданки РФ прицел к снайперской винтовке, который она везла домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Его пыталась незаконно переместить через границу гражданка РФ, 1982 года рождения. Она направлялась в Россию автомобилем марки Daewoo. Планам иностранной гражданки помешала служебная собака пограничников, которая при осмотре машины указала на сумку иностранки. Осмотрев чемодан, правоохранители обнаружили в ней оптический прицел ПСО-1 к снайперской винтовке Драгунова", - говорится в сообщении.

данный предмет входит в список товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю.

По словам гражданки РФ, прицел принадлежал ее покойному отцу, а везла она его своему мужу, который занимается охотой. Для принятия дальнейшего правового решения прицел передали сотрудникам Национальной полиции. Сейчас продолжается экспертиза.

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Автор: 

Госпогранслужба (6395) оружие (10204) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+11
Може хотела ***** в глаз ...
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25.01.2021 13:51
+7
Ну и пусть бы везла. Значит ей тот прицел очень в "хозяйстве" нужен . Глядишь, пару - тройку ватников и не досчитались бы
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25.01.2021 13:56
+7
Прицел, конечно, тот еще "снайперский", но для профилактики пришить статью за терроризм таки ей надо.

Гражданка РФ везла домой из Украины прицел к снайперской винтовке, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3231
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25.01.2021 13:56
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Може хотела ***** в глаз ...
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25.01.2021 13:51 Ответить
За це її тре навпаки пооШШріть
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25.01.2021 14:19 Ответить
Ну и пусть бы везла. Значит ей тот прицел очень в "хозяйстве" нужен . Глядишь, пару - тройку ватников и не досчитались бы
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25.01.2021 13:56 Ответить
Прицел, конечно, тот еще "снайперский", но для профилактики пришить статью за терроризм таки ей надо.

Гражданка РФ везла домой из Украины прицел к снайперской винтовке, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3231
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25.01.2021 13:56 Ответить
Прицел принадлежал покойному отцу, а везла его покойному мужу..
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25.01.2021 13:56 Ответить
...покойная жена. (с) "Байки из склепа"
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25.01.2021 13:59 Ответить
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25.01.2021 14:19 Ответить
Ну вот, а вы говорите, что погранцы никуя не делают и крышуют контрабас. Вон какая героическая работа! Считаю, надо к орденам представить. (особенно собаку).
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25.01.2021 13:57 Ответить
А собаку еще и повысить в звании.
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25.01.2021 15:42 Ответить
Собака- коррупционер. Пропустила десяток наркокурьеров, зато унюхала оружейное масло на дедушкином ПСО.
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25.01.2021 16:01 Ответить
вполне вероятно, что наши погранцы плешфюреру жизнь спасли ..
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25.01.2021 13:59 Ответить
Не согласовали? Может, она родственница Фанни Каплан?
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25.01.2021 14:01 Ответить
но проверить не мешало бы на предмет участия в незаконных военных...
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25.01.2021 14:02 Ответить
Якщо ворошиловському стрєлку везла, то можна було і пропустити.
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25.01.2021 14:06 Ответить
На Али этих прицелов... Вот и шлют кому попало. И не для СВД а для установки под крепление "ласточкин хвост". И государство к этим приблудам имеет столько же сколько я к Форт-Ноксу. Фуфел а не новость...
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25.01.2021 14:08 Ответить
так ведь в пидоросию везла....надо было еще и цинк патронов дать...после недельного обучения снайперской стрельбе
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25.01.2021 14:14 Ответить
Приціл ПСО-1 купити на аліекспресс як два пальці,в кацапії він коштуе мало більше ніж 11 тисяч і заборони на цей пристрій немає.
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25.01.2021 14:18 Ответить
На ерефії існують чи колись існували заборони на деякі типи прицілів та сітки. ПСО начебто до них не відноситься і як в Україні так і на ерефії є у вільному продажі.
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25.01.2021 14:48 Ответить
Пограничный полкан оказался натренирован на оптические прицелы????
Оригинальная версия.
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25.01.2021 15:40 Ответить
говенный ПСО уже стал снайперским ? лет 50 назад он и то таким не был
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25.01.2021 16:17 Ответить
 
 